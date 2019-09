Dainik Bhaskar Sep 03, 2019, 04:43 PM IST

जालंधर. पाकिस्तान में सिख लड़की का कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराए जाने के मसले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिले। उन्होंने पंजाब के कई अहम मसलों पर शाह के साथ चर्चा की, वहीं धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कहा है कि इस मसले पर हमने इस पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। खुद मैंने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी प्रतिक्रिया दी है। जैसा कि मैं समझता हूं, भारत सरकार ने भी मामले में कदम उठाए हैं।

Met with Union Home Minister @AmitShah in New Delhi today to discuss various issues relating to Punjab. pic.twitter.com/fin30KpCqM