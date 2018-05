अब 30 नवंबर को रिलीज होगी सारा की ‘केदारनाथ’

15 मई से जीतू की फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे ऋषि



Áइंडस्ट्री में यह चर्चा थी कि सारा अली खान रोहित शेट्टी की ‘सिंबा’ से डेब्यू करेंगी या फिर अभिषेक कपूर की ‘केदारनाथ’ से। अब ‘केदारनाथ’ के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने एक ट्वीट कर यह कन्फर्म कर दिया है कि सारा ‘केदारनाथ’ से ही डेब्यू करेंगी। अभिषेक ने अपनी फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। अभिषेक ने लिखा...We clean up pretty nice. 30th nov it is. #savethedate everyone #jaibholenath. यह फिल्म अब 30 नवंबर को रिलीज होने वाली है, वहीं रोहित की सिंबा 28 दिसंबर को रिलीज होगी।



सरोगेसी के जरिए शादी के 14 साल बाद पिता बने श्रेयस



Áशादी के 14 साल बाद श्रेयस और दीप्ति तलपड़े एक बेटी के माता-पिता बन गए हैं। सरोगेसी के जरिए पेरेंट बने श्रेयस और दीप्ति हांगकांग में छुटि्टयां मना रहे थे जब उन्हेंे पता चला कि उनकी बच्ची जन्म लेने वाली है। श्रेयस ने बताया, ‘जैसे ही हमें यह खबर मिली हम तुरंत ही वेकेशन से लौट आए। एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। लगता है हमारी बेटी जिद्दी है और वो नहीं चाहती थी कि हम उसके बिना हांगकांग घूमने जाएं।’



‘केसरी’ हादसे में अक्षय कुमार के 18 करोड़ खाक, 20 से लाहौल-स्पीति में होगी शूटिंग



महाराष्ट्र स्थित वाई में बने फिल्म ‘केसरी’ के सेट पर अाग लग जाने के दो हफ्ते बाद नुकसान का आंकड़ा सामने आया है। इस हादसे में तकरीबन 18 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं बीमा कंपनी वाले इसे दुर्घटना मानने के लिए राजी नहीं है। वे इसे क्रू मेंबर्स की लापरवाही बता रहे हैं....



एक साथ रहने के लिए फ्लैट ढूंढ़ रहे हैं सिद्धार्थ-जैकलीन



एक दूजे के हुए सोनम-आनंद



Áइंडस्ट्री में चर्चा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडीज एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो इन दिनों दोनों मुंबई के जुहू इलाके में एक साथ रहने के लिए फ्लैट तलाश रहे हैं। फिलहाल, दोनों बांद्रा में अलग-अलग जगहों पर रहते हैं। दोनों साथ में ‘अ जेंटलमैन’ मेें काम कर चुके हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी।



फैशनिस्टा सोनम कपूर ने अपने बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा के साथ बैंडस्टैंड स्थित रॉकडेल बंगले में चार फेरे लिए। इस मौके पर कई सेलेब्रिटीज पहुंचे...



अमित कर्ण| मुंबई



अ क्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म ‘केसरी’ के सारागढ़ी वाले किले के सेट पर लगी आग से टीम को जबरदस्त नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेट पर आग लगने से कुल 18 करोड़ का नुकसान हुआ है।



24 अप्रैल को फिल्म की शूटिंग के दौरान सिर्फ किले की दीवार को धमाके से उड़ाना था। मगर हवा तेज होने के चलते छोटी सी चिंगारी आग की लपटों में तब्दील हो गई और चंद मिनटों में ही पूरा किला ही जलकर खाक हो गया था।



सूत्रों की मानें तो सेट पर सामान से लेकर सभी लोगों का बीमा किया गया था पर जब बीमा कंपनी को क्लेम के लिए नुकसान का ब्यौरा दिया गया तो वे क्रू मेेंबर्स की लापरवाही बताने लगे। उनका कहना है कि सेट पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। आग से बचने के लिए सेट पर सिर्फ वॉटर टैंकर थे। इसके चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीमा कंपनी प्रोड्क्शन हाउस को इस नुकसान की भरपाई करती है या नहीं। इस फिल्म को अक्षय की प|ी ट्विंकल खन्ना को-प्रोड्यूस कर रही हैं।



