ये चाहती हैं मेलिंडा गेट्स बच्चों के ग्रैजुएशन पर

माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स की प|ी होने के नाते तो नहीं, लेकिन दो बच्चों की मां होने के नाते मैं इन दिनों कुछ अलग चिंता में हूं। मेरी बेटी का कॉलेज से ग्रैजुएशन पूरा हो जाएगा और बेटे का हाईस्कूल से। मैं हमेशा से पढ़ाई के अंत में होने वाले कमेंसमेंट सीजन की फैन रही हूं। हमेशा इस तरह के प्रेरक उद्बोधन सुनती ही हूं। इसमें आने वाले थिंकर और विद्वान अपने भाषणों से स्कूल और कॉलेज से उत्तीर्ण हुए बच्चों में नई उम्मीदें पैदा की जाती हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि इस बार ऐसा नहीं हो। मेरी अपेक्षा है कि संबोधित करने वाले थिंकर उम्मीदों की बजाय वादों पर बात करें। मैं यह जानना चाहती हूं कि कैसे ये स्पीकर यह सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में सभी ग्रैजुएट के लिए कुछ न कुछ होगा।इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए दौर में अमेरिका में काम करने के अवसर कुछ लोगों के लिए ज्यादा अच्छे हैं। फार्च्यून 500 कंपनियों में बहुत ही कम महिलाएं हैं, जो उच्च पदों पर आसीन है। मात्र 5 फीसदी को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जॉब मिल पाता है। इसलिए मेरा मानना है कि इस वर्ष जब कमेंसमेंट स्पीकर्स जमा होंगे तो वे कोई ठोस योजना पेश करेंगे, ताकि कुछ लोगों के लिए जो बहुत थोड़े से अवसर हैं, उनमें कुछ समानता कायम की जा सके।मैं चाहती हूं कि पेड फैमिली लीव से लेकर मेंटरशिप तक की बात इस बार स्पीकर करें। किस तरह से अलग-अलग प्रतिभाशाली छात्रों को नौकरियों में रखा जोगा, इस पर बात हो। नौकरी देने वालों को ऐसे कई अवरोध हटाना चाहिए, जो ग्रैजुएट होकर निकले छात्र को परेशान करते हों।मैं जानती हूं कि कमेंसमेंट स्पीकर ऐसा व्यक्ति होता है, जो युवाओं को उनकी पूरी संभावनाओं के साथ प्रोत्साहित करता है और जीने का एक नया अंदाज सिखाता है। लेकिन हमारे बच्चों को प्रोत्साहन से ज्यादा चाहिए, वे अब सीधे नया और अच्छा घटते हुए देखना चाहते हैं।(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।भास्कर की पांच दिनों की पड़ताल में साफ हो गया कि जंगल स्मगलिंग का ग्रीन कॉरिडोर बन चुका है। हजारों गुप्त रास्ते और पगडंडियां हैं। घने जंगलों में गाड़ियों के पहिए के निशान भी दिखते हैं। इलाके में गंडक नदी ही दोनों देशों की सीमा है। नदी के रास्ते रोजाना तस्कर सुस्ता होते हुए भारत की सीमा में घुस रहे हैं। सुस्ता गांव की सीमा लांघने की परमीशन हमारी पुलिस और एसएसबी को नहीं है। और सीमा भी क्या है? बस एक दो फीट ऊंची मेड़ है, जो रहुआटोला (भारत) और सुस्ता के लोगों ने आपसी सहमति से बना ली है। गंडक नदी का रूट मवेशियों की स्मगलिंग के लिए भी तस्करों की खास पसंद बन गया है। भारत साइड नदी किनारे बसे गांवों के लोगों की मदद से तस्करों ने कुछ भैंसों को इस तरह ट्रेंड कर दिया है कि वह चरते-चरते बाकी मवेशियों को लेकर नदी पार कर जाती हैं। इन ट्रेंड भैंसों की पहचान है इनके गले में बंधा हुआ घंटा। तस्करों की दुनिया में इन्हें टीम लीडर कहा जाता है। नदी के करार पर चलते हुए हमारा सामना भी तस्करों से हुआ। वे नेपाल से आ रहे थे, पर साथ चल रही एसएसबी की पेट्रोलिंग पार्टी को देखकर वापस नेपाल तरफ भाग गए। सुस्ता में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास भारत और नेपाल दोनों देशों की नागरिकता है। सुस्ता ही नहीं, किशनगंज के गलगिलया बॉर्डर के भद्रपुर (नेपाल) तक असंख्य लोगों के पास दोनों देशों की नागरिकता है।