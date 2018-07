20 जुलाई को होगी राजकुमार और मायरा की वेडिंग पार्टी

Áनिर्देशक राजकुमार गुप्ता और मायरा कर्ण बीते महीने 20 जून को शादी के बंधन में बंधे हैं। अब यह न्यूली मैरिड कपल 20 जुलाई को मुंबई में रिसेप्शन पार्टी देने वाला है। पार्टी में बी-टाउन के कई सेलेब्रिटीज शामिल होंगे। राजकुमार ने बताया, ‘इस पार्टी में हमने इंडस्ट्री और मीडिया से जुड़े दोस्तों को इनवाइट किया है जिनसे हमें प्यार और सपोर्ट मिला है।’ बता दें, मायरा ने राजकुमार की फिल्म ‘नो वन किल्ड जेसिका’ से डेब्यू किया था।Áसोनाली बेंद्रे इन दिनों न्यूयॉर्क मेंे कैंसर ट्रीटमेंट करवा रही हैं। इंडस्ट्री के कई सेलेब्रिटीज के बाद अब उनके दोस्त सुनील शेट्‌टी ने भी उनके लिए दुआ की है। सुनील कामना करते हैं कि सोनाली जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। उन्होंने सोनाली की फैमिली के लिए भी प्रार्थना की है। सुनील कहते हैं, ‘ऐसी बीमारी में मजबूत रहने की जरुरत होती है। ईश्वर उनके बच्चों और पति को साहस प्रदान करे।’ सोनाली को हाईग्रेड मेटास्टेटिस कैंसर हुआ है।Áसंजय दत्त की बायोपिक ‘संजू’ में नरगिस का किरदार निभाने वाली मनीषा कोइराला इन दिनों फिल्म की सफलता का जश्न मना रहीं हैं। फिल्म के लिए मनीषा को ऋषि कूपर, रेखा और विद्या बालन ने फोन कर बधाई दी है। मनीषा ने बताया कि मां ने उन्हें नेपाल से फोन कर कहा कि वे उन पर गर्व करती हैं। उन्होंने ऋषि कूपर का भी नंबर मांगा ताकि वे रणबीर के टैलेंट की तारीफ कर सकें। वे संजय दत्त से भी बात करना चाहती हैं।Áईशा देओल कजिन ब्रदर अभय देओल के साथ कैलिफोर्निया में हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभय के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है... Soul connect @abhaydeol #californiacation. अभय इन दिनों स्क्रिप्ट्स राइटिंग कर रहे हैं।Áबता दें, ट्रेड पंडितों की इन बातों की आधिकारिक पुष्टि करने से हिरानी, फॉक्स स्टार इंडिया और संजय दत्त के करीबी हिचकिचा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि छोटी रकम के लेन-देन भी जहां छिप नहीं पाते, वहां 21 करोड़ वाली बात कब तक छिप कर रहती है।Áसुष्मिता सेन इन दिनों अपनी बेटियों के साथ मियामी की सैर पर हैं। बीते कुछ दिनों से वे वहां से लगातार तस्वीरें शेयर कर रही हैं। सुष्मिता 42 साल की हैं आैर बेहद फिट हैं, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस सनसेट की तस्वीर शेयर करते हुए सुष्मिता ने लिखा है...‘To witness a #sunset is to know the #promise of a #sunrise “️ its a great #reminder that the #wheels are constantly turning defined by its #time & not by yearning!!दैिनक भास्कर, बांसवाड़ा, सोमवार, 9 जुलाई, 2018दैिनक भास्कर, बांसवाड़ा, सोमवार, 9 जुलाई, 2018अमित कर्ण | मुंबईसं जय दत्त की बायोपिक ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया है। इस फिल्म ने अलग-अलग तरीकों से अतीत की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा है। रिलीज के सात दिनों में ही फिल्म ने 202 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म पर पैसों की हो रही बरसात की कुछ बूंदें संजय दत्त को भी देने की बात चल रही हैं। ट्रेड के गलियारों में चर्चा है कि इस फिल्म के राइट्स के बदले में संजय दत्त को 21 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही आगे सैटेलाइट, म्यूजिक और डिजिटल राइट्स से होने वाले मुनाफे में भी 5 से 10 फीसदी तक उन्हें देने की बात चल रही हैं। हालांकि संजय दत्त और राजकुमार हिरानी एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं। शुरू में उन दोनों के बीच पैसे लेकर राइट्स लेने-देने की बातें नहीं थीं। मगर अब, जब फिल्म ने तगड़ी कमाई की है तो हिरानी की तरफ से संजय दत्त को भी कमाई का हिस्सेदार बनाने की बातें चल रही हैं। इसी के तहत 21 करोड़ रुपए की रकम उभरकर सामने आ रही है।ट्रेड पंडितों का यह भी कहना है कि फिल्म की सफलता को लेकर हिरानी एंड कंपनी आश्वस्त थी। ऐसे में फिल्म के सैटेलाइट राइट्स रिलीज से पहले नहीं बेचे गए। अब जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर रही है तो बढ़ी हुई कीमतों पर उसे बेचने की तैयारी हो रही है। डिजिटल राइट्स के लिए नेटफ्लि‍क्स और अमेजॉन में होड़ मची हुई है लेकिन फॉक्स स्टार इंडिया ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। लिहाजा सैटेलाइट राइट्स स्टार प्लस को आैर डिजिटल राइट्स हॉटस्टार को मिलने की संभावना बन रही है।शाहरुख खान अपनी प|ी आैर बच्चों के साथ इन दिनों इटली घूम रहे हैं। शाहरुख ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें वे गौरी खान के साथ नजर आ रहे हैं। शाहरुख ने लिखा है..., ‘वर्षों बाद प|ी ने मुझे तस्वीर अपलोड करने की अनुमति दी है।’ यानी कि शाहरुख अकसर गौरी से ही इजाजत लेकर अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं। जो भी हो तस्वीर में दोनों अच्छे लग रहे हैं।रि तेश देशमुख ने 2014 में मराठी सिनेमा में ‘लय भारी’ फिल्म से डेब्यू किया था। उनकी अगली मराठी फिल्म का नाम ‘माऊली’ है। इन दिनों इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में चल रही है। फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें रितेश आैर ‘मिर्जेया’ फेम सैय्यामी खेर नजर आ रही हैं। तस्वीरों को देखकर प्रतीत होता है कि रितेश फिल्म में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं।