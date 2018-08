सहकर्मी का स्वभाव बदलने में आपका सहयोग भी जरूरी

सहकर्मी से शिकायत है, तो किसी अन्य से बात करने की बजाय उन्हीं से बात करना क्यों उचित है जानिए हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से।कई बार अपने सहकर्मी की शिकायत करना अच्छा लगता है। अक्सर हम उनकी शिकायत किसी दोस्त या अन्य सहकर्मी से करते हैं लेकिन उनसे सीधे बात नहीं करते। तो अगली बार जब शिकायत का मन करे तो सीधे उससे बात करें जिससे शिकायत है। अगर कोई मीटिंग में जोर से बोलता है तो दूसरे सहकर्मी से उसकी शिकायत करना आपकी स्वाभाविक पहल हो सकती है, लेकिन ऐसा करने की बजाय कुछ देर शांत रहकर विचार करना अच्छा है कि आखिर परेशानी किस बात से है और किस बात की शिकायत करना चाहते हैं। तय करें कि उनका स्वभाव बदलने में या परिस्थिति बदलने में आप किस तरह सहयोग कर सकते हैं।(द नेक्स्ट टाइम यू वॉन्ट टू कंप्लेन एट वर्क, डू दिस इंस्टेड, पीटर ब्रेगमैन)परफेक्शनिस्ट के कठोर मापदंड अनावश्यक तनाव पैदा करते हैं। वे अक्सर समय के साथ गुणवत्ता को भी महत्व देते हैं। जब आपको महसूस हो कि ये प्रोजेक्ट करने लायक है तो आपको उन्हें यह समझाना होगा कि ऐसा क्यों है। एक ही जगह ध्यान देने की बजाय अन्य कामों पर ध्यान देने से होने वाले फायदे के बारे में भी उनसे बात की जा सकती है। अपनी सीमाएं तय की जा सकती हैं। अगर कोई रोज ईमेल भेजता है जिसमें हर दिन एक अलग सवाल या सलाह होती है, तो आप भी उन्हें जवाब देने का विचार करें।( हाउ टू कोलैबोरेट विद अ परफेक्शनिस्ट, एलिस बोएस)केसी नाइस्टैट एक ऐसे यूट्यूब सेलेब्रिटी हैं जिन्होंने टीवी और यूट्यूब दोनों पर धमाल किया है। वे कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन फिर भी एमआईटी, येल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने कई बार लेक्चर दिए हैं। वे केवल एक यूट्यूबर ही नहीं हैं, उन्होंने एक मोबाइल एप बीम भी बनाई है जिसे 160 करोड़ रुपए में सीएनएन को बेचा है।केसी ओवन नाइस्टैट का जन्म 25 मार्च 1981 को गेल्स फेरी, कनेटिकट, अमेरिका में हुआ है। केसी बचपन से ही काफी जिज्ञासू स्वभाव के रहे हैं। फिल्मों में उनकी काफी रुची थी। पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे लेकिन दिमाग बचपन से ही तेज था। गेल्स फेरी एक छोटा गांव है जहां की जिंदगी केसी को बिल्कुल रास नहीं आती थी। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था।9 से 5 की नौकरी करने में उनकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। 17 साल की उम्र में जब उनका और उनकी गर्लफ्रेंड, रॉबिन, का बेटा हुआ, तब पहली बार उन्हें अपनी जिम्मेदारी का अहसास हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 17 से 20 साल की उम्र तक वे रॉबिन और अपने बेटे के साथ एक मामूली से छोटे घर में रहने लगे। उन्होंने एक रेस्त्रां में बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया था।जल्द ही उन्होंने इस गांव से निकलकर न्यू यॉर्क सिटी जाने का फैसला कर लिया। न्यू यॉर्क सिटी में उनकी पहली नौकरी एक डिलेवरी बॉय की थी। लेकिन उनके जहन में फिल्म मेकिंग की आग भी दहक रही थी।2001 में उनकी मुलाकात टॉम सैक से हुई जो कि एक कलाकार थे। जल्द ही दोनों ने मिलकर फिल्में बनाने का फैसला कर लिया। इस फैसले ने रातों रात उनका जीवन बदल दिया और केसी ने आखिरकार अपना रुख फिल्म मेकिंग की तरफ कर लिया। 2003 में जब उनके अाइपॉड की बैटरी खराब हुई तो एपल ने बैटरी बदलने से मना कर दिया और उन्हें एक नया आइपॉड लेने की सलाह दी। इस छोटी सी घटना ने विशाल रूप ले लिया। उन्होंने इस घटना पर तीन मिनट का \"आइपॉड्स डर्टी सीक्रेट\'नाम का एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। द वॉशिंगटन पोस्ट, फॉक्स न्यूज और बीबीसी जैसे बड़े न्यूज पब्लिशर्स ने इस वीडियो को वायरल कर दिया और इस तरह केसी की फिल्म मेकिंग पूरे अमेरिका में मशहूर हो गई। इसके बाद उन्होंने साइंस एक्सपेरिमेंट्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया।