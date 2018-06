ड्रोन: सिर्फ दुश्मन ही नहीं ढूंढता है लोगों की जान भी बचाने में लगा

, बांसवाड़ा, रविवार, 3 जून, 2018एलेक्स फिट्जपैट्रिकतूफान मारिया ने जब प्योर्तो रिको में तबाही मचाई थी, तब यहां के करीब 50 लाख लोग बहुत बुरी हालत में हफ्तों रहे। ऐसे में ड्रोन ने न केवल बिजली बहाल करने में मदद की, वरन इन लोगों को कम्युनिकेशन में भी मदद की। ड्रोन ने सेल टावर की भूमिका निभाई। एटी एंड टी ने फ्लाइंग कॉऊ नाम से एक ड्रोन तैयार किया, जिसने 40 मील दूर तक से लोगों को डेटा उपलब्ध कराने में मदद की। कंपनी के मानवरहित एयरक्राफ्ट सिस्टम के प्रोग्राम डायरेक्टर आर्ट प्रेगलर का कहना है कि उनकी टीम ने फ्लाइंग कॉऊ को ऑपरेट किया। इसे वहां पर ‘सेल ऑन व्हील्स’ के तौर पर लिया गया। इसी की मदद से इंटरनेट कनेक्शन मिल सका और उड़ने वाला सेल टावर का प्रयोग हकीकत बना।दुश्मन के खात्मे का काम: अमेरिकी सेना ने ड्रोन का प्रयोग 2001 में सबसे पहले किया था। तब अफगानिस्तान में अल- कायदा को खत्म करना उद्देश्य था। तब से सेना में ड्रोन एक अहम अंग है। 2017 में करीब 30 लाख ड्रोन पूरी दुनिया में बिके हैं। 10 लाख ड्रोन अमेरिका में फेडरल एविएशन एडमिनस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड हैं।आज कंज्यूमर ड्रोन हेलिकॉप्टर के समान खड़ी उड़ान भरते हैं। ये रिमोट कंट्रोल प्लेन की तरह हैं। लेकिन उससे ज्यादा अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले जिसमें जीपीएस, वाई-फाई, सेंसर। इसका उपयोग टेक्नोलॉजी के जानकार किसान भी करने लगे हैं, ताकि वे फसलों पर स्प्रे आदि की निगरानी कर सकें। अमेरिका में 1 लाख 22 हजार लोगों के पास ड्रोन उड़ाने का प्रमाणन है।जान बचाने के काम: इतना ही नहीं ड्रोन जान भी बचा रहे हैं। कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में ड्रोन की मदद से गुम हो चुके 65 लोगों को बचाया गया। कारोबार में इसका उपयोग रियल इस्टेट में लोग कर रहे हैं। साथ ही पिज्जा की डिलीवरी में भी ये उपयोग में आता है। एमेजॉन भी डिलीवरी को कुछ ही देर में पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने जा रहा है। इसमें सेहत के लिए उपयोगी चीजों को तत्काल डिलीवर कर सकेंगे। फेसबुक इस समय ड्रोन पर काम कर रहा है ताकि दुनिया के दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की जा सके।अपराधी भी इस्तेमाल कर रहे हैं: हवा में उड़ते हुए निगरानी करने वाले ड्रोन की मदद से नशीली दवाओं के तस्कर नशे को जेल तक पहुंचा देते हैं। अमेरिका की सेना इस पर अरबों रुपया खर्च कर रही है कि किसी भी तरह से ये आतंकियों का हथियार न बन जाए। कुछ लोग इनके उड़ने से अपनी निजता में हस्तक्षेप मानते हैं। इसका भी तरीका चीन के डीजेआई ने निकाला है। इनका कहना है कि कुछ क्षेत्र ऐसा तय किया जाए, जहां इन्हें उड़ाने की अनुमति हो और कुछ निषिद्ध क्षेत्र घोषित किए जाए।मेलिंडा गेट्समाइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स की प|ी होने के नाते तो नहीं, लेकिन दो बच्चों की मां होने के नाते मैं इन दिनों कुछ अलग चिंता में हूं। मेरी बेटी का कॉलेज से ग्रैजुएशन पूरा हो जाएगा और बेटे का हाईस्कूल से। मैं हमेशा से पढ़ाई के अंत में होने वाले कमेंसमेंट सीजन की फैन रही हूं। हमेशा इस तरह के प्रेरक उद्बोधन सुनती ही हूं। इसमें आने वाले थिंकर और विद्वान अपने भाषणों से स्कूल और कॉलेज से उत्तीर्ण हुए बच्चों में नई उम्मीदें पैदा की जाती हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि इस बार ऐसा नहीं हो। मेरी अपेक्षा है कि संबोधित करने वाले थिंकर उम्मीदों की बजाय वादों पर बात करें। मैं यह जानना चाहती हूं कि कैसे ये स्पीकर यह सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में सभी ग्रैजुएट के लिए कुछ न कुछ होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए दौर में अमेरिका में काम करने के अवसर कुछ लोगों के लिए ज्यादा अच्छे हैं। फार्च्यून 500 कंपनियों में बहुत ही कम महिलाएं हैं, जो उच्च पदों पर आसीन है। मात्र 5 फीसदी को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जॉब मिल पाता है। इसलिए मेरा मानना है कि इस वर्ष जब कमेंसमेंट स्पीकर्स जमा होंगे तो वे कोई ठोस योजना पेश करेंगे, ताकि कुछ लोगों के लिए जो बहुत थोड़े से अवसर हैं, उनमें कुछ समानता कायम की जा सके।मैं चाहती हूं कि पेड फैमिली लीव से लेकर मेंटरशिप तक की बात इस बार स्पीकर करें। किस तरह से अलग-अलग प्रतिभाशाली छात्रों को नौकरियों में रखा जोगा, इस पर बात हो। नौकरी देने वालों को ऐसे कई अवरोध हटाना चाहिए, जो ग्रैजुएट होकर निकले छात्र को परेशान करते हों।मैं जानती हूं कि कमेंसमेंट स्पीकर ऐसा व्यक्ति होता है, जो युवाओं को उनकी पूरी संभावनाओं के साथ प्रोत्साहित करता है और जीने का एक नया अंदाज सिखाता है। लेकिन हमारे बच्चों को प्रोत्साहन से ज्यादा चाहिए, वे अब सीधे नया और अच्छा घटते हुए देखना चाहते हैं।(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।