करण के शो पर पहले गेस्ट रानी, शाहरुख और काजोल

Áकरण जौहर का चैट शो ‘कॉफी विद करण’ जल्द ही शुरू होने वाला है। इंडस्ट्री में चर्चा है कि इस बार शो पर पहले गेस्ट बनकर शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल एक साथ पहुंचेंगे। शो के नए सीजन की शूटिंग सितंबर से शुरू होगी और अक्टूबर से यह ऑन एयर हो जाएगा। दरअसल, उसी समय करण की फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ के 20 साल भी पूरे हो जाएंगे, जो कि 16 अक्टूबर 1998 को रिलीज हुई थी। ऐसे में करण तीनों एक्टर्स को एक साथ बुलाकर इस मौके को सेलिब्रेट करना चाहते हैं।



Áनवाजउद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्म ‘मंटो’ का टीजर रिलीज कर दिया गया है। नंदिता दास के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नवाज मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो का किरदार निभा रहे हैं। 1 मिनट 27 सेकेंड के इस टीजर की शुुरुआत नवाज के डायलॉग से होती है जिसमें वे कहते हैं...‘टाइपिंग केे शोर से मेरे ख्यालात की तितलियां उड़ जाती हैं।’ इस फिल्म में रसिका दुग्गल मंटो की प|ी का रोल प्ले कर रही हैं। भारत में रिलीज होने से पहले ‘मंटो’ रविवार को कान फिल्म फेस्ट में दिखाई गई।



Áबॉल‍ीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर शादी के बाद 71वें कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए रवाना हो गई हैं, जहां वे रेड कार्पेट पर वॉक करती हुई नजर आएंगी। सोनम ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पति आनंद आहूजा के साथ ण्क तस्वीर शेयर की है। तस्वीर के अलावा सोनम ने एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें वे आराम करने की कोश‍िश कर रही हैं और आनंद फैन्स से बात करना चाहते हैं।



बिहार में गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव की मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर पंकज त्रिपाठी आज बॉलीवुड के जाने-माने कलाकार बन चुके हैं। बीते दिनों उन्हें फिल्म ‘न्यूटन’ के लिए नेशनल अवाॅर्ड से नवाजा गया। इन दिनों वे ब्रिटेन के मशहूर वेब शो ‘क्रिमिनल जस्टिस’ के देसी वर्जन की शूटिंग कर रहे हैं। पंकज से हुई बातचीत...



Áआमिर खान और जूही चावला स्टारर 1993 में रिलीज हुई फिल्म ‘हम हैं राही प्यार के’ का सीक्वल बनने जा रहा है। यह सीक्वल फिल्म के लिए नहीं बल्कि टेलीविजन शो के लिए बनाया जाएगा। सूत्रों की मानें तो प्रोड्यूसर सोनाली और आमिर जफर बीते दो साल से इसके सीक्वल की प्लानिंग कर रहे हैं और अब जाकर सब कुछ सही ट्रैक पर आया है। शो के लिए कास्टिंग भी शुरू हो चुकी है और इसके लिए ‘कुछ कुछ होता है’ फेम सना सईद और ‘संकटमोचन महाबली हनुमान’ फेम ईशांत भानुशाली को साइन कर लिया गया है।



बहरहाल, जब ईशांत की मां से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, ‘अभी इस बारे में प्रोड्यूसर्स से बात चल रही है। कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है।’ वहीं सना ने इस बारे में कोई कमेंट नहीं किया।



कुछ वक्त पहले चर्चा थी कि इस शो के लिए एक्ट्रेस सान्या ईरानी को कास्ट किया जा रहा है पर प्रोड्यूसर्स और सान्या के बीच बात नहीं बनी।



ने शनल अवार्ड मिलने की खुशी कैसे जाहिर करेंगे?



वह मेरे लिए बहुत ही रोचक पल था। उस दौरान मेरे गले में इन्फेक्शन था मैंने खाना भी नहीं खाया। सिर्फ गरम पानी पी रहा था पर खुशी के मारे मुझे भूख नहीं लग रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों को मेरा काम पसंद आया।



 और जिन लोगों ने इस अवॉर्ड का विरोध किया उनके बारे में क्या कहेंगे?



