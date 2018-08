1. एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि 5 नए लड़के जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है, कक्षा में नामांकित किये जाते हैं तो सभी लड़कों की औसत आयु कितनी होगी?(a) 11(1/2) साल (b) 10(1/2) साल (c) 11 साल (d) 10 साल2. एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% लाभ और 20% लाभ के बीच का अंतर 10 रुपये है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा?(a) 150 रुपए (b) 200 रुपए (c) 250 रुपए (d) 110 रुपए3. ((a-b)³+(b-c)³+(c-a)³)/((a-b)(b-c)(c-a)) कितना है?(a) 1 (b) 0 (c) 2 (d) 34. यदि आधार की त्रिज्या और लंबवृत्तीय सिलेंडर की ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो मूल्य में कितनी वृद्धि होगी?(a) 20% (b) 40% (c) 60% (d) 72.8%5. यदि G Δ ABC का केन्द्रक हो और AD की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो AG की लंबाई होगी?(a) 8 (b) 12 (c) 10 (d) 66. दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या, पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है?(a) 15% (b) 10% (c) 25% (d) 20%7. एक 150 मीटर लंबी ट्रेन, विपरीत दिशा से आते हुए 100 मीटर लंबी एक अन्य ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली ट्रेन की गति 30 किमी/घंटा हो तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है?(a) 36 किमी/घंटा (b) 54 किमी/घंटा (c) 60 किमी/घंटा (d) 62 किमी/घंटा8. पानी की टंकी एक नल द्वारा 12 घंटे में भर जाती है। दूसरा नल इसे 8 घंटे में भर सकता है। ढाई घंटे में टैंक का कितना हिस्सा भर जाएगा?(a) 25/48 (b) 5/6 (c) 25/36 (d) 12/259. एक गोलाकार पहिये की त्रिज्या 1.75 मीटर है। 11 किमी की दूरी को तय करने के लिए पहिए के घूर्णन की संख्या कितनी होगी/ (π = 22/7)(a) 800 (b) 900 (c) 1000 (d) 120010. चार घंटिया क्रमश: 30 मिनट, 1 घंटा, डेढ़ घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के बाद बजती है। यदि सभी घंटियां एक साथ दोपहर 12.00 बजे बजती हों तो वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी?(a) 12 बजे मध्यरात्रि (b) 3 बजे पूर्वाहन(c) 6 बजे पूर्वाहन (d) 9 बजे पूर्वाहन11. सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो 2400 और 1810 से विभाजित होगी और क्रमशः 6 और 4 शेषफल देती है?(a) 37 (b) 53 (c) 42 (d) 2412. एक वस्तु बेचने के लिए 275 रुपए मूल्य अंकित है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है जिससे उसका कुल लाभ 4.5% होता है। दुकानदार ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया?(a) 270 रुपए (b) 250 रुपए (c) 230 रुपए (d) 320 रुपए13. A, B से तिगुना तेज़ है, जिससे वह कार्य को B से 60 दिन कम में पूरा करता है। वह समय ज्ञात कीजिए, जिसमें वे एक साथ कार्य कर सकते हैं?(a) 40 दिन (b) 35 दिन (c) 22.5 दिन (d) 32.5 दिनउत्तर : 1 (c), 2 (b), 3 (d), 4 (d), 5 (b), 6 (b), 7 (c), 8 (a), 9 (c), 10 (d), 11 (c), 12 (b), 13 (c)गूगल ने Doodle 4 Google प्रतियोगिता की घोषणा की है। इसमें गूगल के डूडल में आकार देने का मौका मिलेगा। जीतने वाले को 5 लाख रुपए की स्कालरशिप दी जाएगी। इस प्रतियोगिता में कक्षा से 1 से 10 तक के छात्र भाग ले सकते हैं। इस साल इस प्रतियोगिता की थीम रखी गई है, ‘आप को क्या प्रेरित करता है’। डूडल में शामिल अक्षरों (GOOGLE) को क्रेयॉन्स, क्ले, वॉटर कलर्स, ग्राफिक डिजाइन से कुछ भी क्रिएटिव करके सजाना है। जीतने वाले डूडल को गूगल के होमपेज पर बाल दिवस के अवसर पर प्रदर्शित किया जाएगा। अपनी क्रिएटिव आर्ट को जमा करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है। गेस्ट जजों के पैनल के अलावा इसमें गूगल की डूडल टीम के लीडर रेयान जर्मिक इस साल खुद एंट्रीज़ को देखेंगे। सभी लोग मिलकर टॉप 20 डूडल्स का चयन करेंगे। उसके बाद इस डूडल्‍स को 23 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच पब्लिक वोटिंग के लिए रखा जाएगा।