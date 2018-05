manpreet.kaur1@dbcorp.in/ लुधियाना| ‘रसोई क्वीन’ सीजन 3 राउंड वन नेशनल कुकिंग काॅन्टेस्ट सतलुज क्लब में शुक्रवार को करवाया गया। सीओडब्ल्यूई और मैगी के सहयोग से आयोजित किए गए इस कंपीटिशन में 80 महिलाएं अपने घर से अलग-अलग तरह की वेज डिशेज बनाकर लाईं। कंपीटिशन के जजमेंट पैनल में सेलिब्रिटी शेफ नीलू कौड़ा, शेफ हितेश, शेफ संजीव, शेफ वरिंदर राणा, शेफ महिंद्रा, शेफ जतिन खुरान और शेफ विश्वदीप बाली शामिल रहे। शेफ जजेस ने सभी कंटेस्टेंट द्वारा तैयार की गई डिशेज को चखकर उनकी रेसिपी पूछी। इस शो की विनर जेनी नाहट को डीडी नेशनल पर टेलीकास्ट होने वाले पंजाबी मास्टर शेफ के टॉप 16 में डायरेक्टर एंट्री मिल गई। इसके अलावा टॉप 3 कंटेस्टेंट दिल्ली में होने वाले कंपीटिशन का हिस्सा बनेंगे। विनर्स को गिफ्ट हैंपर और सर्टिफिकेट देकर ऑनर किया गया। शेफ राकेश सेठी ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक कंपीटिशन नहीं है, बल्कि एंटरप्रिन्योर बनाने का प्रयास है। इस इवेंट को सफल बनाने में सीओडब्ल्यूई की तृप्ति सोमानी, रुचि माहेश्वरी, कविता अग्रवाल और नीता भाटिया का पूरा योगदान रहा।



‘रसोई क्वीन’ सीजन-3राउंड वन की विनर बनी जेनी



टॉप थ्री विनर ऑफ कंपीटिशन



Second Runner up Nikhat Afreen



Winner Jenny Nahat



First runner up Tina Matta



Rajni Bactor, Chef Nellu kaura, Navya, Tripti Somani, Chef Mahendra Kumar khairiya,Chef Sanjeev Verma, Chef Hitesh Arora, Chef Varinder Rana, Chef Vishavdeep Bali and Chef Jatin khurana



लुिधयाना, शनिवार 05 मई , 2018



