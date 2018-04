फेडरर 43वीं बार ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में

डिफेंडिंग चैंपियन रोजर फेडरर ने 14वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फेडरर का यह 43वां ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल है। दूसरी सीड फेडरर ने चेक रिपब्लिक के टॉमस बेर्डिच को 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। यह 36 साल के फेडरर की बेर्डिच पर 10वें ग्रैंड स्लैम मैच में आठवीं जीत है। साथ ही ऑस्ट्रेलियन ओपन के 105 मैचों में 92वीं जीत है। स्विट्जरलैंड के फेडरर ने सबसे ज्यादा मैच साल के इस पहले ग्रैंड स्लैम में ही जीते हैं। सेमीफाइनल में फेडरर का सामना दक्षिण कोरिया के ह्योन चुंग से होगा। 58वीं वरीय चुंग ने अमेरिका के टेनी सेंडग्रेन को 6-4, 7-6, 6-3 से मात दी। चुंग किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दक्षिण कोरिया के पहले खिलाड़ी हैं। 21 साल के चुंग ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले 2010 के बाद सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही 14 साल बाद इतनी कम रैंकिंग का खिलाड़ी मेलबर्न में अंतिम 4 में जगह बनाने में कामयाब हुआ है। पुरुष सिंगल्स का दूसरा सेमीफाइनल क्रोएशिया के मारिन सिलिच और ब्रिटेन के काएले एडमंड के बीच होगा। सेमीफाइनल में खेलने वाले चार खिलाड़ियों में से फेडरर को छोड़ दिया जाए तो तीनों में से दो ने एक भी सेमीफाइनल नहीं खेला है। सिर्फ सिलिच एक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का सेमीफाइनल खेल चुके हैं।महिला सिंगल्स: सेमीफाइनल में पूर्व चैंपियन कर्बर के सामने होंगी टॉप सीड सिमोना हालेपदुनिया की नंबर एक खिलाड़ी सिमोना हालेप ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब उनका सामना 2016 की चैंपियन जर्मनी की एंजलिक कर्बर से होगा। टॉप सीड रोमानिया की हालेप ने पूर्व वर्ल्ड नंबर वन चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिसकोवा को 6-3, 6-2 से हराया। हालेप की प्लिसकोवा के खिलाफ 8 मैचों में छठी जीत है। हालेप पहली बार टूर्नामेंट के अंतिम 4 में पहुंची हैं। वहीं, 21वीं सीड कर्बर ने 17वीं सीड अमेरिका की मेडिसन कीज को 6-1, 6-2 से हराया।पुरुष सिंगल्ससिलिच v/s एडमंडफेडरर v/s चुंगमहिला सिंगल्सहालेप v/s कर्बरमर्टेंस v/s वोज्नियाकीभारत के रोहन बोपन्ना और हंगरी की टिमिया बाबोस ने मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली। बोपन्ना-बाबोस ने अमेरिका की एबिगेल स्पीयर्स और कोलंबिया के जुआन सेबेस्टियन कबाल को 6-4, 7-6 से हराया। विजेता जोड़ी ने 6 एस और 22 विनर्स जमाए।बोपन्ना