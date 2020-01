Dainik Bhaskar Jan 17, 2020, 05:47 PM IST

लुधियाना. गरीबी में दिन तोड़ रही होने के बावजूद खुद को अच्छी बॉक्सर साबित कर रही लुधियाना की सिमरनजीत कौर को पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने हौसला दिया है। सिमरनजीत की आर्थिक हालत खराब होने का पता चलने के बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अफसरों को इस मामले को देखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर सिमरनजीत कौर को चिंता छोड़ सिर्फ ओलंपिक की तैयारी पर फोकस करने को कहा है। इसके बाद सिमरनजीत के परिवार को आर्थिक हालात सुधरने की आस बंधी है। माना जा रहा है कि पंजाब सरकार जल्‍द ही सिमरनजीत के लिए सरकारी नौकरी का भी इंतजाम कर सकती है।

24 वर्षीय सिमरनजीत कौर लुधियाना जिले के गांव चाकर की रहने वाली है और इन दिनों चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड ईयर में पढ़ रही है। 2018 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज तो 2019 की एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मैडल हासिल किया था। वहीं अब हाल ही में 60 किलो भार वर्ग में अनुभवी बॉक्सर सरिता देवी के लड़कर सिमरनजीत कौर ने ट्रायल जीतकर ओलंपिक में जगह पक्की कर चुकी है। उसकी मां राजपाल कौर बताती हैं कि पिता ग्रॉसरी स्टोर पर महज 4 हजार रुपए की नौकरी करते थे, जिनका जुलाई 2018 में दिल के दौरे की वजह से देहांत हो गया। इसके बाद मुक्केबाज सिमरनजीत ही परिवार की रोजी-रोटी का साधन है। एक टीवी चैनल से मिलने वाले 15 हजार रुपए से ही परिवार का पालन-पोषण होता है।हालांकि उसकी जीत के बाद जगराओं की विधायक सरबजीत कौर माणूके फूलों का गुलदस्ता लेकर बधाई देने घर आई थी, लेकिन जिस घर में गरीबी और खाने के लाले हों वहां ये फूल क्या किसी का पेट भर सकते हैं। मेरे सभी बच्चों ने मुक्केबाजी में अपनी प्रतिभा दिखाई है। फिर भी किसी भी राजनैतिक पार्टी या सरकार ने परिवार की आर्थिक मदद नहीं की।

. @Simranjitboxer Don’t worry about anything, just focus on the upcoming Olympics. I have directed Secretary, Sports to immediately look into what needs to be done. Also I would like to thank all on Social Media & the media who highlighted the issue. https://t.co/xBWn80pxML