Jalandhar Punjab News: 5 लोगों को जख्मी कर एक कमरे में जा छिपा तेंदुआ, आपबीती- शुक्र है! आज बादल थे, अगर रोज की तरह धूप होती तो तेंदुए का शिकार बनता पूरा परिवार

( )। खेतों में सुबह 9 बजे तेंदुआ आने के कारण पूरे इलाके में ही दहशत का माहौल बन गया। तेंदुए को देखने के लिए आसपास के लोग भी गांव के खेतों में इकट्ठे हो गए। शोर शराबा सुनकर तेंदुआ खेतों से चक्क हुसैना की गलियों में होते हुए 9 फीट ऊंची दीवार फांदकर अंदर घुस गया। घर के पास ही खाली प्लॉट था, जिसमें तेंदुआ करीब 5 घंटे बैठा रहा। उसे पकड़ने के लिए जालंधर और की जंगलात विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

एक बार फंसा, जाल छोटा होने के कारण निकल गया



ट्रांक्यूलाइजर के 2 डॉट का तेंदुए पर असर नहीं हुआ। तेंदुआ एक खाली प्लॉट में जाकर बैठ गया। जंगलात विभाग की टीम पहुंची और जाल डालकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की लेकिन गुस्से में आए तेंदुए ने 5 लोगों को जख्मी कर दिया। इसके बाद दीवार फांदकर बंद मकान में घुस गया। रात 8:30 बजे ट्रांक्यूलाइजर गन का तीसरी बार इस्तेमाल किया गया लेकिन 10:45 बजे तक तेंदुआ पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ। रात तक टीम तेंदुए को छतबीड़ के जंगलों में ले जाने के लिए तैयार बैठी थी।

दहशत के 14 घंटे...

- 9:05 am : तेंदुआ लम्मा पिंड के चकक हुसैना में दिखाई दिया

- 10:00 am : जालंधर-होशियारपुर की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम पहुंची

- 11:30 am : टीम जाल लगाती रही, तेंदुआ बंद मकान में घुस गया

- 3:25 PM: ट्रांक्यूलाइजर के तीन डॉट मारे, छतबीड़ भेजा तेंदुआ

- 4:10 Pm: छतों से होते हुए बंद मकान के बाथरूम में घुसा

- 8:30 Pm : 20 मुलािजमों की 14 घंटे की मेहनत रंग लाई



शुक्र है! आज बादल थे, अगर रोज की तरह धूप सेक रहे होते तो तेंदुए का शिकार बनता परमजीत का परिवार



परमजीत कौर ने बताया कि सुबह उन्होंने पति हरिदयाल सिंह को चाय दी और कहा कि खेतों की तरफ काफी शोर-शराबा हो रहा है। कुछ ही देर बाद बरामदे में किसी के गिरने और जाली वाले दरवाजे के साथ कोई चीज टकराई। देखते ही देखते एक तेंदुआ 9 फीट ऊंची दीवार फांदकर साथ वाले खाली प्लॉट में जाकर बैठ गया। परमजीत ने बताया कि धूप न निकलने के कारण वे अंदर बैठे थे। बाहर होते तो तेंदुए का शिकार हो जाते। परमात्मा ने ही उन्हें बचाया है।



हो सकता है तखनी के जंगल से भटक आया हो : अमरजीत



शहर से 55 किलोमीटर दूर रहमोपुर तखनी का जंगल हैं। होशियारपुर रेंज अफसर अमरजीत सिंह ने बताया कि 5 महीने से वे जंगल में ड्यूटी दे रहे हैं। अब तक तीन तेंदुए देखे हैं, जिनमें एक बच्चा है। क्लियर नहीं कहा जा सकता कि तेंदुआ वहीं से आया है। वहीं, रेंज अफसर सतपाल का कहना है कि होशियारपुर के जंगलों के आसपास तीन तेंदुए देखे गए हैं। जालंधर में तेंदुआ कहां से आया, यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। हो सकता है किसी जानवर के पीछे यहां पहुंच गया हो। तेंदुआ एक-डेढ़ घंटे में होशियारपुर से पहुंच सकता है। इससे पहले 2008 में आया था। तेंदुए को छतबीड़ में छोड़ा जाएगा। से स्पेशल टीम आई है।



ट्रांक्यूलाइजर गन से 2 फायर, पांच मिनट बाद जाल लगा रहे स्टाफ व लोगों पर हमला, 4 जख्मी

जंगलात विभाग के अधिकारी ने तेंदुए पर ट्रांक्यूलाइजर गन से दोपहर 3 से 3:30 बजे तक 2 डॉट फायर किए। इससे तेंदुए की चाल में फर्क जरूर आया लेकिन बेहोश नहीं हुआ। वह पूरा अलर्ट था और जो भी उसके रास्ते में आया उस पर हमला करता गया। रात 8:30 बजे तीसरी बार डॉट फायर किया गया लेकिन 10:30 बजे तक वह बेहोश नहीं हुआ।



जंगलात विभाग के दो मुलािजमों समेत 5 लोग जख्मी



डॉट गन से फायर के बाद 4 बजे प्लॉट से बाहर निकलते ही तेंदुए ने 5 लोगों पर हमला कर दिया। इनमें जंगलात विभाग के कर्मचारी प्रदीप, लम्मा पिंड के रहने वाले रमेश लाल सोढी, संजीव और अन्य दो शामिल थे। इससे पहले तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल लगा रहे रमेश लाल सोढी ने जैसे ही तेंदुए को बेहोश समझकर जाल डाला तो लोगों के शोर के बाद तेंदुआ जाल के बाहर निकल आया और रमेश लाल सोढी पर हमला कर दिया।







तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा था। सोढी छत पर रस्सी लिए खड़ा था। अचानक कमरे में से निकलकर दीवार से होते हुए तेंदुए ने सोढी पर झपटा मारा। सोढी ने हिम्मत दिखाते हुए तेंदुए को रस्सी से बांधने की कोशिश की लेकिन तेंदुए ने उसे जख्मी कर दिया। सोढी ने तेंदुए को दूर फेंका तो खुद भी दीवार से गिर गया। इसके बाद तेंदुआ खेत के साथ बने खाली प्लॉट की तरफ भाग गया।



ट्रांक्यूलाइजर गन से तीसरा डॉट फायर किया



रेंज अफसर सतपाल सिंह और डिस्ट्रिक फॉरेस्ट अफसर खुशविंदर पाल सिंह गिल भी मौके पर रहे। उन्होंने गढ़शंकर, दसूहा, होशियारपुर से भी टीमें बुला लीं। करीब जंगलात विभाग के 20 मुलाजिम मौके पर थे। चंडीगढ़ से स्पेशल टीम के साथ डॉ. एमपी सिंह (रेस्क्यू स्पेशल) ने भी मौके का जायजा लिया।