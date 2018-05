डिप्रेशन के अनुभवों पर बुक लिख रही हैं आलिया की बहन शाहीन

शाहीन अपने डिप्रेशन के एक्सपीरियंस पर बुक लिख रही हैं। वह ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि दूसरे लोगों को यह समझने में मदद मिल सके कि अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करने में कुछ भी गलत नहीं है। शाहीन बहुत स्ट्रॉन्ग और क्रिएटिव हैं। वो कमाल की राइटर भी हैं। यह उसकी बहादुरी है कि वो इस प्लैटफॉर्म पर इस बारे में बात कर रही हैं। जब उसने हमें अपने इस डिसीजन के बारे में बताया तो हम सभी बेहद खुश हुए। मैं, महेश और आलिया, हम सभी उसके इस फैसले के साथ खड़े हुए हैं।’Áनिर्माता-निर्देशक करण जौहर ने शुक्रवार को अपना 46वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इसे सेलिब्रेट करने के लिए वे पांच दिन की छुट्टियां लेकर न्यूयॉर्क गए हुए हैं। इस यात्रा में उनके साथ भूिम पेडनेकर और सोनाक्षी सिन्हा भी गए हैं। करण ने कहा, ‘मैंने पिछले साल लगातार काम किया है। यहां तक कि मैं रविवार को भी छुट्टियां नहीं लेता था। अपने 46वें जन्मदिन पर मैंने अपने आप को यह तोहफा दिया है कि मैं 5 दिन न्यूयॉर्क में छुट्टियां मना सकता हूं।’ फ्यूचर प्लान्स के बारे में करण ने बताया, ‘इस वेकेशन से लौटने के बाद मैं अपनी नई फिल्म शुरू करूंगा। इसकी स्क्रिप्ट मैंने हाल में ही पूरी की है। न्यूयॉर्क से वापस लौटकर मैं फिल्म की कास्टिंग शुरू कर दूंगा। इसकी शूटिंग अगले साल तक शुरू हो जायेगी।’ऐश्वर्या राय बच्चन बेटी आराध्या के साथ पहुंची। उन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी। शिल्पा ने स्कर्ट टॉप पहन रखा था आैर डेविल हॉर्न्स लगाए हुए थे। वहीं वियान सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में थे।महेश भट्‌ट और सोनी राजदान की बड़ी बेटी और आलिया भट्‌ट की बड़ी बहन शाहीन भट्‌ट दो साल पहले तक डिप्रेशन से पीड़ित थीं। अब वे अपने उन अनुभवों पर बुक लिख रही हैं।ऐ सा कम ही होता है कि कोई सेेलेब्रिटी किड अपनी लाइफ में फेस की हुई परेशानी के बारे में बात करे। महेश भट्‌ट और सोनी राजदान की बड़ी बेटी शाहीन भट्‌ट ने बीते दिनों एक कार्यक्रम में खुलासा किया था कि वे दो साल पहले तक डिप्रेशन से पीड़ित थीं। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भी जानकारी दी थी और बताया था कि उन्हें जिंदगी में कैसे हालातों का सामना करना पड़ा। उनके डिप्रेशन की असल वजह क्या थी और उन्होंने इससे कैसे डील किया।अब शाहीन की मां सोनी ने कन्फर्म किया है कि शाहीन ने अपने उस दौर पर एक बुक लिखना शुरू कर दी है। शाहीन की यह किताब कुछ महीनों बाद रिलीज होगी।Á टीवी एक्टर शरद मल्होत्रा का गर्लफ्रेंड पूजा बिष्ट से ब्रेक अप हो गया है। दोनों दो साल से रिलेशनशिप में थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक शरद के बिजी शेड्यूल और समय की कमी के चलते दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगी थीं। बिजी शेड्यूल के चलते शरद इस रिलेशनशिप को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से उनके और पूजा के बीच झगड़े होने लगे थे। शरद ने इस खबर को कन्फर्म करते हुए एक इंटरव्यू में कहा, ‘मेरी तरफ से पर्सनल इश्यूज थे। मैंने रिश्ता निभाने की बहुत कोशिश की लेकिन हमारे मतभेद खत्म ही नहीं हो पा रहे थे। पूजा एक अच्छी लड़की है। मैं उसे आगे के लिए बेस्ट ऑफ़ लक विश करता हूं।’ इससे पहले शरद का दिव्यांका त्रिपाठी से भी ब्रेक अप हुआ था। दोनों का रिश्ता 8 साल तक चला और इसके बाद दोनों अलग हो गए थे।शिल्पा शेट्‌टी आैर राज कुंद्रा के बेटे वियान कुंद्रा का 21 मई को बर्थडे था, वे 6 साल के हो गए हैं। शुक्रवार को मुंबई में शिल्पा आैर राज ने वियान की बर्थडे पार्टी होस्ट की, जिसमें बी-टाउन स्टार किड्स अपने पेरेंट्स के साथ शामिल हुए। यह थीम बेस्ड पार्टी थी। पार्टी में संजय दत्त की बेटी इकरा आैर बेटा शहरान भी पहुंचे। भूषण कुमार की प|ी दिव्या खोसला अपने बेटे रुहान कुमार के साथ दिखाई दीं।