नरकटियागंज के पास बॉर्डर पर गांव-गांव में पेट्रोल की दुकानें हैं। पेट्रोल नेपाल से आता है। वहां पेट्रोल का रेट 67.50 रुपए है, और डीजल 55 रुपए लीटर। गम्हरिया गांव में पट्रोल पंप वाले ने बताया कि गांव के ज्यादातर लोग नेपाल साइड जाकर पेट्रोल भरा लेते हैं। मेरे यहां 12,500 लीटर की टंकी का पेट्रोल 20-25 दिन में बिकता है। कभी-कभी डेढ़ माह भी लग जाते हैं। गांव के कई लोग दिनभर नेपाल साइड से पेट्रोल लाकर बेचते हैं। ऐसी दुकानें संपूर्ण बॉर्डर की बस्तियों में हैं।50 तरह के सॉल्ट से बनी दवाओं से दिल की बीमारी तक का खतरा...इसमें कहा गया है कि डॉक्टर इन सॉल्ट वाली दवाओं को लिखते समय सतर्क रहें। कमीशन की ओर से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) को इसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा देशभर के 200 से अधिक एंटी ड्रग्स रिपोर्ट मॉनिटरिंग सेंटर को भी इसकी जानकारी दी गई है।रैनिटीडीन- पेट आंत की बीमारी में दी जाती है। कार्डियक अरेस्ट का खतरा देखा गया।एजिथ्रोमाइसिन- एंटीबायोटिक है। स्किन रिएक्शन हो सकता है।एमोक्सिसिलिन- एंटीबायोटिक है। आंखों में जलन हो सकती है।लैमिव्यूडाइन- एचआईवी इंफेक्शन में दी जाती हे। हीयरिंग लॉस का खतरा देखा गया है।टाइकाग्रेलर- हृदय संबंधी बीमारी में दी जाती है। फेफड़े में दिक्कत का खतरा।भारत-नेपाल सीमा के नो मेन्स लैंड में बनाए गए मकान। तस्वीर अररिया जिले के कुर्साकांटा ब्लॉक के सोनामनि गुदाम गांव की है। जहां के घर का एक दरवाजा नेपाल, दूसरा भारत में खुलता है।रक्सौल में रेलवे लाइन पार करने के बाद सिसवा नदी पर पुल है। पुल के उस पार नेपाल सीमा के नो मेंस लैंड पर कुछ महिलाएं समूह में दिखती हैं। महिलाएं अपने शरीर के चारों ओर कपड़े की गांठ बांधे थीं । पता चला कि सभी साड़ी, सलवार-सूट का कपड़ा नेपाल के वीरगंज बाजार पहुंचाने जा रही है। कैमरा देखते ही महिलाएं भड़क गईं। इसी बीच नेपाल पुलिस के जवान उसकी जांच-पड़ताल में जुट गए। गांठ खोलने लगे तो महिलाएं गाली-गलौज पर उतर आईं। बोलने लगी- तीन सेट कपड़ा से क्या हो जाएगा? यहां तो करोड़ों की हेराफेरी हो रही है। 8 सेट कपड़ा के गांठ छुड़ाने के लिए 10 हजार मांग रहे हो? रक्सौल में ही चरस के साथ गिरफ्तार एक महिला लाई गई है। उसे सिकटा में 4 किलो चरस के साथ पकड़ा गया है। वह नेपाल से चरस को कमर में लपेटकर आई थी। सिकटा से बेतिया जाने वाली बस में बैठी थी। तभी गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी ने उसे पकड़ लिया और रक्सौल भेज दिया जहां एसएसबी की महिला विंग है।