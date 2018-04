Áअपनी दमदार एक्टिं

Áरितेश देशमुखने 17 दिसंबर को अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर रितेश की वाइफ जेनेलिया ने उन्हें तोहफे में...

Áरितेश देशमुखने 17 दिसंबर को अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर रितेश की वाइफ जेनेलिया ने उन्हें तोहफे में एक कार गिफ्ट की। यह ईको फ्रेंडली कार टेस्ला X है, जिसकी कीमत तकरीबन 55 लाख रुपए है। खास बात ये है कि यह कार अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। रितेश ने कार की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है...



Sothe Baiko @geneliad surely knows how to make a 40 yr old birthday boy feel like a 20 yr Old. #TeslaX #electric #ecofriendly.





Áअपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलोंे में अलग जगह बनाने वाले एक्टर राजकुमार राव ने हमेशा अलग तरह के किरदार ही निभाए हैं। हाल ही में वे सुभाष चंद्र बोस पर बेस्ड एक वेब सीरीज में नजर आए थे। राजकुमार ने हालिया बातचीत में कहा है..., ‘मैंनेइंडस्ट्री में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। कई सारे रिजेक्शन्स भी मैंने झेले हैं। मैं लोगों से मिलता था और वो मुझे ढ़ेर सारे एक्सक्यूज दिया करते थे कि वे मुझे क्यों नहीं कास्ट कर सकते। कई बार मेरे दुबले-पतले होने की वजह से तो कई बार मेरे कॉम्प्लेक्शन की वजह से। मुझे हमेशा से पता था कि इंडस्ट्री में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कई ऑडिशन दिए। कई बार तो पैसे कमाने के लिए विज्ञापन तक भी करने पड़े।’



राजकुमार राव अब एक एस्टेब्लिश स्टार हैं। जल्द ही वे ‘फन्ने खां’ में ऐश्वर्या राय बच्चन और अनिल कपूर के साथ नजर आने वाले हैं।





