डिप्रेशन और चिंता से दुनिया की अर्थव्यवस्था को हर साल 71 लाख करोड़ रु. से अधिक नुकसान

दुनिया के हर देश में मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। अवसाद (डिप्रेशन) इतना बढ़ गया है कि वह लोगों की असमर्थता के प्रमुख कारणों में शामिल है। अमेरिका में 24 से 39 वर्ष की आयु (मिलेनियल्स) के लोगों में अवसाद तेजी से फैलती स्वास्थ्य समस्या है। ब्रिटेन में चैरिटी माइंड संस्था के सर्वे में 31 हजार कर्मचारियों ने बताया कि वे मानसिक परेशानी के शिकार हैं। इनमें से 52% लोगों ने कहा कि उन्हें अपने मौजूदा कार्यस्थल पर मानसिक समस्याओं का अनुभव होता है। मानसिक बीमारियों का लोगों की कार्यक्षमता पर खराब असर पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डिप्रेशन और चिंता से ग्लोबल अर्थव्यवस्था को हर साल 71 लाख करोड़ रुपए से अधिक की उत्पादकता का नुकसान होता है।हॉलीवुड की महिला डायरेक्टर को अपनी महिला सुपरहीरो के मामले में दुविधा का सामना करना पड़ता है। उन पर पुरुष सुपरहीरो से बेहतर कर दिखाने का दबाव रहता है। इस साल सबसे अधिक पैसा कमाने वाली संभावित दस फिल्मों में से पांच में प्रमुख भूमिकाएं महिला की हैं। ये हैं-कैथी यान की बर्ड्स ऑफ प्रे, निकी कारो की मुलान, केट शॉर्ट लैंड की ब्लैक विंडो, पेटी जेनकिंस की वंडर वुमन 1984 और क्लो झाओ की द इटर्नल्स। इन सभी फिल्मों की नायिकाओं पर एक पुराने सफल किरदार की विरासत का बोझ है। इसलिए डायरेक्टरों ने इन पात्रों को खराब और कमजोर अतीत से निकालकर शक्तिशाली बनाया है।रिचर्ड टायलर ब्लेविंस (निंजा) का जन्म 5 जून 1991 को अमेरिका के इलिनॉइस स्टेट की ग्रेसलेक नामक जगह पर हुआ था। इनके दो बड़े भाई भी हैं जिनका नाम क्रिस और जॉन है। टायलर के पिता स्पोर्ट्स में गहरी दिलचस्पी रखते थे। वीडियो गेम्स भी बहुत पसंद करते थे और लेटेस्ट गेम्स खरीदा करते थे। शुरुआत में टायलर अपने भाइयों के साथ रात को आठ बजे तक सो जाया करते थे। बच्चों के सोने के बाद पिता रातभर वीडियो गेम खेलते थे। क्योंकि पिता की वीडियो गेम्स में बेहद दिलचस्पी थी तो टायलर के पास सभी लेटेस्ट एक्सबॉक्स प्लेस्टेशन्स हुआ करते थे।एक दिन टायलर के दोनों बड़े भाई ‘हेलो’ गेम खेल रहे थे। तब छोटे टायलर ने जिद की वो उन्हें भी अपने साथ खिलाएं। दोनों भाई बोले कि तुम अभी फ्यूचरिस्टिक गेम्स खेलने के लिए छोटे हो। लेकिन टायलर नहीं माने और जिद करने लगे। आखिर दोनों भाइयों को उन्हें अपने साथ खिलाना ही पड़ा और हैरानी की बात है किे टायलर ने अपने दोनों भाइयों को बुरी तरह हरा दिया।टीनेजर टायलर ने अपने पिता से एक डील की थी कि वे तभी तक लेटेस्ट गेम्स खेलेंगे जब तक वे अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे और रेस्त्रां को नजरअंदाज नहीं करेंगे। दरअसल कॉलेज की पढ़ाई करने के दौरान टायलर पैसे कमाने के लिए रेस्त्रां में काम करते थे।टायलर के प्रोफेशनल गेमिंग करियर की शुरुआत हुई 2009 में हेलो 3 गेम के साथ जो कि एक शूटिंग गेम था। उन्होंने इस गेम को ऑरलैंडो में एक इवेंट प्रतियोगिता के दौरान खेला था। इस गेम को खेलने के बाद ही टायलर को अहसास हुआ कि लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। टायलर ने ई-स्पोर्ट्स टीम्स के लिए खेलना शुरू किया जिनमें क्लाउड 9, रेनेगेड्स और टीमलिक्विड जैसी टीमें शामिल थीं। 