अमित कर्ण | मुंबईइ मरान हाशमी इस साल दो रोचक और रोमांचक कहानियों पर बनने वाली फिल्मों में दिखाई देंगे। एक ‘दृश्यम’ फेम निर्देशक जीतू जोसेफ की फिल्म ‘बॉडी’ है और दूसरी ‘गुलाब गैंग’ फेम निर्देशक सौमिक सेन की फिल्म ‘चीट इंडिया’ है। ‘बॉडी’ की शूटिंग के लिए इमरान मॉरीशस जा रहे हैं। जून के पूरे महीने वहां शूटिंग करने के बाद वे वापस लौटेंगे और मिड जुलाई से वे ‘चीट इंडिया’ की शूटिंग में जुट जाएंगे। ‘चीट इंडिया’ का सब्जेक्ट इमरान को इतना पसंद आया है कि वे इस फिल्म की स्क्रिप्ट अपने साथ मॉरीशस ले जा रहे हैं। वहां ‘बॉडी’ की शूटिंग के दौरान वक्त मिलने पर वे रोजाना इस फिल्म में अपने किरदार की स्टडी करते रहेंगे। ‘बॉडी’ की शूटिंग पर जाने से पहले भी वे ‘चीट इंडिया’ को लेकर वर्कशॉप कर चुके हैं। फिल्म में इमरान नकल या शिक्षा माफिया के रूप में दिखाई देंगे।पहले इस फिल्म को छत्तीसगढ़ में पहले इस फिल्म को छत्तीसगढ़ में सेट करने की प्लानिंग थी पर आखिरकार इसे लखनऊ में सेट किया गया है। तनुज गर्ग ने खास तौर पर हाइलाइट किया कि फिल्म का माहौल लखनवी लगे। इसके लिए फिल्म में लखनऊ के थिएटर आर्टिस्ट्स भी कास्ट किए जाएंगे। मिड जुलाई से अगस्त तक फिल्म की 80 फीसदी शूटिंग लखनऊ में ही होगी। यहां फिल्म शूट करने के पीछे तनुज ने सबसे बड़ी वजह यूपी सरकार की सब्सि‍डी बताई है। उन्होनंे साफ तौर पर कहा है कि सरकार सब्सि‍डी के तौर पर हैंडसम अमाउंट देती है। इससे भी फिल्म की रिकवरी को सपोर्ट मिल जाता है। सौमिक सेन के निर्देशन में बनने जा रही इस फिल्म की घोषणा इस साल इमरान हाशमी के जन्मदिन (25 मार्च) पर की गई थी।बायोपिक के लिए संजय दत्त के बचपन के घर का रेप्लिका बनाने में प्रिया दत्त ने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की मदद की थी।संजय के घर की ऑरिजनल तस्वीरÁराजकुमार हिरानी की अगली फिल्म 'संजू' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। डिटेलिंग वर्क के लिए पहचाने जाने वाले डायरेक्टर राजू ने इस फिल्म में संजय दत्त की जिंदगी के हर पहलू को बारीकी से दिखाया है। फिल्म की शूटिंग के लिए राजू ने उस घर को भी रीक्रिएट किया था जहां संजय बचपन में अपने पैरेंट्स के साथ रहा करते थे। हालांकि, अब यह घर मौजूद नहीं हैं। इसे क्रिएट करने के लिए राजू की मदद संजय की बहन प्रिया दत्त ने की थी। उन्होंने राजू को बांद्रा वाले इस घर की कुछ तस्वीरें और वीडियो दीं। इसकी मदद से राजू ने इस घर को रीक्रिएट किया था। खास बात यह है कि इस घर को मात्र 25 दिनों में रीक्रिएट किया था।Shahraan DuttIqra Dutt'संजू' के लिए रीक्रिएट किया गया घर का सेटDivya Khosla Kumar with Son RuhaanEmraan Hashmi with Producer Bhushan Kumar and Atul Kasbekar पहले इस फिल्म को छत्तीसगढ़ में सेट करने की प्लानिंग थी पर आखिरकार इसे लखनऊ में सेट किया गया है। तनुज गर्ग ने खास तौर पर हाइलाइट किया कि फिल्म का माहौल लखनवी लगे। इसके लिए फिल्म में लखनऊ के थिएटर आर्टिस्ट्स भी कास्ट किए जाएंगे। मिड जुलाई से अगस्त तक फिल्म की 80 फीसदी शूटिंग लखनऊ में ही होगी। यहां फिल्म शूट करने के पीछे तनुज ने सबसे बड़ी वजह यूपी सरकार की सब्सि‍डी बताई है। उन्होनंे साफ तौर पर कहा है कि सरकार सब्सि‍डी के तौर पर हैंडसम अमाउंट देती है। इससे भी फिल्म की रिकवरी को सपोर्ट मिल जाता है। सौमिक सेन के निर्देशन में बनने जा रही इस फिल्म की घोषणा इस साल इमरान हाशमी के जन्मदिन (25 मार्च) पर की गई थी।utराजकुमार हिरानी ने शुक्रवार को फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में रणबीर के साथ सोनम कपूर भी नजर आ रही हैं। पोस्टर में रणबीर संजय दत्त की डेब्यू फिल्म 'रॉकी' (1981) वाले लुक में नजर आ रहे हैं। इसे शेयर करते हुए राजू ने लिखा... A still from #Sanju’s crazy romantic love life! #SanjuTrailer out in 5 days on May 30th.Shamita Shettyचीट इंडिया’ के प्रोड्यूसर तनुज गर्ग ने बताया...,इस फिल्म में भारत के एजुकेशन सिस्टम को खोखला करने वाली सारी खामियों के बारे में बताया जाएगा। खासतौर पर उन स्कैम पर इसकी पूरी कहानी गढ़ी गई है, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। इसमें सिर्फ व्यापमं घोटाला ही नहीं, बाकी राज्यों में हुए घोटालों की कहानी भी दिखाई जाएगी।’