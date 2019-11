Dainik Bhaskar Nov 27, 2019, 07:43 PM IST

जालंधर. राधा स्वामी डेरा ब्यास के प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लोंं की पत्नी शबनम ढिल्लों का लंदन में निधन हो गया। रैनबैक्सी के पूर्व प्रोमोटर्स मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह की मामी शबनम का बीते दिनों लंदन के बेडफोर्ड अस्पताल में पेट की बीमारी का ऑपरेशन हुआ था। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। निधन की खबर मिलते ही डेरा ब्यास की देश-विदेश में संगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

Saddened to hear of the passing away of the wife of Gurinder Singh Ji, head of Radha Soami Satsang Beas. My deepest condolences to the family for their loss.