‘रुस्तम’ से कन्नड फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगे विवेक अोबेरॉय

Áविवेक ओबेरॉय ने पिछले साल रिलीज हुई अजीत कुमार स्टारर फिल्म ‘विवेगम’ से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। इस फिल्म को कोरियोग्राफर रवि वर्मा ने डायरेक्ट किया था। रिपोर्ट्स की मानें तो रवि ने अपनी अगली फिल्म के लिए विवेक का नाम लॉक कर दिया है। इस फिल्म में शिवराज कुमार, श्रद्धा श्रीनाथ और मयूरी भी अहम किरदार निभाएंगे। शिवराज इस फिल्म में पुलिस वाले की भूमिका में होंगे। वहीं विवेक के किरदार की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वे जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे।Áविशाल भारद्वाज की अगली फिल्म ‘पटाखा’ की शूटिंग पूरी हो चुकी है। यह फिल्म प्रसिद्ध लेखक चरण सिंह पथिक की शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है। इसकी कहानी दो बहनों के इर्द-गिर्द बुनी गई है। इस फिल्म को काइटा प्रोडक्शंस और विशाल भारद्वाज ने मिलकर प्रोडयूस किया है। इस फिल्म के जरिए राधिका मदान बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। वहीं इसमें सान्या मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर और विजय राज भी अहम भूमिका में होंगे। यह फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होगी।Áकुछ दिनों पहले मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण ने अनाउंस किया था कि वे मधुबाला की जिंदगी पर फिल्म बनाएंगी। फिल्म में मधुबाला के किरदार के लिए मधुर की पहली पसंद करीना कपूर खान हैं। मधुर का मानना है कि करीना इस किरदार के साथ न्याय कर पाएंगी। वहीं करीना ने अब तक कोई बायोपिक नहीं की है। अब देखना यह होगा कि वे इस फिल्म के लिए हामी भरेंगी या नहीं। करीना जल्द ही करण जौहर की अगली फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगी। इसमें उनके अपोजिट अक्षय कुमार होंगे।अमित कर्ण | मुंबईपि छले साल रिलीज हुई तमिल फिल्म ‘विक्रम वेधा’ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। राइटर-डायरेक्टर जोड़ी पुष्कर-गायत्री मणिकंदन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आर. माधवन और विजय सेतुपति ने मुख्य किरदार निभाए थे। यह फिल्म राजा विक्रमादित्य और बेताल का मॉर्डन डे इंटरप्रिटेशन है। सात महीने पहले इस फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था। मेकर्स चाहते थे कि शाहरुख इस फिल्म में क्रिमनल वेधा का रोल प्ले करें, जिसे मूल फिल्म में विजय सेतुपति ने निभाया था। लेकिन शाहरुख फिल्म में इंस्पेक्टर विक्रम का रोल प्ले करना चाहते थे, जो माधवन ने प्ले किया था। शाहरुख की तरफ से कोई कन्फर्मेशन ना मिलने पर अब मेकर्स ने ऋतिक रोशन को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया है। ऋतिक इन दिनों ‘सुपर 30’ में बिजी हैं। इस वजह से मेकर्स की उनसे दूसरी मीटिंग नहीं हो पाई है।वहीं दूसरी तरफ, शाहरुख की तरफ से भी कोई फाइनल कन्फर्मेशन ना आने की वजह से इस फिल्म की कास्टिंग अटकी पड़ी है। शाहरुख अक्टूबर से भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की बायोपिक ‘सैल्यूट’ की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। इस फिल्म को रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर मिलकर बना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ‘विक्रम वेधा’ के इस हिंदी रीमेक के लिए शाहरुख और ऋतिक में से कौन पहले हामी भरता है। ‘विक्रम वेधा’ के राइट्स रिलायंस एंटरटेनमेंट और वॉई नॉट स्टूडियोज के पास हैं। साउथ में वॉइ नॉट स्टूडियोज ने वह फिल्म बनाई थी। अब हिंदी में रिलायंस एंटरटेनमेंट इसको बनाएगा। इस फिल्म के िहंदी वर्जन पर तेजी से काम चल रहा है। संबंधित कलाकारों, डायरेक्टर और टेक्नीशियंस के नाम पर चर्चा चल रही है। मेकर्स पहले मेन लीड कास्ट को फाइनल करना चाहते हैं। इसके बाद डायरेक्टर फाइनल किया जाएगा।अमित कर्ण | मुंबईपि छले साल रिलीज हुई तमिल फिल्म ‘विक्रम वेधा’ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। राइटर-डायरेक्टर जोड़ी शाहरुख और ऋतिक में से कौन पहले हामी भरता है। 'विक्रम वेधा' के राइट्स रिलायंस एंटरटेनमेंट और वॉई नॉट स्टूडियोज के पास हैं। साउथ में वॉइ नॉट स्टूडियोज ने वह फिल्म बनाई थी। अब हिंदी में रिलायंस एंटरटेनमेंट इसको बनाएगा।इंडस्ट्री में यह भी चर्चा है कि हाल ही में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने ऋतिक को मलयालम फिल्म 'पुलिमुरुगन' के हिंदी रीमेक के लिए अप्रोच किया था, जिसे ऋतिक ने रिजेक्ट कर दिया। दाेनों अब साथ मेंे काम करने के लिए किसी नए सब्जेक्ट की तलाश कर रहे हैं। ऋतिक और संजय इससे पहले साल 2010 में 'गुजारिश' में काम कर चुके हैं। यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी।A still From 'Vikram Vedha'Áशाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म 'बत्ती गुल मीटर चालू' की शूटिंग पूरी हो चुकी है। मुंबई स्थित महबूब स्टूडियो में गुरुवार काे फिल्म के आखिरी गाने की शूटिंग हुई। शाहिद और श्रद्धा के अलावा इस गाने में दिव्येंदु शर्मा भी दिखाई देंगे। इस गाने को मीका सिंह ने गाया है और इसे काेरियोग्राफ गणेश आचार्य ने किया है। इस फिल्म को श्री नारायण सिंह ने निर्देशित किया है। है।Áगदर फेम डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा की डेब्यू फिल्म ‘जीनियस’ का पहला सॉन्ग ‘तेरा फितूर’ गुरुवार को रिलीज किया गया। इस रोमांटिक सॉन्ग को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है और इसे कम्पोज किया है हिमेश रेशमिया ने। गाने में उत्कर्ष के अलावा फिल्म की लीड एक्ट्रेस इशिता चौहान भी नजर आ रही हैं। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निगेटिव रोल प्ले किया है। वहीं इसमें मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का भी होंगे। यह फिल्म 24 अगस्त को रिलीज होगी।Áजॉन अब्राहम स्टारर ‘सत्यमेव जयते’ का रोमांटिक सॉन्ग ‘पानियों सा’ रिलीज हो गया है। गाने में जॉन और आयशा शर्मा के बीच गजब की कैमेस्ट्री दिखाई दे रही है। इस गाने को तुलसी कुमार और आतिफ असलम ने आवाज दी है। वहीं इसे कंपोज किया है रोचक कोहली ने। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होगी। इसका क्लैश अक्षय कुमार की फिल्म ‘गोल्ड’ से होने जा रहा है।Áसोशल मीडिया पर शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म ‘जीरो’ का फैन मेड एनिमेटेड टीजर वायरल है। इस टीजर को शाहरुख ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है...Thank u, this is so sweet.इस टीजर में सलमान और शाहरुख के एनिमेटेड कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। यह फिल्म इस साल 21 दिसंबर को रिलीज होगी।