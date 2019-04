जालंधर. उत्तर प्रदेश के शामली में एक पुलिस कर्मचारी ने एक सिख युवक की दाढ़ी खींच ली तो जवाब में उसने तलवार निकाल ली। इसके चलते पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। बाद में इस मसले केा लेकर ट्वीटर के जरिये उत्तर प्रदेश पुलिस ने वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से माफी मांगी है।

यह था पूरा मसला

दरअसल सड़क पर रास्ते को लेकर हुए विवाद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 9 अप्रैल का बताए जा रहे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने दो सिख युवकों को रोक रखा है और उनकी आपस में बहस हो रही है। इसी बीच एक पुलिस वाले ने उनमे से एक की दाढ़ी खींच दी। बस इसी बात से सीख ट्रक ड्राइवर नाराज़ हो गया और उसने अपने ट्रक से तलवार बाहर निकाल ली। अब इस घटना के बाद उल्टा पुलिस वालों ने दोनों सिख युवकों को हिरासत में ले लिया।

मांगनी पड़ी माफी

हालांकि इस मामले पर पुलिस का कहना है कि साइड मांगने पर भी ड्राइवर पास नहीं दे रहा था, जबकि उन्हें तत्काल कहीं जाना था। दूसरी ओर ताजा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से ट्विटर पर माफी मांगी है। यह माफी शामली में सिख समुदाय के युवक की दाढ़ी पुलिसकर्मी द्वारा खींचने की घटना पर मांगी गई है।

We regret the whole incident sir.

The concerned policeman is being suspended and the whole incident will be enquired by an SP rank officer.

UPPolice is unequivocally committed to respect the religious sentiments of all citizens and such behaviour shall never be pardoned.