जाह्नवी, सारा और अनन्या को अपने शो पर लाएंगे करण

Áकरण जौहर का सेलेब्रिटी चैट शो ‘कॉफी विद करण’ का सीजन 6 जल्द ही शुरू होने वाला है। अपने शो पर करण यंग जनरेशन की तीन ऐसी नई एक्ट्रेस को लाना चाहते हैं जो जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। करण, शो पर एक स्पेशल एपिसोड में जाह्नवी कपूर, सारा अली खान और अनन्या पांडे को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। करण का मानना है कि इन स्टार किड्स को लेकर दर्शकों में बहुत उत्सुकता है और वे इन्हें और करीब से जानना चाहते हैं। शो के नए सीजन के पहले एपिसोड में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल एक साथ दिखाई देंगे। इसके अलाावा शो पर करण न्यूली वेडिड कपल्स विराट-अनुष्का, सोनम-आनंद और नेहा-अंगद को भी लाना चाहते हैं।Áबीते एक साल से ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ की शूटिंग कर रहीं फातिमा सना शेख इस फिल्म में अपने हिस्से की शूटिंग जल्द ही पूरी कर लेंगी। सूत्रों की मानें तो पिछले एक साल से फातिमा ने कोई भी नई फिल्म साइन नहीं की है। अब जब वे इस फिलम की शूटिंग खत्म करने वाली हैं तो वे दूसरी फिल्में साइन करने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म के लिए आमिर और अमिताभ भी अपने हिस्से की शूटिंग खत्म करने वाले हैं। सिर्फ कटरीना कैफ के कुछ गानों की शूटिंग होनी बाकी है।Áबोनी कपूर और अनिल कपूर के छोटे भाई संजय कपूर बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अलावा वे जल्द ही डिजिटल मीडियम पर भी दिखाई देंगे। संजय कहते हैं, ‘मैं अपने प्रोड्क्शन वर्क में बिजी था। अब आप मुझे पहले से ज्यादा स्क्रीन पर देख सकेंगे। मैं ‘लस्ट स्टोरीज’ के जरिए डिजिटल मीडियम पर भी डेब्यू करने जा रहा हूं और इसे लेकर में बेहद उत्साहित हूं।’ संजय जल्द ही दिबाकर बैनर्जी की अनटाइटल्ड फिल्म में दिखाई देंगे।Áअक्षय कुमार इन दिनों हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में अगली फिल्म ‘केसरी’ की शूटिंग कर रहे हैं। राज्य के आईटी मिनिस्टर डॉ. रामलाल मार्कंडेय ने अक्षय को हिमाचल टूरिज्म का ब्रैंड एम्बेसडर बनने का न्योता दिया है। मार्कंडेय ने बताया, ‘अक्षय कुमार के साथ हमारी मीटिंग हुई है। वे स्टार होने के साथ-साथ सोशल वर्कर भी हैं। वे हैरान हैं कि कश्मीर जितनी खूबसूरत इस जगह पर आज तक महज दो ही फिल्मों की शूटिंग हुई हैं। एक ‘हाईवे’ की हुई थी और अब ‘केसरी’ की हो रही है। उन्होंने वादा किया है कि वे यहां के टूरिज्म को बढ़ावा देेने में हमारी पूरी मदद करेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया कि उन्हें हिमाचल टूरिज्म का ब्रैंड एम्बेसडर बनाया जाए। अक्षय हिमाचल में सेब के बागान भी लगाना चाहते हैं इसलिए हमने उन्हें यहां घर बनाने के लिए मुफ्त जमीन देने की पेशकश भी की है।’दैिनक भास्कर, बांसवाड़ा, गुरुवार, 24 मई, 2018अ जय देवगन और अनीस बज्मी ने आखिरी बार 2002 में रिलीज हुई फिल्म ‘दीवानगी’ में साथ काम किया था। अब दोनों काॅमेडी फिल्म ‘साढ़े साती’ में 16 साल बाद फिर साथ काम करने वाले हैं। अनीस की बाकी फिल्मों की तरह यह फिल्म भी मल्टी स्टारर ही होगी। अजय देवगन को इस फिल्म के लिए पहले ही फाइनल कर लिया गया है। अब अनीस इस फिल्म के लिए तीन नए एक्टर्स सर्च कर रहे हैं।मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म में अजय के अपोजिट किसी ए लिस्टर एक्ट्रेस को कास्ट किया जाए। सूत्रों की मानें तो फिल्म के लिए दो एक्ट्रेसेस के नाम पर विचार किया जा रहा है। वे फिल्म में इलियाना डीक्रूज या फिर सोनाक्षी सिन्हा को कास्ट कर सकते हैं। फिल्म की लीड एक्ट्रेस का रोल उतना ही दमदार है जितना बाकी के तीन एक्टर्स का। सोनाक्षी इससे पहले अजय के साथ ‘सन ऑफ सरदार’ और ‘एक्शन जैकसन’ मेंे काम कर चुकी हैं पर उन्होंने कभी अनीस के साथ काम नहीं किया। वहीं इलियाना अजय के साथ ‘बादशाहो’ और ‘रेड’ में दिखाई दे चुकी हैं। अनीस के साथ उन्होंने ‘मुबारकां’ में काम किया था।Áअक्षय कुमार इन दिनों हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में अगली फिल्म ‘केसरी’ की शूटिंग कर रहे हैं। राज्य के आईटी मिनिस्टर डॉ. रामलाल मार्कंडेय ने अक्षय को हिमाचल टूरिज्म का ब्रैंड एम्बेसडर बनने का न्योता दिया है। मार्कंडेय ने बताया, ‘अक्षय कुमार के साथ हमारी मीटिंग हुई है। वे स्टार होने के साथ-साथ सोशल वर्कर भी हैं। वे हैरान हैं कि कश्मीर जितनी खूबसूरत इस जगह पर आज तक महज दो ही फिल्मों की शूटिंग हुई हैं। एक ‘हाईवे’ की हुई थी और अब ‘केसरी’ की हो रही है। उन्होंने वादा किया है कि वे यहां के टूरिज्म को बढ़ावा देेने में हमारी पूरी मदद करेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया कि उन्हें हिमाचल टूरिज्म का ब्रैंड एम्बेसडर बनाया जाए। अक्षय हिमाचल में सेब के बागान भी लगाना चाहते हैं इसलिए हमने उन्हें यहां घर बनाने के लिए मुफ्त जमीन देने की पेशकश भी की है।’फिल्म के लिए अनिल कपूर को भी अप्रोच किया गया है। अनिल के अपोजिट कोई एक्ट्रेस कास्ट नहीं की जाएगी। निर्देशक अनीस बताते हैं, ‘अनिल जी हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। हम दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी हैं। वो जानते हैं कि जब भी मेेरे पास कोई बड़ा रोल होता है तो मैं उन्हें जरूर ऑफर करता हूं। हम चाहते हैं कि वे इस फिल्म का भी हिस्सा बनें और इसमें एक खास रोल प्ले करें। हालांकि, अभी तक हमने उनसे इस बारे में डिस्कशन नही किया है।’ अजय और अनिल ‘टोटल धमाल’ में भी साथ काम कर रहे हैं। बहरहाल, अक्षय 27 मई तक हिमाचल में ‘केसरी’ शूटिंग करेंगे। यहां फिल्म के लिए अफगानिस्तान का सेट लगाया गया है। इन दिनों यहां वॉर सीक्वेंस की शूटिंग की जा रही है। इसके बाद टीम मुंबई में फाइनल शेड्यूल की शूटिंग करेगी।Áऋतिक रोशन इंडो-अमेरिकन सिंगर विद्या वॉक्स के बड़े फैन हैं। हाल ही में विद्या उनके घर पहुंचीं और उनसे मुलाकात की। इस फैन मोमेंट की एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए ऋतिक ने लिखा...Ladies and gentlemen, Vidya Vox is in the house! My house! What do I say , I’m such a fan. Thank you for the music @VidyaVox Was wonderful meeting you and shankar.Áराजकुमार राव और कंगना रनोट स्टारर अपकमिंग फिल्म ‘मेंटल है क्या’ की शूटिंग इन दिनों मुंबई में चल रही है। इस फिल्म को तेलुगु फिल्मों के मशहूर निर्देशक प्रकाश कोवेलमूडी निर्देशित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में कंगना राजकुमार की प्रेमिका के रुप में नजर नहीं आएंगी। फिल्म में राजकुमार के अपोजिट ‘मिस्टर एक्स’ फेम अमायरा दस्तूर होंगी, जिन्हें हाल ही में कास्ट किया गया है। सूत्रों की मानें तो अमायरा इस फिल्म में एक साधारण सी लड़की की भूमिका में नजर आने वाली हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते से ही फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। उनके ज्यादातर दृश्य राजकुमार के साथ ही हैं और इन सभी दृश्यों को मुंबई में फिल्माया जाना है।’ इस फिल्म का निर्माण एकता कपूर और शैलेष आर सिंह कर रहे हैं।10