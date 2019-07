Dainik Bhaskar Jul 24, 2019, 12:20 PM IST

जालंधर. देशभर में अवैध रेत खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, 5 राज्यों और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। बुधवार को इस संबंध में लगी एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पर्यावरण मंत्रालय, खान मंत्रालय, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और सीबीआई से इस पर जवाब मांगा है।

Supreme Court issues notice to Centre, 5 states, & CBI on a PIL against 'illegal sand mining across the country'.SC directed Centre to not grant any environmental clearance for sand mining projects without taking into account cumulative impact of sand mining in entire area/region pic.twitter.com/w25IOKR74Q