भारत में राजनेताओं के मामलों में सजा की दर केवल 6 %

भारत में किसी भी गंभीर अपराध का गवाह होना खतरनाक है। अगर आरोपी कोई ताकतवर व्यक्ति है तब स्थिति और बदतर रहती है। गवाह अक्सर अपने प्रारंभिक बयान से मुकर जाते हैं। अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग से इनकार कर देते हैं। न्याय से लोगों का वंचित होना अस्वाभाविक नहीं है। 2013 में मुजफ्फरपुर के दंगों में 65 व्यक्ति मारे गए थे। इनमें अधिकतर मुसलमान थे। हत्या के 40 मामलों के सभी आरोपी 53 व्यक्ति बरी हो गए। सभी गवाहों ने अपने बयान बदल दिए।मध्यप्रदेश की पूर्व सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में गवाह प्रशांत पांडेय एक वाहन दुर्घटना में बाल-बाल बचे। इस वर्ष के प्रारंभ में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्‌ट के परिवार के वाहन को बिना नंबर प्लेट के एक वाहन ने टक्कर मार दी थी। भट्‌ट की भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से दुश्मनी है। भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित उनके साथियों पर दो वर्ष पहले सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाने वाली किशोरी की भी यही कहानी है।मुकदमों में सजा की दर पूरी कहानी कहती है। अधिकतर अमीर देशों में 80% या उससे अधिक लोगों को उनके खिलाफ लगे आरोपों का दोषी पाया जाता है। भारत में यह दर 40% और 50% है। राजनेताओं के मामलों में तो केवल 6% है। पिछले वर्ष दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारतीय कानूनी प्रणाली में गवाहों की दशा दयनीय है। सर्वोच्च अदालत ने गृह मंत्रालय की गवाह सुरक्षा योजना को सभी राज्यों में लागू करने का आदेश दिया है। वकील शिवसिंह कहते हैं, इसमें गवाह को खतरे के अनुपात में सुरक्षा देने का प्रावधान सही है। एक अन्य वकील अभिनव सेखरी गवाहों के प्रारंभिक बयान दर्ज करने की मौजूदा प्रक्रिया को ज्यादा प्रचलित करने के पक्ष में हैं।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com