प्रियंका के साथ दोबारा इंडिया लौटेंगे निक जोनस

प्रियंका चोपड़ा इन दिनों बॉयफ्रेंड निक जोनस के साथ ब्राजील में हैं। दोनों यहां विलामिक्स फेस्टिवल अटैंड करने गए हैं। एक रिपोेर्ट की मानें तो प्रियंका जल्द ही अपनी अगली फिल्म 'भारत' की शूटिंग शुरू करने वाली हैं। वे जुलाई में इंडिया वापस लौटेंगी और इस बार फिर निक उनके साथ आएंगे। निक भी जल्द से जल्द अपने सभी वर्क कमिटमेंट्स पूरे करने में जुटे हुए हैं ताकि वे जुलाई में प्रियंका के साथ इंडिया वापस आ सकें। प्रियंका जुलाई से सितंबर तक 'भारत' की शूटिंग करेंगी। इस फिल्म में उनके अपोजिट सलमान खान होंगे।Áसंजय दत्त की प|ी मान्यता दत्त ने 'प्रस्थानम' के लिए अमायरा दस्तूर का लुक डिजाइन किया है। संजय के बैनर तले बन रही इस फिल्म से मान्यता बतौर क्रिएटिव कंसल्टेंट जुड़ी हुई हैं। वे लुक और कंटेंट से जुड़े बाकी पहलुओं पर काम कर रही हैं। फिल्म में अमायरा एक एनआरआई का रोल प्ले कर रही हैं। ऐसे में उन्हें खास वेस्टर्न लुक दिया गया है। उनके बालों में खास पर्पल स्ट्रीक रंग दिया गया है। इससे पहले 'राजमा चावल' के लिए अमायरा ने अपने हेयर स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था।Áदिशा पाटनी इंडस्ट्री की सबसे फिट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। बीते कुछ दिनों से वे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियोज शेयर कर रही हैं, जिनमें वे एक्रोबेटिक करती नजर आ रही हैं। जानकारों की मानें तो दिशा एक कंप्लीट एक्शन फिल्म करना चाहती हैं। दरअसल, दिशा को एक्शन फिल्में बेहद पसंद हैं। जब कभी भी कोई एक्शन फिल्म रिलीज होती है तो वे जरूर देखती हैंं। यही वजह है कि वे एक कंप्लीट एक्शन फिल्म का हिस्सा बनना चाहती हैं। क्या इस प्लेटफाॅर्म पर आगे भी काम करना चाहते हैं?मैं इस प्लेटफाॅर्म पर काम करके बहुत खुश हूं। मेरे लिए यह एक सपना सच होने के बराबर है। डिजिटल प्लेटफाॅर्म के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। उन्हें अपना काम दिखा सकते हैं। हम वेब सीरीज को भी उतने ही हार्डवर्क और डेडीकेशन के साथ शूट करते हैं, जिस तरह हम फिल्म शूट करते हैं। हाल ही में आपने जेम्स वाटकिंस के बीबीसी क्राइम ड्रामा 'मैक माफिया' में काम किया। कैसा अनुभव रहा?जेम्स को 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'मिस लवली' और 2013 में आई 'लंचबॉक्स' में मेरा काम बहुत पसंद आया। उन्होंने 'ब्लैक मिरर' के कुछ एपिसोड भी डायरेक्ट किए हैं। वे एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। वे हर छोटी से छोटी बारीकियों पर काम करना जानते हैं। उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। 'मैक माफिया' का ज्यादातर हिस्सा क्रोएशिया में ही शूट हआ है। एक तरफ आप 'सेक्रेड गेम्स' में फिक्शनल कैरेक्टर गणेश गायतोंडे का किरदार निभा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप 'मंटो' और 'ठाकरे' जैसी बायोपिक में रियल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। कौन सा किरदार ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा?मैं इन बातों पर अधिक विचार नहीं करता। बतौर एक्टर मैं अपने काम को बेहतर बनाने के बारे में सोचता हूं। अगर में ऐसा नही करूंगा तो अपने आप को बांध लूंगा जैसा की दूसरे एक्टर्स करते हैं। वे अपनी पूरी उम्र एक ही तरह के किरदार में गुजार देते हैं। मेरा मानना है कि हमें एक ही लाइफ मिलती है और इसमें हमें जितना हो सकता है उतना काम करना चाहिए। मंटो और ठाकरे दो अलग-अलग विचारधारा के लोग हैं। दोनों किरदारों को कैसे निभाया?अलग-अलग तरह के किरदार निभाने में मुझे बहुत मजा आता है। जितने अनुशासन से मैंने मंटो का किरदार निभाया है उतने ही अनुशासन से मैंने ठाकरे का किरदार भी निभाया है। कॅरिअर में अब तक कई पॉजिटिव रोल भी कर चुके हैं। कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद है, डार्क या ग्रे?ब्लैक और व्हाइट कैरेक्टर का कोई शेड नहीं होता लेकिन ग्रे कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसमें कई रंग होते हैं। व्हाइट कैरेक्टर हमेशा हीरो की भूमिका निभाता है। इसमें मुझे ज्यादा मजा नहीं आता। हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट डी नीरो और अल पचीनो दोनों ज्यादातर ग्रे शेड कैरेक्टर प्ले करते हैं। उन दोनों को देख कर लगता है कि एक्टर को कैसा परफॉर्मेंस देना चाहिए। इस मामले में बताैर एक्टर मैं भी सेल्फिश हूं। ग्रे कैरेक्टर प्ले करने में मुझे ज्यादा स्कोप नजर आता है।दैिनक भास्कर, अलवर, मंगलवार, 3 जुलाई, 2018NawazuddinSiddiquiÁ'सोनू के टीटू की स्वीटी' फेम कार्तिक आर्यन जल्द ही दिनेश विजान की अगली फिल्म 'लुका छिपी' की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। इस राेमांटिक-कॉमेडी फिल्म में उनके अपोजिट कृति सेनन होंगी। यह फिल्म एक छोटे शहर की लव स्टोरी पर आधारित होगी। दिनेश इस फिल्म से बतौर प्रोड्यूस जुड़े हुए हैं और इसे सिनेमेटोग्राफर लक्ष्मण उतेकर निर्देशित करेंगे। फिल्म में कार्तिक मथुरा के एक लोकल टीवी चैनल के स्टार रिपोर्टर बने हैं। वहीं कृति इसमें मथुरा की एक लड़की की भूमिका में नजर आएंगी, जो पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाती हैं। फिल्म की कहानी मथुरा, आगरा और ग्वालियर के इर्द-गिर्द बुनी गई है। पहले इस फिल्म का नाम मथुरा लाइव रखा गया था जिसे बाद में बदलकर 'लुका छिपी' कर दिया गया है। यह फिल्म मार्च 2019 में रिलीज होगी।डि जिटल प्लेटफाॅर्म को कैसा मानते है? 