कोपा लिबर्टाडोर्स: सांतोस दूसरे हाफ में 10 खिलाड़ियों से खेलने के बावजूद जीता

यूरोपा लीग: आर्सनल ने एसी मिलान को हराया, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई



साओ पाउलो | ब्राजील के फुटबॉल क्लब सांतोस एफसी ने कोपा लिबर्टाडोर्स में उरुग्वे के क्लब नेसनल एफसी को 3-1 से हराया। इससे सांतोस एफसी अपने ग्रुप एफ में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। सांतोस की ओर से एडुआर्डो साशा ने 20वें और 83वें मिनट में गोल किए जबकि 17 साल के रोड्रिगो गोएस ने 48वें मिनट में गोल किया। सांतोस के गेब्रियल बारबोसा को 44वें मिनट में रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद दूसरे हाफ में उसे 10 खिलाड़ियों से खेलना पड़ा। इसके बावजूद सांतोस ने जीत दर्ज की।



कोपा सुदामेरिकाना चैंपियन इंडिपेंडिएंट की कोपा लिबर्टाडोर्स में पहली जीत



ब्यूनस आयर्स | अर्जेंटीना के फुटबॉल क्लब इंडिपेंडिएंट ने कोपा लिबर्टाडोर्स टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। कोपा सुदामेरिकाना चैंपियन इंडिपेंडिएंट ने कोलंबिया के क्लब मिलोनेरियोज को 1-0 से हराया। इस जीत से इंडिपेंडिएंट ग्रुप जीत में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। मैच का एकमात्र गोल इंडिपेंडिएंट ने 23वें मिनट में किया। इंडिपेंडिएंट का अगला मुकाबला ग्रुप में टॉप पर चल रही ब्राजील की टीम कोरिनथियांस से 18 अप्रैल को होगा। जबकि मिलोनेरियोज 17 अप्रैल को वेनेजुएला के क्लब डेपोर्टिवो लारा एफसी से खेलेगा।



चैंपियंस लीग: 2017 के फाइनलिस्ट रियल मैड्रिड और युवेंटस क्वार्टर फाइनल में भिड़ेंगे



नियोन (स्विट्जरलैंड) | चैंपियंस लीग फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले अप्रैल में खेले जाएंगे। लीग का ड्रॉ शुक्रवार को घोषित किया गया। पिछले सीजन के फाइनलिस्ट रियल मैड्रिड और युवेंटस इस बार क्वार्टर फाइनल में भिड़ेंगे। तब रियल मैड्रिड ने युवेंटस को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता था।



क्वार्टर फाइनल लाइनअप



पहला लेग



3 अप्रैल: सेविला v/s बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड v/s युवेंटस



4 अप्रैल: बार्सिलोना v/s रोमा, मैनचेस्टर सिटी v/s लिवरपूल



सुनील नरेन फिर से संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के आरोपी, लग सकता है बैन



लाहौर | पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में खेल रहे सुनील नरेन के गेंदबाजी एक्शन की शिकायत की गई है। लाहौर कलंदर्स के नरेन के एक्शन की शिकायत क्वेटा ग्लैडिएटर्स से मैच के दौरान की गई। वे फिलहाल टूर्नामेंट में खेलना जारी रख सकते हैं। दोबारा शिकायत होने पर उन पर अस्थायी बैन लग सकता है। नरेन 2014 में चैंपियंस लीग, आईपीएल और 2015 में श्रीलंका में सीरीज के दौरान संदिग्ध एक्शन को लेकर निलंबन झेल चुके हैं।



एसीयू की रिपोर्ट के बाद होगा शमी पर फैसला, कॉन्ट्रैक्ट में हो सकती है वापसी



नई दिल्ली | बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किए गए मोहम्मद शमी के बारे में कोई भी फैसला बोर्ड की भ्रष्टाचार रोधी इकाई (एसीयू) की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना ने बताया कि एसीयू शमी पर उनकी प|ी हसीन जहां के लगाए गए मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच कर रही है। अगर रिपोर्ट उनके पक्ष में रही तो वे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी भी कर सकते हैं।



आईएसएल: चेन्नई-बेंगलुरू में फाइनल आज, छेत्री ने कहा- मेरा सबसे अहम मैच



बेंगलुरू | बेंगलुरू एफसी और चेन्नईयन एफसी के बीच शनिवार को इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) का फाइनल खेला जाएगा। यह आईएसएल का चौथा सीजन है। बेंगलुरू एफसी पहली बार इस लीग में खेल रही है। उसे खिताब का दावेदार माना जा रहा है। बेंगलुरू के कप्तान सुनील छेत्री ने कहा कि यह उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण है। बेंगलुरू एफसी की टीम लीग दौर में चेन्नईयन एफसी से हार गई थी।



दूसरा लेग



10 अप्रैल: बार्सिलोना v/s रोमा, मैनचेस्टर सिटी v/s लिवरपूल



11 अप्रैल: सेविला v/s बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड v/s युवेंटस





