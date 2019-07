Dainik Bhaskar Jul 24, 2019, 05:53 PM IST

जालंधर. पंजाब सरकार ने प्रदेश में निजी विश्विद्यालय स्थापित करने के लिए जमीन की उपलब्धता की न्यूनतम सीमा में बदलाव किया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में हुए नए फैसले के मुताबिक प्रदेश में अब 25 एकड़ जमीन के साथ निजी विश्विद्यालय की स्थापना की जा सकती है। हालांकि अभी तक यह सीमा 35 एकड़ की थी।

Punjab Government has decided to reduce the minimum land requirement for setting up private universities in the state, from 35 to 25 acres. (file pic - CM Captain Amarinder Singh) pic.twitter.com/RyCBKCCOM9

असल में प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने के लिए जमीन अधिग्रहण में तमाम कानूनी अड़चनें आती हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय की स्थापना से निवेशक डरते हैं। पंजाब सरकार के इस फैसले के बाद पंजाब में प्राइवेट विश्वविद्यालयों के निर्माण में तेजी आ सकती है। इससे पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के एजुकेशन हब मनाने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। इसी के चलते बुधवार को प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित करनेे के लिए न्यूनतम भूमि की जरूरत को घटा दिया गया।

इस फैसले पर खुद कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट करके खुशी जताई है।

Happy to share that the #PunjabCabinet has decided to reduce the land required to set up private universities from 35 to 25 acres to boost investment in higher education. Govt. will ensure that the quality standards in such institutions are maintained. pic.twitter.com/Q758SqlZS4