अंतिम तिथि : 6 अक्टूबर लिंक :www.google.com/doodlesपेज पर अपनी प्रतिक्रिया और सवाल यहां भेजेंbhaskarjobjunction@gmail.comभास्कर संवाददाता | सीकरकेंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस ने विभिन्न पदों के लिए 8339 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। संगठन ने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी टीचर और लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती के लिए 13 सितंबर 2018 तक आवेदन मांगे हैं। आवेदन संगठन की वेबसाइट पर जाकर किए जा सकते हैं। पदों के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है। पूरी जानकारी ऑनलाइन हासिल की जा सकती है। आयु सीमा की बात करें तो 30.09.2018 को प्रिंसिपल के लिए न्यूनतम 35 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष, वाइस प्रिंसिपल के लिए न्यूनतम 35 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष है। पीजीटी के लिए 40 वर्ष, टीजीटी व लाइब्रेरियन के लिए 35 वर्ष और प्राइमरी टीचर के लिए 30 वर्ष अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है।वेतनमान : प्रिंसिपल को 78,800-2,09,200 रुपए, वाइस प्रिंसिपल को 56,100-1,77,500 रुपए, पीजीटी को 47,600-1,51,100 रुपए, टीजीटी व लाइब्रेरियन को 44,900-1,42,400 रुपए और प्राइमरी टीचर 35,400-1,12,400 रुपए प्रतिमाह वेतन के रूप में भुगतान किया जाएगा।कैसे करें आवेदन : केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट http://www.kvsangathan.nic.in/ के माध्यम से इन पदों के लिए 13 सितंबर, 2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।चयन प्रक्रिया : इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।प्रिंसिपल ग्रुप-ए : 76 पदयोग्यता : 45 प्रतिशत अंकों के साथ पीजी+ बीएड+15 साल का अनुभवउम्र : 35-50 सालवाइस प्रिंसिपल ग्रुप-ए : 220 पदयोग्यता : पीजी+ बीएड+5 साल का अनुभवउम्र : 35-45 सालपीजीटी ग्रुप-बी : 592 पदविवरण : हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकॉनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंसयोग्यता : 50 प्रतिशत अंकों के साथ पीजी+बीएडउम्र : 40 सालटीजीटी ग्रुप-बी : 1900 पदविवरण : हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, पीएच, आर्ट एंड एजुकेशन, डब्ल्यूटीयोग्यता : 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रैजुएशन+ सीईटी एग्जाम पास किया हो।लाइब्रेरियन : 50 पदउम्र : 35 सालयोग्यता : लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन या डिग्री+1 साल का एक्सपीरियंसप्राइमरी टीचर : 5300 पदयोग्यता : 50 प्रतिशत अंकों के साथ इंटर+सीटीईटी एग्जाम पास किया हो+2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमाप्राइमरी टीचर-म्यूजिक : 201 पदउम्र : 30 सालयोग्यता : 50 प्रतिशत अंकों के साथ इंटर+म्यूजिक में ग्रेजुएशनरेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने 31 अगस्त, 2018 को होने जा रहे असिस्टेंट लोको पायलट (एएलपी) और टेक्निशयन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एएलपी दूसरे चरण का एग्जाम 29 अगस्त से शुरू हो रहा है और दूसरे चरण का आखिरी एग्जाम 4 सितंबर, 2018 को होगा। इंडियन रेलवे ने ग्रुप सी पदों के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तारीख बढ़ाकर सितंबर तक कर दी है। वहीं, अभ्यर्थी ग्रुप डी के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। ग्रुप डी एग्जाम की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं और इसके बारे में डीटेल्स एसएमएस और ईमेल्स के माध्यम से उम्मीदवारों को भेजी जाएगी। आरआरबी एएलपी, टेक्निशयन एग्जाम को 31 अगस्त को समाप्त होना था लेकिन अब 4 सितंबर, 2018 तक चलेगा। बाढ़ प्रभावित करेल के अभ्यर्थियों की दयनीय हालत को देखते हुए रेलवे ने एग्जाम को स्थगित करने का फैसला लिया था। अब एग्जाम डेट के रीशेड्यूल के बारे में पुष्टि की है। एडमिट कार्ड 31 अगस्त से जारी किए जाएंगे।