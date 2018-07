‘रुस्तम’ से कन्नड फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगे विवेक अोबेरॉय

Áविवेक ओबेरॉय ने पिछले साल रिलीज हुई अजीत कुमार स्टारर फिल्म ‘विवेगम’ से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। इस फिल्म को कोरियोग्राफर रवि वर्मा ने डायरेक्ट किया था। रिपोर्ट्स की मानें तो रवि ने अपनी अगली फिल्म के लिए विवेक का नाम लॉक कर दिया है। इस फिल्म में शिवराज कुमार, श्रद्धा श्रीनाथ और मयूरी भी अहम किरदार निभाएंगे। शिवराज इस फिल्म में पुलिस वाले की भूमिका में होंगे। वहीं विवेक के किरदार की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वे जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे।Áविशाल भारद्वाज की अगली फिल्म ‘पटाखा’ की शूटिंग पूरी हो चुकी है। यह फिल्म प्रसिद्ध लेखक चरण सिंह पथिक की शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है। इसकी कहानी दो बहनों के इर्द-गिर्द बुनी गई है। इस फिल्म को काइटा प्रोडक्शंस और विशाल भारद्वाज ने मिलकर प्रोडयूस किया है। इस फिल्म के जरिए राधिका मदान बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। वहीं इसमें सान्या मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर और विजय राज भी अहम भूमिका में होंगे। यह फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होगी।Áकुछ सुरेन्द्र स्वामी | जयपुरप्रदेश के सबसे पुराने नर्सिंग संस्थान एसएमएस स्कूल ऑफ नर्सिंग की मान्यता एक बार फिर खतरे में है। इसकी मान्यता पहले भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों के चलते 14 साल तक अटकी रही थी। बाद में आईएनसी ने सशर्त मान्यता तो दे दी थी, लेकिन स्कूल में अब तक भवन व मापदंडों की शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। इस कारण एक बार फिर इस नर्सिंग स्कूल की मान्यता पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि नर्सिंग काउंसिल की टीम जल्दी ही निरीक्षण पर आने वाली है। हालत तो यह है कि खुद का भवन नहीं होने के कारण 360 नर्सिंग विद्यार्थियों को न तो लैब और ना ही लाइब्रेरी का फायदा मिल रहा है। जिस जर्जर भवन में स्कूल चल रहा है, उसको भी पीडब्ल्यूडी ने अनसेफ घोषित कर दिया था। स्किल लैब की फाॅल्स सीलिंग बारिश से पहले गिरने लगी है। अब सवाल उठता है कि एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने भवन देने का वादा किया तो अब क्यों नहीं दे रहे? सरकार की भी लापरवाही है, जिन्होंने अब तक जमीन नहीं दी।क्या नर्सिंग स्कूल आईएनसी के नियमानुसार है?वर्तमान में तो नहीं है। फैकल्टी तो पूरी है। भवन व अन्य सुविधाओं में कमी है।क्या पहले भी मान्यता नहीं मिलने का मामला आया था?आईएनसी नई दिल्ली ने काफी समय से मान्यता नहीं दी थी। तीन साल पहले कंडीशनल मान्यता दी है।फिर भी मापदंड पूरे क्यों नहीं कर पा रहे है?भवन न से होने से आईएनसी के स्टैंडर्ड पूरा नहीं कर पा रहे।इसके लिए क्या प्रयास किए?