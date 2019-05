जमीनी हकीकत : भाजपा-कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। चुनाव के पहले दिन से यहां एयर स्ट्राइक अाैर माेदी फैक्टर हावी है। इससे निपटने के लिए कांग्रेस के बहुत प्रयास भी नहीं दिखते। माहाैल बनाने के लिए न ताे कोई बड़ी रैली की गई, न प्रचार तेज किया गया। माैजूदा विधायकाें का भी प्रत्याशी काे पूरा सहयाेग नहीं मिल पा रहा। इसका भी फायदा भाजपा काे हाे रहा है।किसका पलड़ा भारी : मालवीय नगर, सांगानेर, विद्याधर नगर व बगरू में भाजपा का ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। जबकि किशनपाेल, अादर्श नगर व हवा महल में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। सिविल लाइंस में बराबरी का मुकाबला रह सकता है। एेसे में भाजपा अभी तक के हिसाब से कांग्रेस पर भारी नजर आ रही है।जीत का फॉर्मूला : भाजपा के पास ब्राह्मण सबसे बड़ा वाेट बैंक है। दूसरी जातियाें का भी वाेट माेदी के नाम पर भाजपा के खाते में जाएगा। कांग्रेस वैश्य-मुस्लिम समाज के सहारे मैदान में है। मुस्लिम समाज का कांग्रेस के पक्ष में वाेट जाते ही ध्रुवीकरण हाे सकता है। वैश्य समाज का भी वाेट भाजपा की अाेर जा सकता हैं। कांग्रेस को इसका सीधा नुकसान हाेगा।पहला चरण खत्म हो चुका है। अब दूसरे चरण की सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में मोदी लहर का असर दिख रहा है। जबकि दौसा में दोनों महिला प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। इन तीनों लोकसभा सीटों पर 6 मई को मतदान होना है।रामचरण Vs ज्योतिचुनाव प्रचार में जुटे भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ (बाएं) और कांग्रेस की कृष्णा पूनिया।जमीनी हकीकत : आठ विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस, एक में निर्दलीय और दो में भाजपा विधायक हैं। लेकिन लोकसभा चुनावों के लिए यहां वोटरों का मिजाज बिल्कुल अलग है। यह संसदीय सीट उपनगरीय क्षेत्र है, जहां 14 नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिका की सीमाओं और गांवों तक मोदी फैक्टर हावी दिख रहा है।किसका पलड़ा भारी : राज्यवर्धन को फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर, बानसूर और विराटनगर से अच्छा समर्थन मिलता दिख रहा है। वहीं शाहपुरा, जमवारामगढ़ और कोटपूतली में कृष्णा का प्रभाव नजर आ रहा है।जीत का फॉर्मूला : राज्यवर्धन के लिए जरूरी है कि ये सीट जातीय गोलबंदी में न फंसे। अभी मोदी फैक्टर और युवाओं का रुझान उनके पक्ष में दिख रहा है। कृष्णा के लिए एससी, एसटी के साथ जाट और गुर्जरों के वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्जमाफी न होना और बिजली की समस्या को लेकर लोगों की राज्य सरकार से नाराजगी मुश्किलें बढ़ा सकती है।राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ Vs कृष्णा पूनियाजसकौर Vs सविताजमीनी हकीकत : कांग्रेस की सविता मीना की तुलना में जसकौर काे 17 दिन बाद टिकट मिला था। तब माना गया था कि जसकौर प्रचार में पिछड़ गई हैं औैर सीट कांग्रेस के हाथ में अा जाएगी। पर पिछले 14 दिनों में जसकौर माेदी लहर पर सवार हाेकर बराबरी पर दिख रही हैं। जनरल की जातियों में पीएम माेदी का प्रभाव है। जबकि एसटी-एससी में प्रभाव नहीं दिख रहा।किसका पलड़ा भारी : सविता मीना काे विधानसभा वार लालसाैट, दाैसा, सिकराय और महवा में मजबूत माना जा रहा है जबकि जसकौर काे चाकसू, बस्सी औैर थानागाजी में मजबूत हैं। बांदीकुई में मामला बराबरी का है। एेसे में विधानसभावार जिसकाे ज्यादा वाेटाें से लीड मिलेगी। उसकी जीत तय रहेगी।जीत का फॉर्मूला : 95% से ज्यादा जनरल की जातियां बीजेपी काे वाेट देती आ रही हैं। एसटी -एससी का 70% वाेट कांग्रेस में जाता रहा है अाैर मुस्लिम भी कांग्रेस के साथ दिखते हैं। एेसे में गुर्जर व माली निर्णायक वाेटर हैं। गुर्जर वोटों के लिए भाजपा के पास कर्नल किराेड़ी बैसला और कांग्रेस के पास सचिन पायलट हैं। सीएम गहलोत माली समाज का वाेट बैंक साध रहे हैं।