2011 में टायलर ने गेमिंग शुरू कर दी। वे गेम्स खेलने के साथ ही थोड़े पैसे भी कमा लिया करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने ट्विच टीवी पर स्ट्रीमिंग शुरू की। 2012 में लगभग एक साल बाद उनकी टीम ने हेलो 4 चैंपियनशिप जीती। टायलर ने इस चैंपियनशिप के फाइनल में सबसे ज्यादा स्कोर बनाए थे। शुरुआत में टायलर ट्विच टीवी पर एच1जेड1 बैटल गेम को स्ट्रीम करते थे। बाद में उन्होंने प्लेयरअननोन्स बैटलग्राउंड्स को स्ट्रीम करना शुरू किया। समय गुजरता गया और 2017 में ल्यूमिनोसिटी गेमिंग जॉइन की जहां वे शुरू में तो हेलो गेम सीरीज ही खेलते थे पर फिर एच1जेड1 और पबजी भी खेलना शुरू कर दिया। पबजी खेलने के दौरान उन्होंने पबजी गेम्स कॉम इंविटेशन जीता।इसके बाद उन्होंने फोर्टनाइट स्ट्रीम करना शुरू किया। इस गेम के साथ जुड़ते ही उनकी फैन फॉलोइंग में उछाल आ गया। इससे ना सिर्फ वे बल्कि फोर्टनाइट भी मशहूर हुआ। फोर्टनाइट स्ट्रीमिंग के दौरान उनके सबसे ज्यादा व्यूअर्स के एक्टिव होने का रिकॉर्ड भी बना। 2018 में निंजा वेगास इवेंट के दौरान उन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था।"जब मैं आठ साल का था तब मैंने ‘बैटमैन’ लिखने का सपना देखा था। वह मेरा पसंदीदा सुपर-हीरो था क्योंकि उसके पास कोई सुपरपॉवर नहीं था। उसकी सबसे बड़ी सुपरपॉवर उसकी मानवता थी। आठ साल की उम्र में ही मेरे दिल में विश्वास था कि मैं यह कर सकता हूं। जब मेरा ‘बैटमैन’ कॉमिक्स लिखने का सपना सच हुआ, तो मुझे एक नए सपने की जरूरत थी। मैंने सपना देखा कि मैं हॉलीवुड जाना चाहता हूं और ‘बैटमैन’ फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता हूं।डीसी कॉमिक्स के अध्यक्ष ने मेरे सपने को सुना और मुझे पिता की तरह सलाह देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, 'माइकल, बैटमैन के टीवी शो के बंद होने के बाद से, कोई फिल्मों के लिए बैटमैन में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। जाओ, फिल्म के व्यापार में साख हासिल करो और फिर मुझसे बात करो।'मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी गया और ‘वैराइटी’ मैगजीन पढ़ी जो कि शो बिज़नेस की बाइबिल है। मैंने आर्टिकल्स में दिए गए हर फिल्म और टीवी एक्जीक्यूटिव का नाम नोट किया। स्कूल खत्म होने तक, मेरे पास 372 लोगों के नाम थे जिन्हें मैं रिज्यूमे भेज सकता था। 372 रिज्यूमे से मुझे दो नौकरी के ऑफर मिले। न्यूयॉर्क की एक प्रमुख टैलेंट एजेंसी ने मुझे अपने एजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और दूसरा लॉस एंजिल्स में एक बड़े निर्माता ने मुझे एक प्रोडक्शन असिस्टेंट का इन-चार्ज बनने का ऑफर दिया। यह प्लान ‘बी’ के लिए समय था। प्लान ‘बी’ से मैं हॉलीवुड में रचनात्मक रूप से मेरे पैर जमाने में नाकाम रहा। मैंने लॉ स्कूल के माध्यम से एक अलग रास्ता अपनाया। अगर मैं मोशन पिक्चर इंडस्ट्री में अपना प्रवेश एंटरटेन्मेंट लायर के रूप में करता हूं, तो मैं एक दिन पिछले दरवाजे से क्रिएटिव साइड में प्रवेश कर सकूंगा। तभी मुझे एमजीएम के पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष बेन मेलनिकर के रूप में एक पार्टनर और मेंटर मिला। हमने साथ में पैसे जुटाए, अपनी नई साख के साथ 'डीसी' के पास वापस गए और ‘बैटमैन’ के अधिकार खरीदे। यह मानते हुए कि मेरे पास ‘बैटमैन’ के साथ सफलता का 51% मौका है, मैंने पासा घुमाया और नौकरी छोड़ दी और इंडिपेंडेंट मूवी प्रोड्यूसर बन गया। मुझे लगता था कि हर कोई ‘बैटमैन’ को फाइनेंस करने के लिए आगे आएगा। लेकिन मुझे हॉलीवुड में हर एक स्टूडियो ने निराश किया। ‘बैटमैन’ के अधिकार खरीदने के बाद इसकी फिल्म को सामने लाने में दस साल का वक्त लगा। फिर, इसने एक के बाद एक बॉक्स-ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े। एक सरल लेकिन गंभीर रूप से महत्वपूर्ण सबक हैं जो मैंने इस सफर में सीखा है। कभी-कभी आपको नपी-तुली रिस्क लेना होती है या फिर बूढ़े होने पर यह कहना होगा, ‘मैं कर सकता था...’। (साल 2006 में इंडियाना यूनिवर्सिटी में बैटमैन फिल्मों के जनक- माइकल उसलान)ज्यादा बात करने वाला कर्मचारी पूरे ऑफिस को परेशान कर सकता है। यह मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो यह सुनिश्चित करे कि सभी लोग अपने काम पर ध्यान लगाएं। यदि ऑफिस में कोई ज्यादा बोलने वाला कर्मचारी मौजूद है तो उनसे अलग से बात की जा सकती है। आप इस तरह बात शुरू कर सकते हैं- “ आप लगभग हर सोमवार को ऑफिस आते हैं और मुझे अपने वीकेंड के बारे में विस्तारपूर्वक बताने लगते हैं जबकि मेरे पास तब बिल्कुल वक्त नहीं होता है। तो पहले आप यह पूछ लिया करें कि मेरे पास थोड़ा समय है क्या?” यह बात आपको बेहद सकारात्मक अंदाज में कहनी है। ( मैनेजिंग द सोशल बटरफ्लाय इन यॉर ऑफिस, डेबोराह ग्रेसन रिंगल)जॉब इंटरव्यूज़ अक्सर आपका आत्मविश्वास कमजोर कर देते हैं। ध्यान रखें कि इस तरह के किसी भी इंटरव्यू में आपको ना तो अपना तकनीकि ज्ञान साबित करना है और ना ही अपने विषय पर प्रभुत्व साबित करना है। यह सब जानकारी आप उन्हें पहले ही अपने आवेदन में लिख कर दे चुके हैं। साक्षात्कारकर्ता केवल यह जानना चाहते हैं कि आपके साथ काम करना कैसा रहेगा। तो इंटरव्यू को तकनीकि तौर पर परफेक्ट बनाने के बारे में मत सोचिए। किसी काम को जितना ज्यादा करेंगे उतना उसमें दक्ष होंगे। इसलिए अभ्यास करते रहिए। धीरे-धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा।( डोंट लेट इंपोस्टर सिंड्रोम डीरेल यॉर नेक्स्ट इंटरव्यू, सुसैन पेपरकॉर्न)कंपनियों में मौजूद जूनियर टैलेंट के विकास के लिए केवल एचआर डिपार्टमेंट के प्रोग्राम ही पर्याप्त नहीं होते हैं। अगर आप चाहें और आपकी दिलचस्पी हो, तो आप उनके मेंटॉर बन सकते हैं। उनके साथ रोज बातचीत करना शुरू करें। देखने और समझने की कोशिश करें कि चीजें कैसी चल रही हैं अौर उन्हें किसी तरह की मदद की आवश्यकता तो नहीं है। आप चाहें तो उनके विकास पर आधारित प्रश्न पूूछ सकते हैं। जैसे- “आज से दस साल बाद आप खुद को कहां देखते हैं? इसमें मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूं?” जब किसी जूनियर कर्मचारी को आप काम करते हुए देखें तो थोड़ा समय निकालकर उन्हें फीडबैक दें। ( रिअल मेंटरशिप स्टार्ट्स विद कंपनी कल्चर, नॉट फॉर्मल प्रोग्राम्स, ब्रैड जॉनसन)अमेरिका में रिटायरमेंट के संबंध में लोगों के विचार बदल रहे हैं। कई अमेरिकी अपना करिअर खत्म करने पर नए सिरे से सोचने लगे हैं। फरवरी 2019 में 65 साल से अधिक आयु के 20% अमेरिकी काम कर रहे थे या काम की तलाश में थे। बोस्टन कॉलेज रिटायरमेंट रिसर्च सेंटर के अनुसार 1980 की तुलना में अब कामगार तीन साल देर से रिटायर हो रहे हैं।