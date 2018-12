Dainik Bhaskar Dec 27, 2018, 07:22 PM IST

फतेहगढ़ साहिब। प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को फतेहगढ़ साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के शहीदी पर्व से संबंधित मेले में शिरकत की। यहां गुरुघर में शीश नवाने के बाद कैप्टन ने लंबर में मक्की की रोटी और सरसों के साग का लुत्फ उठाया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडलर पर भी मेले की तस्वीरें सांझा की हैं।

Honoured to join lakhs of devotees in paying obeisance at Gurudwara Fatehgarh Sahib in memory of Guru Gobind Singh Ji's mother Mata Gujar Kaur Ji, and sons Sahibzada Zorawar Singh Ji & Sahibzada Fateh Singh Ji, who made the supreme sacrifice here. pic.twitter.com/63gDd7re6k