2010 में उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिए थे। 2015 में उन्होंने रोज एक वीडियो डालने का फैसला किया और यहीं से उनके डेली व्लॉग्स का सफर शुरू हुआ। केसी के वीडियो अब रोज दिखने लगे थे। इसी साल उन्होंने बीम एप पर भी काम शुरू किया। केवल एक साल बाद ही सीएनएन ने इस एप को 25 मिलियन डॉलर यानि तकरीबन 160 करोड़ रुपए में खरीद लिया।पेरीकल्सजन्म- 494 बीसीनिधन- 429 बीसीपेरीकल्स एक पुख्ता और प्रभावशाली ग्रीक राजनेता थे। वे एक महान वक्ता भी थे, इसके साथ ही स्वर्णिम युग में वे एथेंस के जनरल भी हुआ करते थे।नाम- केसी नाइस्टैटजन्म- 25 मार्च 1981काम- अमेरिकन यूट्यूबर आप पत्थर पर लिखा हुआ एक संदेश ही पीछे छोड़कर नहीं जाते हैं, वो भी छोड़कर जाते हैं जो अन्य लोगों के जीवन में बुना गया है। आजादी पर केवल उनका अधिकार है जिनके पास इसे बचाने का साहस है। आप राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि राजनीति भी आपमें दिलचस्पी नहीं लेगी। जो लोग सोच सकते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते कि क्या सोच रहे हैं, वे खुद को कुछ न सोच पाने वालों की जगह देखने लगते हैं। मैं अपनी गलतियों से ज्यादा डरता हूं, दुश्मन की नहीं।दैिनक भास्कर, अलवर, रविवार, 26 अगस्त 2018एलेक्जेंड्रा सिफेरलिनपिछले बीस साल से लिंडा बुओनेनो पेट की गड़बड़ी (इरिटेबल बाउल सिंड्रोम-आईबीएस) से परेशान थीं। बार-बार बाथरूम के चक्कर और पैरों की अकड़न असहनीय हो चुकी थी। 71 वर्षीय बुओनेनो अमेरिका के मिथुएन, मेसाचुसेट्स में मेडिकल असिस्टेंट और हेयर ड्रेसर हैं। उन्होंने तमाम दवाएं आजमाईं। खान-पान पर नियंत्रण रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2009 में उन्होंने टीवी पर एक विज्ञापन देखा जो आईबीएस प्रभावितों पर होने वाली एक स्टडी से संबंधित था। स्टडी के लिए 80 लोगों में उनका चयन हो गया। वे अपनी दवा जानकर हैरान रह गईं। यह प्लसीबो गोली (Placebo Pill) थी। डॉक्टरों ने बताया इन गोलियों में कोई सक्रिय दवाई या तत्व नहीं होता है। इसकी बोतल के लेबल पर ऐसा स्पष्ट लिखा है।तीन सप्ताह तक एक दिन में दो बार गोली खाने के बाद लिंडा ने पाया कि उनकी पेट की गड़बड़ी ठीक हो गई है। वे बताती हैं, मुझे नहीं मालूम कि यह सब क्या है? वैसे चिकित्सा समुदाय को प्लसीबो प्रभाव की जानकारी थी। प्लसीबो प्रभाव के प्रमुख शोधकर्ता हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मेडिसिन के प्रोफेसर टेड केप्टचुक अपनी रिसर्च को और आगे ले जाना चाहते थे। 2009 में यूनिवर्सिटी के अस्पताल बेथ इजरायल ़डीकोनेस मेडिकल सेंटर ने पहला ट्रायल किया जिसमें शामिल लोगों को बताया गया कि उन्हें प्लसीबो पिल्स दी जा रही हैं, जो दवाई नहीं है। ट्रायल के नतीजे आश्चर्यजनक थे। जो लोग कोई दवा नहीं ले रहे थे, उनसे दोगुनी संख्या में प्लसीबो पिल्स लेने वाले लोगों में राहत के लक्षण नजर आए। अब केप्टचुक और उनकी टीम को आईबीएस जैसा ट्रायल करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ से 25 लाख डॉलर की मदद मिली है।यह स्पष्ट नहीं है कि प्लसीबो प्रभाव के क्या कारण हैं? एमेजॉन पर प्लसीबो पिल्स की बोतल 8 से 15 डॉलर के बीच मिलती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एनस्थीसिया विशेषज्ञ हेनरी बीचर ने पाया कि कई घायल सैनिकों ने दर्द के के लिए मार्फीन लेने से इनकार कर दिया। बीचर का निष्कर्ष था कि लोगों के स्वस्थ होने या दर्द सहने की क्षमता उनकी मनोवैज्ञानिक संभावनाओं पर निर्भर करती है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में प्लसीबो प्रभाव को मान्यता मिल रही है। ह्यूस्टन वेटरन अफेयर्स मेडिकल सेंटर में डॉक्टरों ने पाया कि दिखावटी सर्जरी (लोगों के घुटने खोले और बिना कोई इलाज किए उन्हें वापस सिल दिया गया) से लोगों को उतना ही फायदा हुआ, जितना घुटने की वास्तविक सर्जरी से हुआ था। शोधकर्ताओं ने जाना कि प्लसीबो का दूसरा पहलू भी है। उदाहरण के लिए लोगों को यदि बताया जाए कि कोई दवाई मुश्किल से मिलती है या महंगी है और उसके रंग से भी फर्क पड़ता है तो उसका असर ज्यादा पड़ेगा। कुछ लोगों को प्लसीबो से ज्यादा फायदा हुआ जबकि अन्य लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।