अमेरिकी कामगारों के अधिक आयु में काम करने के क्या कारण हैं? पहली वजह तो अच्छा स्वास्थ्य और फिटनेस है। अमेरिकियों की आयु भी बढ़ी है। 1980 के 73.7 की तुलना में जीवन प्रत्याशा 78.7 साल हो गई है। पैसे का भी मामला जुड़ा है। पूरे सामाजिक सुरक्षा बेनिफिट हासिल करने की आयु बढ़कर 67 वर्ष हो गई है। बड़ी संख्या में कंपनियां पेंशन की जगह दूसरे प्रावधान लागू कर रही हैं। अब कामगारों के योगदान से जुड़ी योजनाएं बढ़ी हैं। इनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। कई लोग रिटायर होकर स्थायी छुट्‌टी नहीं लेना चाहते हैं। वे कॅरिअर को आगे रखते हैं। रिटायरमेंट पर कई किताबें लिखने वाली मेरीलैंड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेंसी स्कॉलबर्ग कहती हैं, ‘जब आप काम छोड़ते हैं तब अपने संबंध भी छोड़ते हैं। आपका सोच-विचार बदलता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रतिदिन के रुटीन में परिवर्तन का है’।युवाओं के बीच अस्वस्थता का प्रमुख कारण डिप्रेशन है। उनके बीच चिंता और बेचैनी बढ़ रही है। 15 से 19 वर्ष की आयु के लोगों की मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। 2017 में नौवीं और 12 वीं कक्षा की अश्वेत अमेरिकी लड़कियों के बीच आत्महत्या के प्रयास की दर गोरी लड़कियों से 70% अधिक पाई गई है। बीस साल पहले कैसर परमानेंटे संगठन और बीमारी नियंत्रण सेंटरों ने एक स्टडी प्रकाशित की थी। इसमें बचपन की पीड़ा और व्यथा को आगे जाकर स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से जोड़ा गया था।कई युवाओं को शिक्षा ऋण के साथ जीवन-यापन का बढ़ता खर्च उठाना पड़ रहा है। इसके साथ लोग मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा चर्चा करने लगे हैं। हाईस्कूल और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य क्लबों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिकी साइकियाट्रिक एसोसिएशन फाउंडेशन के एक सेंटर की डायरेक्टर डार्सी ग्रुटाडारो बताती हैं, कार्यस्थल पर मानसिक समस्याओं से पीड़ित कर्मचारियों की मदद के लिए कंपनियां अभियान चला रही हैं। इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर मैनेजरों को एक पुस्तिका बांटेगी। इसमें कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर नजर रखने के टिप्स होंगे। 2019 में बैंक ऑफ अमेरिका ने तनाव से निपटने के लिए 15 माह का मैनेजर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। यूनिलीवर, स्टारबक्स और जेपोज सहित 200 कंपनियों ने मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड कार्यक्रम शुरू किए से आगे बढ़कर कुछ महत्वपूर्ण काम करने की इच्छा रखेंगी। सिनेमा के परिदृश्य को बदलने के प्रयास में कुछ निर्माताओं ने पुरुषों के नजरिये से एकदम अलग लिखी गई कहानियों के अधिकार खरीदना शुरू किए हैं। रीस विदरस्पून प्रोडक्शन ने महिलाओं द्वारा लिखी गई गोन गर्ल, बिग लिटिल लाइज और लिटिल फायर्स एवरीव्हेअर जैसी किताबों के अधिकार लिए हैं। महिला फिल्म निर्माता लिटिल वुमन और एम्मा जैसी महिला केंद्रित कहानियों को महत्व दे रही हैं।