यही कि कला का मूल मकसद वर्ग भेद दूर करना है। पुराने जमाने में कलाकार ही राजा और प्रजा के बीच की खाई दूर करते थे। रही बात सम्मान (नेशनल अवाॅर्ड) की तो वो चाहे सूचना प्रसारण मंत्री दें या राष्ट्रपति वह कहा तो नेशनल अवाॅर्ड ही जाएगा ना। मेरे ख्याल से अगर विजेताओं को सही वक्त पर इस बात की जानकारी मिल गई होती तो इसका इतना विरोध नहीं होता।



 बिहार के गांवों से आने वाले लाेगों को आप9की सफलता प्रेरित करेगी?



जी हां। उन्हें बिल्कुल लगेगा कि जब बेलसंड गांव की आम मिडिल क्लास फैमिली का पंकज त्रिपाठी ऐसा कर सकता है तो कोई और क्यों नहीं कर सकता। लोगों को जानकार हैरानी होगी कि कभी मैंने प्राइमरी एजुकेशन नीम के पेड़ के नीेचे बैठकर पूरी की थी। फिर पटना के थिएटर और दिल्ली के एनएसडी ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया।



 बीते दो साल आपके लिए बड़े व्यस्त रहे हैं। आने वाला वक्त कैसा रहेगा?



जी हां। तकरीबन एक दर्जन फिल्में की होंगी। बीते तीन महीनों में तो मुझे 25 से 30 फिल्मों के ऑफर मिले हैं। पर समय की कमी और बाकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के चलते उन्हें हां नहीं कह पाया। फिलहाल तिग्मांशु धूलिया के साथ ‘क्रिमिनल जस्टिस’ नामक वेब शो कर रहा हूं। मैं उसमें वकील बना हूं। यह शो इंडियन ज्यूडिशियरी सिस्टम पर बेस्ड है। इसके अलावा लखनऊ में अनुभव सिन्हा की फिल्म ‘अभी तो पार्टी शुरू हुई है’ की शूटिंग भी कर रहा हूं।



दैिनक भास्कर, बांसवाड़ा, सोमवार, 14 मई, 2018



‘स्वागत है’ में राजकुमार के अपोजिट होंगी पत्रलेखा



Á2014 में रिलीज हुई हंसल मेहता की फिल्म ‘सिटीलाइट्स’ से राजकुमार राव की गर्लफ्रेंड पत्रलेखा ने डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद दोनों हंसल मेहता के निर्देशन में बनी वेब सीरीज ‘बोस’ में दिखाई दिए थे। अब तीनों एक बार फिर से साथ काम करने जा रहे हैं। सूत्रों की मानें तो पत्रलेखा अब हंसल की अगली फिल्म ‘स्वागत है’ में राजकुमार के अपोजिट दिखाई देंगी। हंसल ने पिछले ही महीने इस फिल्म की अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने बताया था कि राजकुमार इसका हिस्सा होंगे और वे अभी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म के मेकर्स एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए पत्रलेखा को अप्रोच किया। पत्रलेखा को भी यह किरदार बेहद पसंद आया और वे भी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गईं। जल्द ही वे फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगी, जिसके बाद मेकर्स इस बारे में अॉफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। पत्रलेखा और राजकुमार इन दिनों लॉस एंजिलिस में छुट्टियां मना रहे हैं।



Áसोहा अली खान ने मदर्स डे के मौके पर मां शर्मिला टैगोर के साथ बेटी इनाया नाउमी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है... From one mother to another - Happy Mother’s Day. सोहा जल्द ही तिग्मांशु धूलिया की अपकमिंग फिल्म ‘साहेब बीवी और गैंगस्टर 3’ में कैमियो रोल करते दिखाई देंगी। यह फिल्म इस साल 27 जुलाई को रिलीज हो सकती है।



