आगे बढ़ सकती है प्रभास-श्रद्धा स्टारर ‘साहो’ की रिलीज डेट

Áप्रभास और श्रद्धा स्टारर फिल्म ‘साहो’ की रिलीज डेट चेंज की जा सकती है। फिलहाल इस फिल्म के फाइनल शेड्यूल की शूटिंग की जा रही है। अगले दो महीने में इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद मेकर्स इसके वीएफएक्स पर काम करेंगे। मेकर्स इस फिल्म को अगले साल फरवरी में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। इस फिल्म में प्रभास और श्रद्धा के अलावा नील नितिन मुकेश और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।utÁआनंद एल राय, भूषण कुमार और महावीर जैन के प्रोड्क्शन में बनी शॉर्ट फिल्म ‘चलो जीते हैं’ का ट्रेलर रविवार को रिलीज किया गया। मंगेश हाडवळे के निर्देशन में बनी इस शॉर्ट फिल्म में एक बच्चे की कहानी है, जो स्वामी विवेकानंद से बेहद प्रभावित है। ट्रेलर में यह बच्चा सभी से एक ही सवाल पूछता नजर आ रहा है कि स्वामी जी कहते हैं... ‘बस वही जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं....’ आप किसके लिए जीते हैं? मंगेश इससे पहले ‘टिंग्या’ और ‘टपाल’ जैसी फिल्में बना चुके हैं।Áकंगना रनोट अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मणिकर्णिका : द क्वीन अॉफ झांसी’ को एक बड़े स्केल पर प्रमोट करने की प्लानिंग कर रही हैं। सुनने में आया है कि उन्होंने अपने खास दोस्त आमिर खान से भी फिल्म प्रमोशन की कमान संभालने के लिए कहा है। कंगना का मानना है कि उनकी यह परफार्मेंस अब तक निभाए गए सभी किरदारों में सबसे बेस्ट है। वे चाहती हैं कि यह फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे में उन्होंने आमिर की प्रमोशन स्ट्रेटेजी फॉलो करने का डिसीजन लिया है। यह फिल्म 26 जनवरी पर रिलीज होगी।Á रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘सिंबा’ के लिए लगातार शूटिंग कर रहे हैं। इसी बीच टाइम निकालकर वे कुछ ब्रैंड्स के लिए भी शूटिंग कर रहे हैं। रणवीर इन दिनों अपने वर्क कमिटमेंट्स को लेकर बेहद बिजी हैं। शूटिंग के सिलसिले में वे लगातार एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं। सूत्रों की मानें ताे, रणवीर ने हाल ही में ‘सिंबा’ का एक शेड्यूल पूरा करके चार ब्रैंड्स के लिए शूटिंग पूरी कर ली है। बीते 8 दिनों में वे चार अलग-अलग शहरों की यात्रा कर चुके हैं। ‘पद्मावत’ के बाद रणवीर के लिए यह सबसे मुश्किल शेड्यूल है। वे अपने वर्क कमिटमेंट पूरे करने के लिए बैक-टू-बैक शूटिंग कर रहे हैं। रणवीर मुंबई में 13 और 14 जुलाई को एक ब्रैंड के लिए शूटिंग पूरी करने के बाद हैदराबाद के लिए रवाना हो गए थे। इसके बाद हैदराबाद में उन्होंने एक ऑटोमोबाइल ब्रैंड के लिए 15-16 जुलाई को शूटिंग की। वहां से वे मलेशिया रवाना हुए जहां 17 से 19 जुलाई को उन्होनंे एक और अन्य एड कमर्शियल की शूटिंग की। अब 22, 23 और 24 जुलाई को वे इस्तांबुल में एक और ब्रैंड की शूटिंग कर रहे हैं। रणवीर ‘सिंबा’ के सेकंड शेड्यूल की शूटिंग करने से पहले अपने सभी कमिटमेंट जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहते हैं।दैिनक भास्कर, बांसवाड़ा, सोमवार, 23 जुलाई, 2018किरन जैन | मुंबईकॅ रिअर बनाने के लिए पैरेंट्स को मनाना कितना मुश्किल रहा?