पहली आईबीएस स्टडी के बाद केप्टचुक व उनके सहयोगियों ने कई अन्य रिसर्च में पाया कि जानकारी होते हुए प्लसीबो लेने वाले लोगों को माइग्रेन से उन लोगों की तुलना में ज्यादा सुकून मिला जिन्होंने कोई इलाज नहीं कराया था। कुछ अन्य शोधकर्ताओं ने नई रिसर्च में पाया कि जानते हुए प्लसीबो लेने वालों को कैंसर के दर्द और मौसमी एलर्जी से राहत मिली है।केजे डेल एंटोनियाआशावादी होने के ढेर सारे कारण हैं। राष्ट्र, कारोबार, शिक्षा या अन्य कोई क्षेत्र- हर जगह आशावाद के फायदे हैं। माता-पिता से भी आशावादी होने की अपेक्षा की जाती है। उम्मीदों के सहारे आप अच्छे उद्यमी बन सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, लंबी आयु हासिल कर सकते हैं और कठिनाइयों का सामना जबर्दस्त तरीके से कर सकते हैं। दूसरी तरफ निराशा और हताशा अवसाद पैदा करती हैै, लोगों को नाकामी के रास्ते पर ले जाती है। हम सब अपने बच्चों को उत्साह से भरपूर बनाना चाहते हैं। चारों तरफ फैली नकारात्मकता को देखते हुए बच्चों का भविष्य चिंता पैदा करता है। सवाल है, हम बच्चों को आशावादी कैसे बना सकते हैं। रिसर्च ने ऐसे उपाय बताए हैं जो हमारे बच्चों में कुछ कर गुजरने का जज्बा, जोश और जुनून पैदा कर सकते हैं। इन उपायों पर गौर कीजिए-पॉजिटिव पहलुओं पर ध्यान दें- हम सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारा दिमाग नकारात्मकता पर जोर देता है। रिक हैनसन ने अपनी किताब हार्डवायरिंग हैप्पीनैस में लिखा है, हम उन बुराइयों, कुरीतियों को महत्व नहीं देते जिन पर हम नियंत्रण कर चुके हैं, बल्कि उन बुराइयों पर अधिक ध्यान देते हैं जिन पर हम काबू नहीं पा सके। नजरिया कैसे बने-आशावाद को धारण किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जब निराशावादी नजरिए के लोग खराब स्थितियों का ब्योरा पॉजिटिव भाषा में पेश करते हैं, तब स्थिति के बारे में उनकी भावना अधिक बेहतर हो जाती है। जब कोई खराब खबर आती है तब मंैं अपने बच्चों से इस बात पर गौर करने के लिए कहता हूं कि लोग इससे उबरने के लिए क्या कर रहे हैं।कैसे बचें- हर दिन हम भयावह घटनाओं के बारे में सुनते हैं। इन दिनों दिनभर खबरें चलती रहती हैं। इनसे गैरजरूरी चिंता पैदा होती है। हमें दुनिया में क्या घटित हो रहा है, जानने की जरूरत है, लेकिन खबरें इस तरह दिखाई जा रही हैं जो जानकारी देने के बजाय भय पैदा करती हैं। इससे बच्चे अकारण चिंतित होते हैं। उनके लिए उस स्थिति में आश्वस्त और सुरक्षित महसूस करना मुश्किल है, जब हम उन्हें एेसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते देखते हैं जो उनके लिए अदृश्य होती हैं। समाज से जुड़ें- सुनिश्चित करें कि आपका परिवार अपने आसपास की दुनिया का हिस्सा बने। स्थानीय संस्थाओं, क्लबों के कार्यक्रमों से जुड़ें। इससे आप और बच्चों में मानवीयता की भा‌वना पैदा होगी। अपने क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र देखिए जो आपके अंदर आशा का संचार कर सके।बच्चों को आशावादी बनाना कठिन जरूर है, इसके लिए पैरेंट्स उस निराशावादी नजरिए को छोड़ना पड़ेगा जो हर कहीं छाया हुआ है। हमें बच्चों में उत्साह, उम्मीद और अच्छा नजरिया पैदा करने के रास्ते खोजने होंगे।(डेल एंटोनिया हाउ टू बी ए हैप्पीअर पेरेंट:रेजिंग अ फेमिली, हैविंग अ लाइफ एंड लविंग एवरी मिनट के लेखक हैं।)(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।प्लसीबो ऐसी वस्तुएं हैं, जो दवा जैसी दिखाई देने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उनमें कोई एक्टिव दवा नहीं होती है। प्लसीबो को असली दवा जैसा दिखने वाला बनाते हैं पर वह शुगर, स्टार्च जैसे निष्क्रिय पदार्थों से बनाए जाते हैं। प्लसीबो का केवल रिसर्च के लिए उपयोग किया जाता है।