भंसाली की अगली फिल्म में आलिया और अभिषेक होंगे

Áइस साल रिलीज हुई आलिया भट्‌ट की फिल्म ‘राजी’ ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री की। इस फिल्म की सफलता को देखते हुए डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने आलिया को अपनी फिल्म अॉफर की है। सूत्रों की मानें तो यह फिल्म अमृता प्रीतम की बायोपिक है। दोनों ने हाल ही में मुलाकात की और इस फिल्म पर चर्चा की। भंसाली के मुताबिक आलिया इस फिल्म में अभिषेक बच्चन के अपोजिट परफेक्ट चॉइस हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो भंसाली इस साल के अंत तक यह फिल्म शुरू कर सकते हैं।Á‘बदलापुर’ जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद डायरेक्टर श्रीराम राघवन अब प्रोड्यूसर दिनेश विजान के साथ मिलकर एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं। यह फिल्म मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बायोपिक होगी। फिल्म अगले साल शुरू होगी और फिलहाल इसकी कास्ट को फाइनल किया जा रहा है। मेकर्स जल्द ही इस बारे में आॅफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। 14 अक्टूबर, 1950 में पूना में जन्मे अरुण 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में 21 वर्ष की उम्र में शहीद हुए थे।Áटीवी एक्ट्रेस रुबिना दिलाइक बॉयफ्रेंड अभिनव शुक्ला से 21 जून को शादी करने जा रही हैं। दोनों पिछले चार साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों की शादी शिमला के फेमस वुडविल पैलेस में होगी। यह पैलेस जुब्बल रॉय फैमिली का है, जो 1977 तक इस पैलेस में रही थी। इसी पैलेस में आमिर खान की फिल्म ‘3 इडियट्स’ और संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘ब्लैक’ की शूटिंग हो चुकी है। रुबीना ने एक इंटरव्यू में बताया कि शादी से मीडिया को दूर रखा जाएगा। हालांकि, मीडिया और फ्रेंड्स को मुंबई में होने वाले रिसेप्शन में इनवाइट किया जाएगा।Á2002 में रिलीज हुई रामगोपाल वर्मा की फिल्म ‘कंपनी’ में अजय देवगन ने लीड रोल प्ले किया था। इस फिल्म को बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था। अब 16 साल बाद अजय एक बार फिर बोनी कपूर के साथ काम करने वाले हैं। यह एक बायोपिक होगी जिसकी स्क्रिप्ट बेहद दमदार है और अजय को पसंद भी आई है। हालांकि, इस बारे में अभी तक ना बोनी ने कुछ बयान दिया है आैर ना ही अजय ने पर सूत्रों की मानें तो इस स्क्रिप्ट के सेकंड ड्राफ्ट पर काम हो चुका है। अभी लीड एक्ट्रेस, डायरेक्टर और बाकी चीजें फाइनल करना बाकी है। यह फिल्म अगले साल तक फ्लोर पर जाएगी। तब तक अजय अपनी बाकी फिल्मों की शूटिंग पूरी कर लेंगे। अजय इन दिनों इंद्र कुमार की 'टोटल धमाल' की शूटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा वे लव रंजन की अगली फिल्म में दिखाई देंगे। इस फिल्म में उनके अपोजिट तब्बू अौर रकुल प्रीत सिंह होंगे। इन दोनों फिल्मों के अलावा अजय 25 सितंबर से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 'तानाजी : द अनसंग हीरो' पर काम शुरू करेंगे।'चाणक्य' आैर 'छत्रपति शिवाजी' जैसे टीवी शो एवं 'पिंजर' और 'जेड प्लस' जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी लंबे समय से पृथ्वीराज चौहान पर फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन मौका उन्हें अब जाकर मिला है। यशराज बैनर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का मन बनाया है। अक्षय कुमार इसमें पृथ्वीराज चौहान की भूमिका निभाएंगे।