Dainik Bhaskar Jan 19, 2020, 11:19 PM IST

होशियारपुर. होशियारपुर में रविवार को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए बच्चों को लेकर उनके माता-पिता को भारी इंतजार करना पड़ा। इंतजार इस बात का था कि पल्स पोलियो अभियान का आगाज करने के लिए कांग्रेस के मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था, जो वक्त पर नहीं पहुंचे। आखिर दो घंटे के इंतजार के बाद जब नेता जी यहां पहुंचे, तब कहीं नन्हे-मुन्नों को 'दो बूंद जिंदगी की' नसीब हो सकी।

Punjab: Parents with infants were made to wait at the polio vaccination camp in Hoshiarpur for nearly 2 hours today, allegedly due to late arrival of Congress Minister Sunder Sham Arora (in pic 3). He was invited as chief guest at the camp organised on National Polio Day. pic.twitter.com/w1Ix4GQIVz