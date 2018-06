जिस व्हीलचेयर पर एक महीना रहीं फराह, उसे करेंगी नीलाम

Áसोनम कपूर की संगीत सेरेमनी की रिहर्सल के दौरान कोरियोग्राफर फराह खान का पैर टूट गया था। करीब एक महीने तक वे व्हील चेयर पर रहीं लेकिन अब वे पूरी तरह ठीक हैं। हाल ही में हुई बातचीत में फराह खान ने बताया कि वे अपनी व्हील चेयर को चैरिटी के लिए नीलाम करना चाहती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल वे बच्चों को लेकर हॉलिडे पर जा रही हैं और वहां से लौटकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करेंगी।Áअक्षय कुमार की फिल्म ‘गोल्ड’ का सेकंड टीजर रिलीज कर दिया गया है। इसकी शुरुआत में बताया गया है कि 200 साल तक हम अंग्रेजी राष्ट्रगान के लिए खड़े होते रहे हैं, जब तक कि एक अकेले आदमी के ख्वाब ने अंग्रेजों को हमारे राष्ट्रीय गान के लिए खड़े होने पर मजबूर कर दिया। उस अकेले आदमी का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया है। 1948 में आजाद देश के रूप में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। इसी पर बनी है ‘गोल्ड’ जो कि 15 अगस्त को रिलीज होगी।Áसैफ अली खान की बेटी सारा अली खान की डेब्यू फिल्म ‘केदारनाथ’ की शूटिंग पूरी हो गई है। इस खुशी में टीम ने मिलकर एक रैप अप पार्टी होस्ट की। पार्टी की कुछ तस्वीरें आैर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें सारा आैर सुशांत एक दूसरे को केक खिलाते और गले लगाते नजर आ रहे हैं। ‘केदारनाथ’ की शूटिंग पिछले साल शुरू हुई थी। इसके अलावा सारा ‘सिंबा’ में भी नजर आने वाली हैं।जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करने के लिए मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है...अंत में अंकिता ने कहा, ‘मुझे लगता है कि जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करने के लिए अब मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है। मैं खुद सब कुछ कर सकती हूं आैर करूंगी भी। मैंने अब अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना सीख लिया है आैर ऐसा मेरे काम की वजह से हुआ है क्योंकि मेरा पूरा फोकस काम पर है।’दैिनक भास्कर, बांसवाड़ा, रविवार, 17 जून, 2018ढा ई साल पहले टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे का सुशांत सिंह राजपूत के साथ ब्रेकअप हो गया था। इन दोनों की जोड़ी टीवी सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ में खूब सराही गई थी। उन दिनों इनकी लव लाइफ के भी खूब चर्चे रहते थे। सुशांत को बॉलीवुड में ब्रेक मिलने के बाद धीरे-धीरे दोनों में दूरियां बढ़ती गईं आैर फिर एक दिन दोनों के रास्ते अलग हो गए।इस बीच सुशांत का नाम बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के साथ भी जोड़ा गया, जबकि अंकिता काफी समय तक अकेली ही रहीं। इस दौरान अंकिता ने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि अपने कॅरिअर को भी एक नई दिशा दी। जल्द ही वे कंगना रनोट की फिल्म ‘मणिकर्णिका : द क्वीन ऑफ झांसी’ से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। इस फिल्म में वे झलकारी बाई के किरदार में हैं, जो कि झांसी की रानी के सबसे करीब थीं।अंकिता ने बताया... ‘जब मैं काम कर रही थी, तब मैं संतुष्ट थी। मुझे ऐसा भी कभी नहीं लगा कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। मैंने खुद ही काम से ब्रेक लेने का फैसला किया था क्योंकि तब मैं एक ब्रेक चाहती थी। इसलिए कुछ देर के लिए मैं परदे से गायब भी रही, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे काम करना चाहिए। इसलिए मैं लौट आई हूं आैर आपके सामने हूं। मेरे ब्रेकअप से मेरे कॅरिअर पर कोई असर नहीं पड़ा था लेकिन काम और प्यार दो अलग चीजें हैं। आपको इन दोनों में संतुलन बनाना होता है आैर यही मुझसे नहीं हो पा रहा था। खैर, इस पूरे घटनाक्रम ने मुझे काफी बदल दिया।’ अंकिता ने आगे कहा..., ‘अब मेरा प्यार मेरा काम है क्योंकि मैं सारी ऊर्जा इसी में लगाना चाहती हूं। हालांकि, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिलेशन नहीं रखना चाहती। बेशक, मैं अभी भी अपने राजकुमार के इंतजार में हूं, लेकिन अब तलाश में नहीं हूं।’ बीते कुछ दिनों से अंकिता एक बिजनेसमैन के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी चर्चा में थीं। यह भी सुनने को मिल रहा था कि अंकिता जल्द ही शादी करने वाली हैं, इस बारे में जब उनसे पूछा गया कि तो उनका जवाब था...,‘अभी शादी की कोई योजना नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं अपने राजकुमार के इंतजार में हूं।’Áशनिवार को दुनियाभर में ईद मनाई गई। बी-टाउन के लगभग सभी सितारों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी एक फोटोशॉप्ड तस्वीर शेयर करते हुए सबको ईद मुबारक कहा।Áभारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह की बायोपिक ‘सूरमा’ की काफी शूटिंग उनके पैतृक गांव शाहाबाद में हुई है। इस फिल्म का एक गाना ‘इश्क दी बाजियां’ भी उसी गांव में शूट किया गया है। यह एक रोमांटिक ट्रैक है। इसे गुलजार ने लिखा है आैर आवाज दी है दिलजीत दोसांझ ने।दरअसल, ‘इश्क दी बाजियां’ संदीप सिंह के पहले प्यार का अहसास था। लिहाजा टीम ने सोचा कि इसे संदीप सिंह के गांव में ही फिल्माया जाए। इसे लेकर दिलजीत दोसांझ बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा है..., ‘इस फिल्म में मुझे गाना गाने का मौका देने के लिए मैं निर्देशक शाद अली का आभारी हूं। फिल्म ने मुझे गुलजार साहब से मिलने का मौका भी दिया, मैं इसके लिए भी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूं।’वहीं शाहरुख खान ने अपने बेटे अबराम के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है...,Love is always only in the eyes….here’s all of ours to u on Eid. Eid Mubarak to everyone & may ur families be happy & healthy. शाहरुख ने सभी को ईद की बधाई दी है।