महिला किरदार को हथियार देने, लड़कियों की ताकत दर्शाने वाले मुहावरे लिखने से अधिक कठिन किसी महिला को प्रमुख भूमिका में उतारना है। कुछ समय पहले तक आई सभी सुपरहीरो फिल्मों के नायक पुरुष रहे हैं। मार्वल, डीसी कॉमिक्स, स्टार वार्स, मिशन इम्पॉसिबल, जेम्स बॉन्ड जैसी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी गोरे हीरो के आसपास बनाई गई थीं। इनमें महिला किरदारों को मेडोना जैसे ग्लैमरस अंदाज में पेश किया जाता रहा। जब महिलाओं को इन फ्रेंचाइजी में भूमिकाएं मिलींं तो उनके सामने ऐसे क्षेत्र में काम करने की चुनौती थी जो उनके लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इस कारण सिनेमा की दुनिया से कैप्टन मार्वल या वंडर वुमन जैसी सीमा नहीं है। कई लोग रिटायर होकर स्थायी छुट्‌टी नहीं लेना चाहते हैं। वे कॅरिअर को आगे रखते हैं। रिटायरमेंट पर कई किताबें लिखने वाली मेरीलैंड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेंसी स्कॉलबर्ग कहती हैं, ‘जब आप काम छोड़ते हैं तब अपने संबंध भी छोड़ते हैं। आपका सोच-विचार बदलता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रतिदिन के रुटीन में परिवर्तन का है’।अमेरिकी संसद ने 2001 में नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड कानून पास किया था। तीसरी से आठवीं क्लास के हर बच्चे के लिए परीक्षा अनिवार्य की गई। जिन स्कूलों के रिजल्ट अच्छे रहे उन्हें इनाम दिया गया। कमजोर रिजल्ट पर दंड का प्रावधान रखा। सरकारी स्कूलों में खर्चीला परीक्षा कार्यक्रम चला। शिक्षा के उच्च स्तर वाले किसी देश में ऐसा सिस्टम नहीं है। ओबामा ने रेस टू द टॉप के तहत बुश की सजा देने की नीति को और आगे बढ़ा दिया।केंद्र सरकार का कार्यक्रम होने के कारण राज्यों और जिलों ने टेस्टिंग पर अरबों डॉलर खर्च किए। स्कूलों में खेलने और रीसिस का समय घटा दिया गया। नई ऑनलाइन टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ कॉमन कोर स्टेंडर्ड चलाया। फिर भी, शिक्षा का राष्ट्रीय रिपोर्ट कार्ड- नेशनल अमेरिकी संसद ने 2001 में नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड कानून पास किया था। तीसरी से आठवीं क्लास के हर बच्चे के लिए परीक्षा अनिवार्य की गई। जिन स्कूलों के रिजल्ट अच्छे रहे उन्हें इनाम दिया गया। कमजोर रिजल्ट पर दंड का प्रावधान रखा। सरकारी स्कूलों में खर्चीला परीक्षा कार्यक्रम चला। शिक्षा के उच्च स्तर वाले किसी देश में ऐसा सिस्टम नहीं है। ओबामा ने रेस टू द टॉप के तहत बुश की सजा देने की नीति को और आगे बढ़ा दिया।(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।{असल अभ्यास दिनभर अपना मनपसंद गेम खेलने से कहीं ज्यादा होता है।{बड़े सपनों के लिए वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए।{काम करते हुए केवल दीजिए, कुछ मिलने की उम्मीद मत कीजिए।