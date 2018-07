स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे रणवीर सिंह और महेश बाबू

Áचर्चा है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले वे बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए दिखाई देंगे। दोनों किसी फिल्म में नहीं बल्कि एक सॉफ्ट ड्रिंक के एड में साथ होंगे। महेश जहां वर्षों से साउथ में इस सॉफ्ट ड्रिंक का एड कर रहे हैं। वहीं रणवीर कुछ समय पहले ही इस ब्रैंड से जुड़े हैं। इस एड के लिए स्क्रिप्ट तैयार की जा चुकी है। इसकी शूटिंग जल्द ही की जाएगी।Áएक्ट्रेस नीतू चंद्रा जल्द ही लॉस एंजिलिस फैशन वीक में शो स्टॉपर बनेंगी। फैशन वीक के लिए वे लैटिन फैशन डिजाइनर पॉल एट्यू के साथ एक इवेंट के लिए काम करेंगी। यह इवेंट अक्टूबर में कैलिफोर्निया स्थित बेवर्ली हिल्स में आयोजित किया जाएगा। नीतू हाल ही में सिंगर रेखा भारद्वाज के रोमांटिक म्यूजिक वीडियो ‘हुई मैं तुम्हारी’ में नजर आई थीं। जल्द ही वे शॉर्ट फिल्म ‘द प्लेबॉय मिस्टर साहनी’ में भी दिखाई देंगी।Á‘पिंक’ और ‘टाइगर जिंदा है’ जैसी फिल्मों मंें काम कर चुके अंगद बेदी हालिया रिलीज ‘सूरमा’ में नजर आए थे। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने लीड रोल प्ले किया था। अंगद बताते हैं कि ‘फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें दिलजीत के तौर पर अपना भाई मिल गया। वे अब उनके साथ एक कॉमेडी फिल्म करना चाहते हैं।’ बकौल अंगद, ‘मैं चाहता हूं कि हमारी जोड़ी को लोग अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी की तरह याद रखें। मैं उनके साथ एक-दो नहीं कई फिल्में करना चाहता हूं।’Áपॉपुलर टीवी शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ ने हाल ही में 2700 एपिसोड पूरे किए हैं। इस मौके पर शो के कलाकार समेत पूरी टीम ने सेट पर ही जश्न मनाया। जश्न के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जनवरी 2009 से शुरू हुआ ये शो पिछले 9 साल से टेलीकास्ट हो रहा है। शो की शुरुआत में हिना खान (अक्षरा) और करन मेहरा (नैतिक) लीड रोल में थे। फिलहाल शो में मोहसिन खान और शिवांगी जोशी बताैर लीड काम कर रहे हैं।ए क्टर-प्रोड्यूसर अक्षय कुमार जल्द ही रिलीज होने वाली स्पोर्ट्स ड्रामा ‘गोल्ड’ में हॉकी कोच का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म के अलावा वे इंडियन एथलीट हिमा दास की बायोपिक बनाना चाहते हैं। हिमा पहली इंडियन एथलीट है जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीता है। हाल ही में एक इवेंट में जब अक्षय से पूछा गया कि बतौर प्रोड्यूसर वे किसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पर बायोपिक बनाना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा..., ‘मैं हिमा दास पर बायोपिक बनाना पसंद करूंगा। मुझे लगता है जो उन्होंने हासिल किया वह बेहद खास है। किसी ऐसे इंसान के लिए गोल्ड मेडल जीतना बहुत मुश्किल होता है जो छोटे से गांव से आया हो। जब ट्रैक पर परफॉर्म करने की बात आती है तो इंडिया को बेहद कमजोर माना जाता है। मुझे लगता है कि हमें इस स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देना चाहिए। हमें दुनिया काे दिखाना चाहिए कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है।’ अक्षय से जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि फिल्मों से लोगों के दिलाें में किसी स्पोर्ट्स के लिए इंम्पोर्टेंस जनरेट की जा सकती हैं तो वे बोले, ‘मैंने ‘गोल्ड’ को भी इसी कारण से चुना था। यह एक ऐसी कहानी है जिसे लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस फिल्म को करने से पहले मुझे 1948 के पहले ओलिंपिक गोल्ड मेडल के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ इसी तरह हमारे देश में और भी कई कहानियां हैं जो लोगों में स्पोर्ट्स के जज्बे को जगा सकती है।’दैिनक भास्कर, बांसवाड़ा, सोमवार, 30 जुलाई, 2018Áनिर्देशक अभिषेक कपूर इन दिनों फिल्म ‘केदारनाथ’ के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग मुंबई में कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। इसमें फिल्म की लीड स्टार कास्ट सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर अभिषेक ने फिल्म की शूटिंग शुरु करने से पहले ली थी। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है..., Kehte hain #bhaironmandir ke darshan ke bagair , #kedarnath ke darshan adhure hain. The day before 1st day of shoot... like starting a long expedition. #1stepatatime #jomangomilegaगौरतलब है कि सुशांत इस फिल्म की शूटिंग खत्म कर चुके हैं। वहीं सारा मुंबई में अपने हिस्से की शूटिंग करने में व्यस्त हैं।Áसलमान खान की अपकमिंग फिल्म ‘भारत’ में अब जैकी श्रॉफ की भी एंट्री हो गई है। वे इस फिल्म में सलमान के पिता का किरदार निभाएंगे। जैकी इससे पहले फिल्म ‘ब्रदर्स’ में अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता का रोल प्ले कर चुके हैं। खास बात यह है कि जैकी और सलमान की उम्र में सिर्फ 9 साल का ही फासला है। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की कहानी पिता-पुत्र के रिश्ते के इर्द-गिर्द बुनी गई है। फिलहाल, मुंबई में इसकी शूटिंग चल रही है। जैकी सितंबर के अंत में इसकी शूटिंग शुरू करेंगे।