मेरा परिवार बेहद पजेसिव है। वे इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अपने पहले म्यूजिक वीडियो के लिए मैंने ना सिर्फ फैमिली मेंबर्स बल्कि अपने रिश्तेदारों से भी परमिशन ली थी। थैंकफुली, वे लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और आज भी हर पर्सनल और प्रोफेशनल डिसीजन में मेरा साथ देते हैं। आज उन्हीं की वजह से अपना सपना जी रही हूं। आप गुजराती हैं तो क्या कभी गुजराती सिनेमा से ऑफर मिला?हां, कुछ साल पहले मुझे एक गुजराती फिल्म ऑफर हुई थी लेकिन दूसरे वर्क कमिटमेंट्स की वजह से मैं उसमें काम नहीं कर पाई। मैं गुजराती सिनेमा में काम करना चाहती हूं। मुझे गुजराती बोलना भी पसंद है। आगे कोई मौका मिला तो जरूर गुजराती फिल्म में काम करूंगी। सुना है कि गुजराती फूड देखने के बाद आप खुद को रोक नहीं पातीं?हां। मैं दिल से टिपिकल गुजराती हूं। फाफड़ा हो या जलेबी, उंधियू हो या मुठिया आप तो बस नाम लेते जाइए। मुझे तो हर तरह का गुजराती फूड पसंद है। मैं बहुत फूडी हूं। शादी को तीन साल हो चुके हैं। अब तक की जर्नी कैसी रही?हां, तीन साल हो चुके हैं। मैं और नीरज एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हैं। एक-दूसरे को स्पेस देते हैं। हम बोरिंग कपल नहीं हैं, रोज लेट नाइट पार्टी ताे नहीं करते पर हां हाउस पार्टी और मूवीज देखने जैसी इंडोर एक्टिविटीज होती रहती हैं। हम एक-दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं।Drashti Dhamiकिरन जैन | मुंबईकॅ रिअर बनाने के लिए पैरेंट्स को मनाना कितना मुश्किल रहा?मेरा परिवार बेहद पजेसिव है। वे इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अपने पहले म्यूजिक वीडियो के लिए मैंने ना सिर्फ फैमिली मेंबर्स बल्कि अपने रिश्तेदारों से भी परमिशन ली थी। थैंकफुली, वे बच्चन इन दिनों न्यूयॉर्क में अयान मुखर्जी की अगली फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म में आलिया भट्‌ट, नागार्जुन और मौनी रॉय जैसे कलाकार भी हैं। फिल्म के सेट से जुड़ी तस्वीरें आलिया अकसर शेयर करती हैं। लेकिन इस बार अमिताभ बच्चन ने अपने ट्िवटर अकाउंट पर रणबीर कपूर के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में दोनों न्यूयॉर्क की सड़कों पर एंजॉय कर रहे हैं। रणबीर अपने फोन से अमिताभ बच्चन के साथ सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। इसे शेयर करते हुए अमिताभ ने लिखा है...Out on a walk on the streets of NYC with THE Ranbir Kapoor .. selfies and all ..Áतिग्मांशु धूलिया के निर्देशन में बन रही फिल्म ‘मिलन टॉकीज’ की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। यह फिल्म अगले साल 18 जनवरी को रिलीज होगी। इस फिल्म में अली फजल के अपोजिट साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस श्रद्धा श्रीनाथ बाॅलीवुड में डेब्यू करेंगी। वे इससे पहले ‘विक्रम वेधा’ जैसी हिट फिल्म में नजर आ चुकी हैं। इस फिल्म की कहानी सिंगल स्क्रीन सिनेमा के बीच पनपी लव स्टोरी के इर्द-गिर्द बुनी गई है। इस रोमांटिक फिल्म की शूटिंग लखनऊ और मथुरा में की गई है। इसमें आशुतोष राणा, संजय मिश्रा, सिकंदर खेर और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।