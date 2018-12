Dainik Bhaskar Dec 31, 2018, 01:08 PM IST

जालंधर. पंजाब में पंचायत चुनाव के दौरान न सिर्फ बुजुर्गों और महिलाओं ने मतदान करने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि युवाओं की भागीदारी भी बेहद अहम रही। कई इलाकों में युवा शादी के जोड़े में पोलिंग बूथ पहुंचे और मतदान किया। प्रदेश में कई जोड़ों ने शादी के बंधन में बंधने से पहले वोट डालना जरूरी समझा। गुरदासपुर के पंजगराइयां में 22 साल की शैलिंदर कौर ने आनंद कारज के बाद स्पेशल परमिशन लेकर वोट डाला।

लुधियाना जिले के गांव झम्बाला की निशाम कौर की दुल्हन के लिबास में वोटिंग की फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने पर मुख्यमंत्री ने फोटो ट्वीट कर बधाई दी।

Happy to see this newly-wed girl casting her vote during the Gram Panchayat polls in Punjab. Hope our youth get inspired by her to be an integral part of the country's democratic process & nation-building. @HTPunjab #PunjabPanchayatPolls pic.twitter.com/idqpaCOIzr