द वार आॅफ टैलेंट के हुए ऑडिशन

सिटी लाइफ रिपोर्टर.लुधियाना| डांस स्टूडियो एक्स्टेसी में अपकमिंग शो द वार ऑफ टैलेंट पावर पैक के ऑडिशन करवाए गए। स्टेज परफॉर्मर, डायरेक्टर और कोरियोग्राफर प्रयाग और प्रयास ने युवाआें का डांस, मॉडलिंग, सिंगिंग और एक्टिंग में टैलेंट परखा। सलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को प्रयाग और प्रयास के डायरेक्शन में बनी वेब सीरिज में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। शहर से 125 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लेकर अपना टैलेंट दिखाया। इस ऑडिशन के एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कोरियोग्राफर गौतम शर्मा ने बताया कि प्रयाग और प्रयास शहर का टैलेंट देख काफी हैरान हुए।अरु शर्माफिजारोहित और महकजहानवीअर्शजोत सिंहmanpreet.kaur1@dbcorp.in। लुधियाना। रेडिसन ब्लू होटल एमबीडी लुधियाना में ड्रैगन बोट फूड फेस्टिवल आज से शुरू हो जाएगा। 24 जून तक चलने वाले इस फेस्टिवल में ओरिएंटल फूड में हॉगकांग, ताइवान, मकाओं और मेनलैडन चाइना का खाना परोसा जाएगा। मास्टर शेफ चंदन ने तैयार किया है। इस अवसर पर सिटी की लेडीज के लिए स्पेशल कुकिंग क्लास का भी प्रबंध किया गया, जिसमें उन्हें स्पेशल डिशेज बनानी सिखाई गईं। इसमें रूपा पाहवा, वीना, रूहीन अरोड़ा आदि शामिल रहीं। मास्टर शेफ चंदन और एग्जीक्युटिव शेफ अमित थपलियाल ने बताया कि उन्होंने स्पेशल वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन मेन्यू तैयार किया है।Broccoli & mushroom in black bean saucePan Seared prawns in black pepper saucePan fried darknel noodlesMaster chef Chandan & City ladiesbraised lobsterCrab in hot bean sauceलुिधयाना, शुक्रवार 15 जून , 2018Sprout and bell pepper saladDragon RollOriental Dishes| 7