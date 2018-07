‘खतरों के खिलाड़ी 9'की शूटिंग में घायल हुए विकास और इमाम

Áटीवी एक्टर और मॉडल करण सिंह ग्रोवर ने अपने इंस्टा अकाउंट पर पेंटिंग करते हुए एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा ‘हर बार जब मैं पेंटिंग करता हूं तो ऐसा महसूस करता हूं कि मैं गहरी सांस ले रहा हूं और काफी शांत होता जा रहा हूं। पेंटिंग ब्रश के साथ-साथ मेरी सांस चलती है।’ बता दें कि करण अक्सर ही पेंटिंग करते रहते हैं। इसके अलावा वह अच्छे कुक भी हैं।Á‘खतरों के खिलाड़ी' सीजन 9 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस बार कई टीवी सेलेब्रिटी बतौर कंटेस्टेंट नजर आएंगे। शो की शूटिंग इस वक्त अर्जेंटीना में हो रही है। शो की शूटिंग के दौरान टीवी के जाने-माने चेहरे विकास गुप्ता और ज़ैन इमाम घायल हो गए हैं। इस बात की जानकारी दोनों एक्टर्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में तस्वीर शेयर करके दी है। बता दें िक विकास के पैर में चोट लगी है तो वहीं जैन के होंठ पर चोट आई है। विकास इससे पहले ‘बिग बॉस 11’ में नजर आए थे। वहीं ज़ैन इमाम आखिरी बार सीरियल ‘नामकरण' में नजर आए थे।विराट कोहली, सैफ अली खान के बाद टाइगर श्रॉफ का हमशक्ल भी मिल गया है। इनका नाम है डेविड सहारिया, जो कि असम के रहने वाले हैं। डेविड, टाइगर श्रॉफ जैसे दिखाई देते हैं। उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। डेविड पेशे से मॉडल आैर एक्टर हैं। वे असमी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। डेविड अक्सर अपने इंस्टा अकाउंट पर टाइगर के अंदाज में ही तस्वीरें शेयर करते हैं।Kriti Sanon and Dinesh VijanVarun Dhawan with Natasha Dalalडायरेक्टर-प्रोड्यूसर दिनेश विजान आैर एक्ट्रेस कृति सेनन ने गुरुवार को अपने बर्थडे पर एक पार्टी होस्ट की। इस पार्टी में बी-टाउन के कई सितारों ने शिरकत की। दिनेश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘स्त्री’ को लेकर चर्चा में हैं। श्रद्धा आैर राजकुमार राव स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। इस पार्टी में वरुण धवन अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ पहुंचे। श्रद्धा कपूर भी राज कुमार राव के साथ नजर आईं।Yami Gautamइंडस्ट्री में चर्चा है कि प्रियंका ने अपने 36वें बर्थडे पर ही निक से सगाई कर ली थी। 18 जुलाई को प्रियंका का बर्थडे था।In Lonavala...रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के 12वें सीजन की तैयारियां शुरू हो गईं हैं। शो के सेट डिजाइन का काम भी अगस्त महीने से शुरू हो जाएगा आैर सितंबर के फर्स्ट वीक तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी सेट लोनावला में ही होगा, जिसे ओमंग कुमार डिजाइन कर रहे हैं। ‘बिग-बॉस’ के ऑन एयर होने की तारीख 16 सितंबर बताई जा रही है।Nushrat BharuchaSonakshi Sinhaसोनम के आहूजा और अनिल कपूर ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’ में साथ दिखाई देने वाले हैं। यह फिल्म अगले साल 1 फरवरी को रिलीज होगी। एक फिल्म क्रिटिक ने यह जानकारी ट्विटर पर दी है। कुछ दिन पहले फिल्म का पोस्टर और टीजर रिलीज किया गया था। विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी इस फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर जुड़े हैं। अनिल और सोनम फिल्म में पिता-पुत्री के रोल में दिखाई देंगे।Sushant Singh Rajput'Stree' actors Rajkummar Raoand Shraddha Kapoorअमित कर्ण | मुंबईबीते कुछ दिनों से प्रियंका चोपड़ा बॉयफ्रेंड निक जोनस के साथ देखे जाने को लेकर सुर्खियों में थीं। ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने अपना हमसफर खोज लिया है। अब खबर आ रही है कि प्रियंका ने निक से शादी करने का फैसला कर लिया है। उनकी अपकमिंग फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने भी एक ट्वीट कर इशारा किया है कि प्रियंका चोपड़ा जल्द ही शादी करने वाली है। प्रियंका ने अली अब्बास के निर्देशन में बन रही फिल्म ‘भारत’ को छोड़ दिया है। हालांकि उनकी मां की ओर से अभी शादी को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। अली ने अपने ट्वीट में निक जोनस के नाम का जिक्र करते हुए लिखा है...