उत्तर : 1. सतारा, 2. कलानौर , 3. शिवाजी की, 4. मुस्लिम लीग, 5. धरसाना, 6. दिल्ली में, 7. वायकाउंट पामर्स्टन, 8. केसरी, 9. गुरु अंगद देव, 10. बहादुरशाह प्रथम।ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऋषिकेश ने नर्सिंग ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, पर्सोनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रटरी व अन्य के 668 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अंतिम तिथि 14 सितंबर है। ज्यादा जानकारी वेबसाइट aiimsrishikesh.edu.in से हासिल की जा सकती है। नर्सिंग ऑफिसर के 611 पद है। इनके लिए योग्यता बीएससी नर्सिंग/जीएनएम निर्धारित की गई है। इसी तरह ऑफिस असिस्टेंट के 16 पद, पर्सोनल असिस्टेंट के 7 पद, प्राइवेट सेक्रटरी के 5 पद है। इनकी योग्यता ग्रेजुएशन है। वहीं, प्रोग्रामर के 2 पदों के लिए योग्यता कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीई/बीटेक/पीजी है। रेडियोग्राफिक टेक्निशयन के 15 पद और रेडियोथेरापी टेक्निशयन के 2 पदों के लिए रेडियोग्राफी में डिप्लोमा/ बीएससी ऑनर्स के साथ संबंधित अनुभव होना जरूरी है। सीनियर प्रोग्रामर के 1 पद के लिए योग्यता बीई/ बीटेक/ एमसीए/ बीएससी के साथ डीसीए रखी गई है। टेक्निकल ऑफिसर के 9 पदों के लिए 10+2/ बीएससी (एमएलटी) के साथ संबंधित अनुभव जरूरी है। इंटरव्यू के जरिए भर्तियां होंगी।भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सीनियर इंजीनियर के चार और डिप्टी इंजीनियर के 13 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। इन पदों के अनुरूप योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 1 सितंबर 2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।शैक्षणिक योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से संबंधित ट्रेड में बीई/बीटेक के साथ आवश्यक कार्य अनुभव।आयु सीमा : सीनियर इंजीनियर के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष एवं डिप्टी इंजीनियर के लिए 27 वर्ष/25 वर्ष है।कैसे करें आवेदन : http://bel-india.in/Default.aspx के माध्यम से 1 सितंबर, 2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने हेल्पर II के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों की संख्या 2089 है। आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। जबकि न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 28 साल होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। ज्यादा जानकारी वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।अलवर, बुधवार, 29 अगस्त, 2018 | 17असम पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड (APDCL) में 1957 पदों पर वैकेंसी निकाली है। ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट, सहायक असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और ड्राइवर पद के 1957 पदों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से क्लास 12वीं, आईटीआई, बीकॉम, ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर है।उम्र सीमा : ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट, सहायक असिस्टेंट, के लिए 18 से 44 साल, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए 21 से 44 साल और ड्राइवर के लिए 18 से 44 साल है। ज्यादा जानकारी वेबसाइट www.apdcl.gov.in पर।