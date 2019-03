जालंधर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बुधवार को राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश पर पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने तंज किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है- 2019 लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान चरम पर पहुंच रहा है, लेकिन भाजपा का कोई भी नेता विकास की बात नहीं कर रहा। जनता को अंतरिक्ष में मत घुमाओ, जमीन पर वापस लाओ, सही मुद्दों से मत भटकाओ।

दरअसल, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र ने नाम संदेश दिया। इसमें उन्होंने एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण की जानकारी दी। पीएम ने बताया कि इस उपलब्धि के साथ ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने अपना नाम महाशक्ति के रूप में दर्ज किया है। अब तक दुनिया के तीन देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। भारत चौथा देश है, जिसने यह सिद्धि हासिल की।

सिद्धू ने मोदी और भाजपाइयों को विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए टिप्पणी की। मोदी के द्वारा 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए ट्वीट को टारगेट करते हुए सिद्धू ने हमला बोला। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा था, "2014 के चुनाव के लिए प्रचार अभियान आखिरी चरण पर पहुंच गया है, लेकिन कोई भी कांग्रेस नेता विकास के मुद्दे पर बात नहीं कर रहा। बहुत दुख की बात है।"

सिद्धू ने ट्वीट में लिखा कि बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या और राफेल इत्याद जैसे असल मुद्दों पर बात नहीं की जा रही। जनता को गुमराह किया जा रहा है।

Campaign for 2019 Elections is reaching its final stages but no BJP leader has talked about development issues. Very sad.



Stop deflecting the real issues...

Job loss

Farmer Suicides

Rafale

etc.



जनता को अंतरिक्ष में मत घुमाओ,

ज़मीन पे वापिस लाओ,

सही मुद्दों से मत भटकाओ! https://t.co/evgyepmpUt