20172016201520142013दरअसल पांच साल में इन जेनेरिक मेडिसिन की शिकायतों में 150 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 2013 में इनकी 28411 शिकायतें मिली थीं, जो 2017 में बढ़कर 71586 हो गई।28,411नो मेन्स लैंडभारतबॉर्डर पिलर71,58667,11550,53341,926नेपालरक्सौल ब्लॉक के महदेवा गांव में एसएसबी का कैंप है। एक जवान ने शराब तस्करी के नए तरीकों के बारे में बताया। मुसहरवा बॉर्डर के नो मेंस लैंड पर दोनों देशों की ओर से प्राथमिक स्कूल बने हुए हैं। चाय की दुकान में तस्करों का सिंडिकेट किसी बड़ी डील में जुटा था। बताया गया कि इस बॉर्डर के रास्ते भारत से नेपाल ब्राउन शुगर की खेप पहुंचाई जाती है। नो मेंस लैंड पर नेपाल की ओर बनी झोपड़ियों में शराब के अड्डे थे। आदापुर ब्लॉक के बेलदरवा कैंप के उस पार नीलकंठवा गांव है। नो मेंस लैंड पर स्थित एक भारतीय निजी स्कूल में काफी संख्या में नेपाल के बच्चे पढ़ते हैं। मुरतिया बॉर्डर से मवेशियों की तस्करी धड़ल्ले से होती है। कोरैयां बॉर्डर के उस पार भी कोरैयां गांव है। कोरैयां व चंद्रमन बॉर्डर पर तस्कर शराब व खाद की खेप आदान-प्रदान करते दिखे।मोदी को रोजाना मिलती है करीब 175 ट्वीट की सूची...इस रिपोर्ट को पीएम खुद वक्त निकालकर पढ़ते हैं। रिपोर्ट को पीएमओ के चार से पांच सोशल मीडिया एक्सपर्ट तैयार करते हैं। हर दिन यह रिपोर्ट पीएम को सौंप दी जाती है। विदेश दौरों पर रहने के बाद भी पीएम इस रिपोर्ट को पढ़ना नहीं भूलते हैं। सुब्रह्मण्यम स्वामी और राहुल गांधी के टि्वटर और उनके फॉलोअर का भी ब्यौरा ज्यादातर रिपोर्ट में दिया गया। इस संबंध में दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री कार्यालय से उनका पक्ष जानने की कोशिश की। सवाल पीएमओ के आधिकारिक ईमेल आईडी dprpmo@gmail.com और pro.pmo@gov.in पर 25 मई को दोपहर 1 बजे ईमेल किए। पीएमओ से 28 मई की दोपहर 2 बजे तक जवाब भेजने के लिए कहा। इस संबंध में पीएमओ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।400 लोगों का गांव, 1 टीवी, 1 घंटा ही देखने की अनुमतियह स्कूल टेंट में लगता है। इसकी खासियत यह है कि ये बच्चों के हिसाब से शिफ्ट होता रहता है। कई बार तो बच्चे यदि भेड़-बकरियां चराने गांव से बाहर जाते हैं तो स्कूल भी उनके साथ शिफ्ट हो जाता है। स्कूल की टीचर ताशी बताती हैं कि पिछले पांच साल से यहां स्कूल मेक शिफ्ट की तरह चल रहा है। बच्चों को सरकार ही किताबें-कॉपियां मुहैया कराती है। स्कूल में करीब 105 बच्चे पढ़ते हैं।सीमा में लाइ लोखर नाम का गांव है। मवेशियों की स्मगलिंग के लिए बदनाम है। यहां एसएसबी के जवान और गांव वालों के बीच कई बार झड़प हो चुकी है। एक बार तो गांव वालों ने जवानों को ढकेलते हुए नेपाल की सीमा में पहुंचा दिया। जवान किसी तरह जान छुड़ाकर वहां से भागे। दरअसल, हथियार समेत बॉर्डर पार करने पर मनाही है।भारत की गाड़ी नेपाल में प्रवेश करती है तो भंसार, सुविधा, यातायात जैसी तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। नेपाल से बिहार आने वाली गाड़ियों का सिर्फ नंबर नोट होता है। गाड़ी लौटी या नहीं इसका हिसाब नहीं है। बॉर्डर पर एसएसबी को पेट्‌टी सीजर (छोटे-मोटे सामान की जब्ती) की मनाही है। ऐसा इसलिए कि जरूरत का सामान अवैध नहीं माना जाता। और एसएसबी के मैंडेट में बॉर्डर की आबादी का विश्वास हासिल करना है।