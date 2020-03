दैनिक भास्कर Mar 18, 2020, 05:35 PM IST

जालंधर. कोरोना वायरस के चलते पिछले कुछ दिनों से दुनियाभर के लगभग डेढ़ सौ देशों में स्थिति काफी विचारणीय हो चुकी है। पंजाब में भी 31 मार्च तक तमाम धार्मिक स्थल, स्कूल-कॉलेज और मॉल वगैरह बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसी बीच प्रदेश सरकार लगभग 5800 कैदियों को रिहा कर सकती है। साथ ही सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने धर्मस्थलों वगैरह पर 50 से ज्यादा लोगों के इकट्‌ठा नहीं होने की अपील की है।

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has appealed to religious organisations to keep gatherings to less than 50 people in support of the government’s efforts to check the spread of #coronavirus . (File photo) pic.twitter.com/RrbYwzup9n

कैदियों को रिहा किए जाने संबंधी फैसले की पुष्टि प्रदेश के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने की है। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए रंधावा ने कहा कि पंजाब की जेलों में कैदियों को रखने की कुल क्षमता लगभग 23000 कैदी हैं, लेकिन इस समय जेलों में 24600 कैदी बंद हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा देशभर की जेलों में बंद कैदियों के बारे में लिए स्वत: संज्ञान के बाद इस मुद्दे पर विचार शुरू किया है। इस संबंध में सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दाखिल करना है।

Punjab Jail Minister: There are concerns that crime rate may go up after the release of these prisoners. State DGP&ADGP(jails) have discussed the issue with SPs & a decision will be taken accordingly. Also, we are sanitizing the jails as a preventive measure against #Coronavirus https://t.co/LQ4VXN5kW0