चिकित्सा मंत्री, सचिव, मेडिकल कॉलेज, प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक व रजिस्ट्रार को जमीन या भवन उपलब्ध कराने के लिए कई बार पत्र लिखा है। लाइब्रेरी का फायदा मिल रहा है। जिस जर्जर भवन में स्कूल चल रहा है, उसको भी पीडब्ल्यूडी ने अनसेफ घोषित कर दिया था। स्किल लैब की फाॅल्स सीलिंग बारिश से पहले गिरने लगी है। अब सवाल उठता है कि एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने भवन देने का वादा किया तो अब क्यों नहीं दे रहे? सरकार की भी लापरवाही है, जिन्होंने अब तक जमीन नहीं दी।क्या नर्सिंग स्कूल आईएनसी के नियमानुसार है?वर्तमान में तो नहीं है। फैकल्टी तो पूरी है। भवन व अन्य सुविधाओं में कमी है।क्या पहले भी मान्यता नहीं मिलने का मामला आया था?आईएनसी नई दिल्ली ने काफी समय से मान्यता नहीं दी थी। तीन साल पहले कंडीशनल मान्यता दी है।फिर भी मापदंड पूरे क्यों नहीं कर पा रहे है?भवन न से होने से आईएनसी के स्टैंडर्ड पूरा नहीं कर पा रहे।इसके लिए क्या प्रयास किए?चिकित्सा मंत्री, सचिव, मेडिकल कॉलेज, प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक व रजिस्ट्रार को जमीन या भवन उपलब्ध कराने के लिए कई बार पत्र लिखा है।20 हजार वर्गफीट की जगह मात्र 8 हजार वर्गफीट पर निर्माण कार्य।लड़कों के लिए छात्रावास नहीं।लैब व लाइब्रेरी सुविधा नाममात्र की।सीटों की संख्या के हिसाब से क्लास रूम बहुत कम।कंप्यूटर विद्यार्थियों की तुलना में कम।ऑडियो-विजुअल रूम नहीं।आग बुझाने के उपकरण नहीं।कैफेटेरिया व खेल मैदान नहीं।एलएचवी हॉस्टल में तीन छोटे-छोटे कमरे हैं, जिसमें 360 स्टूडेंट्‌स को पढ़ना पड़ रहा है। वर्तमान में ही जगह की कमी के कारण क्लास लेने के लिए स्टूडेंट्‌स को दो पारियों में बुलाया जा रहा है।अमित कर्ण | मुंबईपि छले साल रिलीज हुई तमिल फिल्म ‘विक्रम वेधा’ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। राइटर-डायरेक्टर जोड़ी पुष्कर-गायत्री मणिकंदन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आर. माधवन और विजय सेतुपति ने मुख्य किरदार निभाए थे। यह फिल्म राजा विक्रमादित्य और बेताल का मॉर्डन डे इंटरप्रिटेशन है। सात महीने पहले इस फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था। मेकर्स चाहते थे कि शाहरुख इस फिल्म में क्रिमनल वेधा का रोल प्ले करें, जिसे मूल फिल्म में विजय सेतुपति ने निभाया था। लेकिन शाहरुख फिल्म में इंस्पेक्टर विक्रम का रोल प्ले करना चाहते थे, जो माधवन ने प्ले किया था। शाहरुख की तरफ से कोई कन्फर्मेशन ना मिलने पर अब मेकर्स ने ऋतिक रोशन को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया है। ऋतिक इन दिनों ‘सुपर 30’ में बिजी हैं। इस वजह से मेकर्स की उनसे दूसरी मीटिंग नहीं हो पाई है।वहीं दूसरी तरफ, शाहरुख की तरफ से भी कोई फाइनल कन्फर्मेशन ना आने की वजह से इस फिल्म की कास्टिंग अटकी पड़ी है। शाहरुख अक्टूबर से भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की बायोपिक ‘सैल्यूट’ की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। इस फिल्म को रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर मिलकर बना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ‘विक्रम वेधा’ के इस हिंदी रीमेक के लिए शाहरुख और ऋतिक में से कौन पहले हामी भरता है। ‘विक्रम वेधा’ के राइट्स रिलायंस एंटरटेनमेंट और वॉई नॉट स्टूडियोज के पास हैं। साउथ में वॉइ नॉट स्टूडियोज ने वह फिल्म बनाई थी। अब हिंदी में रिलायंस एंटरटेनमेंट इसको बनाएगा। इस फिल्म के िहंदी वर्जन पर तेजी से काम चल रहा है। संबंधित कलाकारों, डायरेक्टर और टेक्नीशियंस के नाम पर चर्चा चल रही है। मेकर्स पहले मेन लीड कास्ट को फाइनल करना चाहते हैं। इसके बाद डायरेक्टर फाइनल किया जाएगा।