अमित कर्ण | मुंबई'चा णक्य' और 'पिंजर' जैसे कल्ट टीवी शो और फिल्में दे चुके डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी लंबे समय से महान राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान पर फिल्म बनाना चाहते हैं। अब यशराज बैनर डॉ. द्विवेदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अक्षय कुमार के साथ मिलकर बनाएगा। यह एक मेगाबजट फिल्म होगी जो अगले साल जनवरी से फ्लोर पर जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर यशराज और डॉ. द्विवेदी के बीच पिछले चार महीने से बातचीत हो रही थी। दरअसल, चर्चा का विषय यह था कि पृथ्वीराज चौहान का किरदार कौन सा एक्टर निभाएगा। इस रोल के लिए रणवीर सिंह के नाम पर चर्चा की जा रही थी पर स्क्रिप्ट को अक्षय कुमार सूट कर रहे थे। दरअसल, रणवीर इससे पहले ‘बाजीराव मस्तानी’ और ‘पद्मावत’ में इस तरह का किरदार निभा चुके हैं। इसके वजह से उनके नाम पर चर्चा की जा रही थी। लेकिन अक्षय अपने स्टंट और एक्शन भी खुद ही कर लेते हैं। ऐसे में उन्हें ही बतौर हीरो फाइनल किया गया।डॉ. द्विवेदी ऐतिहासिक विषयों की गहरी समझ रखते हैं। वे अपनी कहानियों में सिर्फ इतिहास की तारीख और महानायकों की हार-जीत का जिक्र भर नहीं करते, बल्कि उस दौर के हालातों की तह तक जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के मामले में भी लोगों के बीच जयचंद, संयोगिता और मोहम्मद गोरी के कैरेक्टर ही पॉपुलर हैं। उनके बारे में सभी जानते हैं पर डॉक्टर द्विवेदी इन सबसे अलग छह और नए कैरेक्टर लेकर आ रहे हैं। ये पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी से गहरा ताल्लुक रखते हैं मगर इतिहास और इतिहासकारों के बीच पॉपुलर नहीं हैं। इन सभी किरदारों की कास्टिंग में छह महीने लगेंगे। उसके बाद जनवरी से फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी।पृथ्वीराज चौहान की हालांकि, इस बारे में अभी तक ना बोनी ने कुछ बयान दिया है आैर ना ही अजय ने पर सूत्रों की मानें तो इस स्क्रिप्ट के सेकंड ड्राफ्ट पर काम हो चुका है। अभी लीड एक्ट्रेस, डायरेक्टर और बाकी चीजें फाइनल करना बाकी है। यह फिल्म अगले साल तक फ्लोर पर जाएगी। तब तक अजय अपनी बाकी फिल्मों की शूटिंग पूरी कर लेंगे। अजय इन दिनों इंद्र कुमार की ‘टोटल धमाल’ की शूटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा वे लव रंजन की अगली फिल्म में दिखाई देंगे। इस फिल्म में उनके अपोजिट तब्बू अौर रकुल प्रीत सिंह होंगे। इन दोनों फिल्मों के अलावा अजय 25 सितंबर से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ‘तानाजी : द अनसंग हीरो’ पर काम शुरू करेंगे।तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन ने अपनी अगली फिल्म ‘बदला’ की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म के सेट से एक तस्वीर शेयर करते हुए तापसी ने लिखा... Andddddd..... we are back!!!!!! Even my own camera prefers to focus on him! #Badla #SujoyGhosh. इस फिल्म का निर्देशन सुजॉय घोष कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में की जा रही है।Áप्रोड्यूसर रिया कपूर की हालिया रिलीज फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। सोनम कपूर, करीना कपूर, स्वरा भास्कर और शिखा तलसानिया स्टारर इस फिल्म को एकता कपूर और निखिल द्विवेदी ने भी को-प्रोड्यूस किया था। इंडस्ट्री में चर्चा थी कि मेकर्स इस फिल्म की सफलता को देखते हुए सीक्वल प्लान कर रहे हैं। लेकिन रिया का प्लान कुछ और ही है। वे चारों एक्टर को लेकर दूसरी फिल्म बनाना चाहती हैं। जल्द ही रिया और एकता मीटिंग करके इस बारे में निर्णय लेंगी।