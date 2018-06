अनुपम खेर इन दिनों अपनी अगली फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म के सेट से उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा... Introducing Shri. Ram Avatar Bhardawaj as former Prime Minister #AtalBihariVajpayeeji in the movie #TheAccidental PrimeMinister. @TAPMofficial.फिल्म में अनुपम खेर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे हैं। अक्षय खन्ना इसमें संजय बारू के रोल में होंगे। वहीं, सोनिया गांधी के रोल में सुजैन बर्नेट दिखाई देंगी।