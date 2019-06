पिता के न रहने से बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है असर

किसी भी बच्चे के चरित्र को आकार देने में पिता की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। जर्नल फेमिली रिलेशंस में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार घर में पिता के न होने की स्थिति में बच्चों के कॉलेज की शिक्षा नहीं लेने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अमेरिका के असमानता और भेदभाव पर आधारित समाज में पिता के कारण बहुत अंतर पड़ सकता है। 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिसर्च में बताया गया है, माता-पिता की एक समान आमदनी के बावजूद 99% मामलों में गोरे बच्चों की तुलना में अश्वेतों का प्रदर्शन खराब पाया गया। बाकी 1% मामलों में परिणाम बराबर रहे। अलबत्ता जिन बच्चों के पिता मौजूद नहीं रहे उनका प्रदर्शन ज्यादा प्रभावित हुआ। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि किसी समुदाय में केवल पिता की मौजूदगी का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।लड़के भाषण या उपदेशों की बजाय सामने मौजूद आदर्श से प्रभावित होते हैं। पैदल सेना के जवान फील्ड मैनुअल पढ़ते हैं लेकिन वे अनुभवी अधिकारियों से युद्ध की स्थितियों के बारे में सुनना चाहते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी निर्देशों की डायरी पढ़ेंगे पर वे मैदान में स्वयं गुर सिखाने वाले कोच के पास जाएंगे। दरअसल, लोग जीता-जागता उदाहरण देखना चाहते हैं। उससे प्रेरित होते हैं।(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।