सो नम कपूर और आनंद आहूजा मंगलवार (8 मई) को पंजाबी रीति-रिवाज से शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों की शादी एकदम सिंपल तरीके से सोनम की आंटी कविता सिंह के बैंडस्टैंड स्थित बंगले में पूरी हुई। इस मौके पर सोनम ने रेड एंड गोल्डन कलर का लहंगा पहना। इसके साथ ही उन्होंने हैवी मांगटीका और गले में हार पहना। सोनम के लिए यह लहंगा डिजाइनर अनुराधा वकील ने तैयार किया। वहीं आनंद ने गोल्डन कलर की शेरवानी, व्हाइट एंड गोल्डन पगड़ी और लाल रंग के मोतियों की माला पहनी। रिपोर्ट के मुताबिक आनंद की ड्रेस, डिजाइनर राघवेंद्र राठौर ने तैयार की। शादी में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, सैफ अली खान, करीना कपूर, करण जौहर, रानी मुखर्जी और रणवीर सिंह समेत कई अन्य सेलेब्रिटीज पहुंचे।



(ऊपर) यह तस्वीर तब की है जब फिल्म का सेट तैयार हो रहा था। (नीचे) आग लगने के बाद पूरा सेट खाक हो गया।



 ‘शो मस्ट गो आॅन’ की तर्ज पर फिल्म की टीम 20 मई को हिमाचल की खूबसूरत वादियों में शूटिंग करने की तैयारी कर रही है। फिल्म के सभी मुख्य कलाकार 20 मई से लाहौल-स्पीति में शूटिंग करेंगे। यहां 12 दिनों तक फिल्म की शूटिंग की जाएगी और सभी जून में वापस वाई लौटकर बचे हुए सीन शूट करेंगे।



तेजी से चल रही है ‘गोल्ड’ की एडिटिंग



met gala-2018



Áअमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में हर साल होने वाले मेट गाला इवेंट में इस साल बॉलीवुड से दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा पहुंचीं। इस मौके पर दीपिका ने डिजाइनर प्रबल गुरुंग द्वारा डिजाइन्ड रेड कलर का ऑफ शोल्डर स्ट्रैपलैस गाउन पहना। साइड स्लिट लिए दीपिका इस गाउन में बेहद खूबसूरत लग रहीं थी। वहीं इवेंट में प्रियंका चोपड़ा ने अपने स्टाइल, ड्रेस सेंस और लुक से सभी को चौंकाया। उन्होंने राल्फ लॉरेन के कलेक्शन से वेलवेट कलर का ईवनिंग गाउन पहना जिसके साथ उन्होंने गोल्ड एम्ब्रॉयडेड हुड कैरी किया। प्रियंका की यह ड्रेस 250 घंटे में बनकर तैयार हुई।



अक्षय की अगली फिल्म ‘गोल्ड’ की एडिटिंग और स्पेशल इफेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। दरअसल, यह फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। ऐसे में फिल्म की डायरेक्टर रीमा कागती और उनकी टीम जल्द से जल्द पोस्ट प्रोड्क्शन का काम खत्म करने में जुटी हुई है। अक्षय इस फिल्म में हॉकी स्टार बलबीर सिंह की भूमिका में हैं। ‘गोल्ड’ की शूटिंग जून 2017 में शुरू हुई थी। यह अक्षय कुमार की सबसे लंबे वक्त तक शूट होने वाली फिल्म है।



मंगलवार को मेट गाला 2018 इवेंट में बॉलीवुड से प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के अलावा हॉलीवुड से रिहाना, किम कार्दशियन, गिगी हैदीद, जेनिफर लोपेजसमेत कई सेलेब्स स्पॉट हुए।



8