बाॅर्डर के बच्चे इस तरह ट्रेंड हैं कि एसएसबी जवानों को देखते ही समवेत स्वर में जोर से चिल्लाते हैं-प्रणाम सर! हमने एसएसबी के एक अफसर से कहा-सीमावर्ती गांव के बच्चे आप लोगों को सम्मान की निगाह से देखते हैं। अफसर ने हमें घूरते हुए कहा- यह सम्मान नहीं, अवैध कारोबार में शामिल लोगों के लिए एलर्ट सिग्नल है कि एसएसबी गश्ती पर है।बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह अगले हफ्ते घाटी के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। केंद्र ने 16 मई को रमजान के दौरान घोषित संघर्ष विराम की घोषणा की थी। राजनाथ सिंह उसके मद्देनजर हालात की समीक्षा करेंगे।पत्थरबाजों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के दर्जनों गोले और पैलेट गन चलानी पड़ी: वाहन से कुचले गए युवक के जनाजे में शामिल सैकड़ों लोग धारा-144 का उल्लंघन कर भारत विरोधी नारे लगाते हुए कब्रिस्तान के पास ईदगाह मैदान की ओर बढ़े। फतेह कदल में पुलिस ने रोका तो जनाजे में शामिल लोग पत्थरबाजी करने लगे। इन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के दर्जनों गोले छोड़े और पैलेट गन चलाई। अलगाववादियों के बंद के आह्वान पर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में दुकानें, कारोबारी प्रतिष्ठान, पेट्रोल पम्प, बसें और स्कूल इत्यादि बंद रहे। श्रीनगर के नौहट्‌टा इलाके में कर्फ्यू लगा है। वहीं, शहर के छह थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां हैं। श्रीनगर और बडगाम में मोबाइल इंटरनेट बंद है। दक्षिण कश्मीर के बाकी चार जिलों में इंटरनेट की स्पीड घटा दी गई। ट्रेन सेवाएं भी बंद रहीं। शुक्रवार को नौहट्‌टा में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे। लोगों ने सीआरपीएफ के वाहन को घेरकर पथराव शुरू कर दिया था। इसी दौरान कैसर भट्ट सहित दो युवक वाहन की टक्कर से घायल हो गए थे। वहीं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के धड़े अवामी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक को जनाजे में शामिल होने से रोकने के लिए शनिवार को नजरबंद कर दिया गया। यासीन मलिक को श्रीनगर में गिरफ्तार कर लिया गया।शहरों में नहीं करेंगे सप्लाई, अपनी दुकानें खोल खुद...भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल का कहना है कि शहर की मंडियों में जाकर सब्जी और दूध बेचने पर होने वाले खर्च की कीमत सरकार उन्हें अदा नहीं करती। न ही तो कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं किया है। इससे उनका नुकसान होता है। गांवों में दुकान खोलने से सामान मंडी ले जाने वाला खर्च भी बचेगा। उन्होंने कहा कि अब फैसला लिया गया है कि कोई भी किसान सब्जी और दूध फेंकेगा नहीं, बल्कि इसे गरीबों में बांट दिया जाएगा या गुरुद्वारों में लंगर आदि के लिए दान कर दिया जाएगा। लेकिन इसे शहरों में जाकर नहीं बेचा जाएगा। इससे सब्जी और दूध खराब भी नहीं होगा और किसानों का संघर्ष भी जारी रहेगा।