‘हां प्रियंका चोपड़ा अब ‘भारत’ फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। इसकी वजह भी खास है। हम सभी उनके लिए खुश हैं। टीम ‘भारत’ प्रियंका चोपड़ा को खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं देती है।’इस ट्वीट में अली ने ‘Nick of time’ लिखकर निक जोनस की तरफ इशारा किया है।प्रियंका, फरहान अख्तर की फिल्म ‘द स्काई इज पिंक’ की भी शूटिंग शुरू करने वाली थीं। अब देखने वाली बात यह है कि प्रियंका इस फिल्म को हां कहती हैं या ना। जायरा वसीम इस फिल्म में लीड किरदार में नजर आने वाली हैं।सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘2.0’ का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। यह फिल्म 29 नवंबर 2018 को रिलीज होगी। मेकर्स इस फिल्म का टीजर अक्षय की फिल्म ‘गोल्ड’ के साथ 15 अगस्त को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एस शंकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म रजनीकांत की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जा रही है। मेकर्स अनुमान लगा रहे हैं कि ‘2.0’, ‘बाहुबली’ का रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी।Bhumi Pednekarसोनम के. आहूजा इन दिनों अपने पति आनंद आहूजा के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। वे अकसर उनके साथ लंच या फिर डिनर डेट पर नजर आ जाती हैं। हाल ही में वे आनंद के साथ बांद्रा में अपने नए स्टोर की ओपनिंग पर स्पॉट हुईं। कैमरामैन को देखकर आनंद ने सोनम को उठा लिया आैर फिर तस्वीरें खिंचवाईं।प्रियंका की बुआ कामिनी चोपड़ा हांडा ने भी इस खुशखबरी पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा,‘हम सब बहुत खुश हैं। बुधवार की रात प्रियंका और हम सब घर पर ही थे। हम बच्चों के डिसीजन से बेहद खुश हैं। हाल ही में हम लोग निक जोनस के घर भी गए थे। हम कुछ समय में शादी की तारीख भी अनाउंस करेंगे। कहा जा रहा है कि प्रियंका इसी साल अक्टूबर तक शादी कर सकती हैं। हाल ही के दिनों में प्रियंका के हाथों में एक रिंग भी दिखाई दी थी, जिसके बाद से उनकी एंंगेजमेंट हो जाने की चर्चा थी। हालांकि वे रिंग छिपाती नजर आईं थीं। बीते दिनों निक जोनस प्रियंका के साथ इंडिया भी आए थे आैर उन्होंने प्रियंका की फैमिली आैर दोस्तों से मुलाकात की थी।Heard This?जालंधर, शनिवार 28 जुलाई , 2018of MOVIENew inning...इन दिनों कई निर्माता-निर्देशक वेब सीरीज बना रहे हैं। इसी कड़ी में अब शाहरुख खान का नाम भी जुड़ गया है। शाहरुख के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज के तले नेटफ्लिक्स के लिए एक वेब सीरीज बनाई जा रही है। इस सीरीज का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। यह सीरीज बिलाल सिद्दीकी के नॉवल ‘द बार्ड ऑफ ब्लड’ पर बेस्ड है। इस सीरीज में इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आएंगे। वे कबीर आनंद नाम के किरदार में होंगे।New Dateअनुराग कश्यप की अपकमिंग फिल्म ‘मनमर्जियां’ की रिलीज डेट में फिर बदलाव किया गया है। शुरुआत में इसे 7 सितंबर को रिलीज किया जाना था। पिछले हफ्ते मेकर्स ने इस फिल्म को 21 सितंबर को रिलीज करने का ऐलान किया था। अब ये फिल्म एक हफ्ते पहले ही फिल्म 14 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म में लीड रोल में अभिषेक बच्चन, विक्की कौशल और तापसी पन्नू नजर आएंगे।शाहिद कपूर ‘बत्ती गुल मीटर चालू’ की शूटिंग खत्म कर चुके हैं। अब वे अर्जुन रेड्डी की रीमेक में काम करने वाले हैं। हाल ही में खबर आई थी कि शाहिद ने जी स्टूडियोज के साथ तीन फिल्मों की डील साइन की है, जिसके लिए उन्हें 45 करोड़ रुपए मिले हैं। यह साल शाहिद के लिए काफी अच्छा रहा। ‘बत्ती गुल...’ के बाद उन्हें लगा कि यह सही समय है जब उन्हें हाइक के बारे में सोचना चाहिए। उनकी यह फिल्म अभी से काफी चर्चा में है।ऋचा चड्ढा ने साउथ एक्ट्रेस शकीला पर बन रही बायोपिक ‘शकीला’ की शूटिंग शुरू कर दी है। कर्नाटक के एक छोटे से शहर तीर्थहल्ली में शुरू हुई इस फिल्म के शूटिंग सेट से एक तस्वीर सामने आई है। इसमें ऋचा ट्रेडिशनल साड़ी में नजर आ रही हैं।| 6