Shashank Khaitan Says...Áनिर्देशक शशांक खैतान की अगली फिल्म ‘धड़क’ 20 जुलाई को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर डेब्यू करेंगी। शशांक इससे पहले वरुण धवन के साथ ‘हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया’ और ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ जैसी हिट फिल्में कर चुके हैं। वे कहते हैं, ‘मैंने वरुण को दो फिल्मों में डायरेक्ट किया है। हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी लाइफ में जो भी होता है हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। वो मुझे अकसर कहता है कि मैंने उसे अभी तक ‘धड़क’ क्यों नहीं दिखाई। मैं उसको कहता हूं, जब भी बनेगी पहले तुम्हें ही दिखाऊंगा।’Á‘बाहुबली’ सीरीज के हिट होने के बाद से ही इंडस्ट्री में चर्चा है कि इस फिल्म पर वेब शो बनने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के प्रोड्यूसर शोबू यारलागड्डा और प्रसाद देवीनेनी इस फिल्म के किरदार शिवगामी देवी पर आधारित एक वेब शो बनाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक, ‘यह एक मल्टी-लिंगुअल वेब सीरीज होगी। इसके फर्स्ट सीजन में दस एपीसोड होंगे। इस प्रोजेक्ट को ‘इनसाइड एज’ के डायरेक्टर गुरमीत सिंह डायरेक्ट करेंगे।’मुंबई के महबूब स्टूडियो में हुए पानी फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में आमिर खान अपने पूरे परिवार बेटी ईरा खान, बड़े बेटे जुनैद खान, वाइफ किरण राव और एक्स वाइफ रीना दत्ता के साथ नजर आए। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडणवीस भी मौजूद थे। आमिर का पानी फाउंडेशन महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में जल संरक्षण का काम कर रहा है।Ira Khanजालंधर, शनिवार 26 मई , 2018|Aamir Khan, Devendra Fadnavis and Kiran Rao इमरान इस फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर भी जुड़े हैं। टीम का प्लान है कि इस फिल्म को 30 करोड़ से भी कम बजट में तैयार किया जाए ताकि रिकवरी करने में कोई मुश्किल ना हो।Reena DuttaBuzzz is...Áदो साल पहले प्रियंका चोपड़ा की आखिरी बॉलीवुड फिल्म ‘जय गंगाजल’ रिलीज हुई थी। अब वे सलमान खान स्टारर ‘भारत’ से बॉलीवुड में वापसी करने जा रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग वे जुलाई में शुरू करेंगी। वे जून तक ‘क्वांटिको-3’ के प्रमोशन और अपने बाकी हॉलीवुड कमिटमेंट्स पूरे कर लेंगी। निर्देशक अली अब्बास जफर की इस फिल्म मेंे प्रियंका-सलमान 10 साल बाद साथ दिखाई देंगे। दोनों ने अाखिरी बार 2008 में रिलीज हुई फिल्म ‘सलाम-ए-इश्क’ मेंे साथ काम किया था।outÁसलमान खान की अपकमिंग फिल्म ‘रेस 3’ का नया गाना ‘सेल्फिश’ रिलीज कर दिया गया है। इस गाने को आतिफ असलम और यूलिया वंतूर ने गाया है। इसे लिखा है सलमान खान ने और कम्पोज किया है विशाल मिश्रा ने। गाने काे सलमान, बॉबी देओल और जैकलीन फर्नांडीज पर फिल्माया गया है। वीडियो में तीनों के बीच लव ट्राएंगल दिखाई दे रहा है।Heard This?Á‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ फेम नुसरत भरूचा को इस फिल्म की ग्रैंड सक्सेस के बाद अच्छे ऑफर मिलना शुरू हो गए हैं। अब वे सिंगर आतिफ असलम के म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाली हैं। जल्द ही इसकी शूटिंग अमेरिका में शुरू की जाएगी। इस बारे में नुसरत ने बताया कि ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ की रिलीज के बाद उन्हें यह वीडियाे करने का ऑफर आया अौर इसके साथ जुड़कर वे बेहद खुश हैं। इस वीडियो सॉन्ग का नाम ‘बारिश’ है। इस रोमांटिक सॉन्ग को खुद आतिफ ने कंपोज किया है।Junaid Khan06