आरिफ कुरेशी. अजमेर. अजमेर स्थित दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन ने धारा 370 को हटाना ऐतिहासिक दिन बताया। साथ ही उन्होंने 370 हटाने पर संसद, मोदी और शाह को बधाई भी दी। इन्होने कहा की अब बात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की होगी कश्मीर का मसला समाप्त।

अजमेर दरगाह दिवान ने कहा आज का दिन देश के लिए है ऐतिहासिक दिन है। जिसे स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। दरगाह दिवान ने कहा की धारा 370 अस्थाई थी। अंतरास्ट्रीय स्तर पर ये मसला आज से खत्म हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे कश्मीर के लिए तरकी के रास्ते खुले।

पूरा देश सरकार के साथ

दरगाह दिवान ने कहा कि आज पूरे देश के साथ प्रवासी भारतीय भी इस का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग किसी के बहकावे में ना आये। खासतौर से हुर्रियत अलगाववादी और कश्मीर की लोकल राजनीतिक पार्टी के बहकावे में ना आये। कश्मीरी युवा देश की मुख्य धारा से जुड़े। अपना और अपने परिवार का समाज का विकास करे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब कश्मीर में प्रगति के नए पथ खुलेंगे।

पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का ट्वीट

It took 65 years to abrogate #Article370 & #Article35A but a historic mistake stands corrected today! Congratulate and thank PM Shri @narendramodi ji & HM Shri @AmitShah ji for returning the people of the valley their freedom & identity. #EkBharatShreshtBharat #KashmirHamaraHai

सांसद राज्यवर्धन राठौड़ का ट्वीट

Thank you @narendramodi ji @AmitShah ji

THIS IS THE BEST HOMAGE

TO ALL

🇮🇳SOLDIERS MARTYRED🇮🇳

IN KASHMIR

#Article370 going going .... (gone)