निशुल्क जांच कलेक्शन सेंटर बनाने की वजह से नर्सिंग स्कूल को उसके धन्वन्तरि भवन के पास बने पुराने भवन से 29 मई 2013 को हीरा बाग स्थित एलएचवी हॉस्टल में शिफ्ट किया स्कूल ऑफ नर्सिंग का जर्जर भवन और स्किल लैब में गिरी हुई फॉल्स सीलिंग।प|ी के चरित्र पर संदेह, पति ने 10 बार नुकीले हथियार से पेट पर किए वार, मौतडूंगरपुर। प|ी के चरित्र पर संदेह के चलते एक पति ने अपनी ही प|ी की हत्या कर दी। पति अपनी प|ी के साथ ही 7 दिनों से ससुराल में रह रहा था। बुधवार को पति ने प|ी को आसपुर से पैसे लेकर आने की बात कहकर दोनों साथ घर से निकले और फिर रामा गांव में सोम नदी के किनारे सुनसान जगह पर ले गया।एसएमएस में चल रहे फार्मेसी संस्थान को दूसरी जगह शिफ्ट कर स्कूल ऑफ नर्सिंग को देने की योजना है। मान्यता मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। -कालीचरण सराफ, चिकित्सा मंत्रीएसएमएस स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्राचार्य से जो भी दिक्कत आ रही है, उनका समाधान करेंगे। जिससे इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मिलने वाली मान्यता में किसी तरह की समस्या नहीं आए। -डॉ. डी.एस. मीणा, अधीक्षक, एसएमएस अस्पतालइंडस्ट्री में यह भी चर्चा है कि हाल ही में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने ऋतिक को मलयालम फिल्म 'पुलिमुरुगन' के हिंदी रीमेक के लिए अप्रोच किया था, जिसे ऋतिक ने रिजेक्ट कर दिया। दाेनों अब साथ मेंे काम करने के लिए किसी नए सब्जेक्ट की तलाश कर रहे हैं। ऋतिक और संजय इससे पहले साल 2010 में 'गुजारिश' में काम कर चुके हैं। यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। हैं। ऋतिक और संजय इससे पहले साल 2010 में ‘गुजारिश’ में काम कर चुके हैं। यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी।उदयपुर | एसीबी ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के एलडीसी चन्द्र दास वैष्णव (54) पुत्र ईश्वर दास वैष्णव को 20 हजार रुपए नकद और 54 हजार रुपए के सेल्फ चेक से रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। प्रार्थी शिवराम डांगी ने सलूंबर में सोप स्टोन पाउडर बनाने का क्रशर प्लांट लगाने के लिए 25 लाख के लोन पर मिलने वाली 8.75 लाख की सब्सिडी के लिए बोर्ड में आवेदन किया था। जिसे पास करने के लिए एलडीसी चन्द्र दास वैष्णव ने 10 प्रतिशत रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने बताया कि आरोपी चन्द्र दास वैष्णव को रिश्वत राशि लेने की इतनी जल्दी थी कि वह जब से प्रार्थी के साथ सौदा तय हुआ था हर दिन पांच-छह बार कॉल कर रहा था और हर बार यही बात कहता कि पैसे दे दो, नहीं तो सब्सिडी पास नहीं होगी। गुरुवार को भी उसने चार-पांच बार प्रार्थी को कॉल किया और कहा कि आज तो दे दो यार, वैसे भी बहुत देर कर दी है। एडि. एसपी डॉ. राजेश भारद्वाज ने बताया कि केन्द्र सरकार उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए 35 प्रतिशत सब्सिडी देती है। लोन राशि में 8.75 लाख रुपए की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रार्थी शिवराम डांगी ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में आवेदन किया था। फाइल को अप्रूव कर बोर्ड को बैंक भेजना होता है, जहां से लोन पास होता है। भारद्वाज ने बताया कि सब्सिडी की राशि अप्रूव करने के लिए एलडीसी ने अधिकारियों के नाम पर 10 प्रतिशत राशि के अनुसार 84 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी। परिवादी के काफी कहने पर 74 हजार रुपए में सौदा तय हुआ। फिर परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी कार्यालय पर की। शिकायत के सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई।A still From 'Vikram Vedha'Áशाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म ‘बत्ती गुल मीटर चालू’ की शूटिंग पूरी हो चुकी है। मुंबई स्थित महबूब स्टूडियो में गुरुवार काे फिल्म के आखिरी गाने की शूटिंग हुई। शाहिद और श्रद्धा के अलावा इस गाने में दिव्येंदु शर्मा भी दिखाई देंगे। इस गाने को मीका सिंह ने गाया है और इसे काेरियोग्राफ गणेश आचार्य ने किया है। इस फिल्म को श्री नारायण सिंह ने निर्देशित किया है।Áगदर फेम डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा की डेब्यू फिल्म ‘जीनियस’ का पहला सॉन्ग ‘तेरा फितूर’ गुरुवार को रिलीज किया गया। इस रोमांटिक सॉन्ग को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है और इसे कम्पोज किया है हिमेश रेशमिया ने। गाने में उत्कर्ष के अलावा फिल्म की लीड एक्ट्रेस इशिता चौहान भी नजर आ रही हैं। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निगेटिव रोल प्ले किया है। वहीं इसमें मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का भी होंगे। यह फिल्म 24 अगस्त को रिलीज होगी।Áजॉन अब्राहम स्टारर ‘सत्यमेव जयते’ का रोमांटिक सॉन्ग ‘पानियों सा’ रिलीज हो गया है। गाने में जॉन और आयशा शर्मा के बीच गजब की कैमेस्ट्री दिखाई दे रही है। इस गाने को तुलसी कुमार और आतिफ असलम ने आवाज दी है। वहीं इसे कंपोज किया है रोचक कोहली ने। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होगी। इसका क्लैश अक्षय कुमार की फिल्म ‘गोल्ड’ से होने जा रहा है।Áसोशल मीडिया पर शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म ‘जीरो’ का फैन मेड एनिमेटेड टीजर वायरल है। इस टीजर को शाहरुख ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है...Thank u, this is so sweet.इस टीजर में सलमान और शाहरुख के एनिमेटेड कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। यह फिल्म इस साल 21 दिसंबर को रिलीज होगी।एसीबी की विशेष शाखा की टीम की कोशिश के बावजूद गत दिनों ट्रेप होने से बचे अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हुरड़ा के सहायक अभियंता कार्यालय में तैनात स्टोर कीपर के खिलाफ गुरुवार को मामला दर्ज किया गया। स्टोर कीपर ने परिवादी से करीब तीन माह पूर्व रिलायंस के मोबाइल टावर लगा ट्रांसफार्मर रिप्लेस करवाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। एसीबी की विशेष ब्रांच के सीआई शिवप्रकाश ने बताया कि रिलायंस मोबाइल कंपनी के टावर पर लगा ट्रांसफार्मर जल गया था। इस ट्रांसफार्मर को सरकारी खाते में रिप्लेस करवाना था। इस काम के लिए रिलायंस टावर के साइड इंचार्ज व परिवादी कुलदीप सिंह ने विद्युत वितरण निगम हुरड़ा के सहायक अभियंता ऑफिस में स्टोर कीपर जीवराज चौधरी से संपर्क किया। उसने इस काम के लिए पहले 10 हजार रुपए मांगे। बातचीत के बाद वह 8 हजार रुपए लेने के लिए राजी हो गया।1010