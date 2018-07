कई नई आदतें भी पैदा कर देता है स्मार्टफोन

स्मार्टफोन आपकी अच्छी अादतों के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। कैसे, ये जानिए हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू से।हम अक्सर फोन को अपनी खराब आदतों का जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन आपका फोन कुछ अच्छी आदतें डालने में भी मदद करता है। इसकी शुरुआत ये तय करके की जा सकती है कि वो आदत आपको कब और कहां शुरू करनी है। जैसे अगर आप रोज अपने दांतों को फ्लॉस करना चाहते हैं तो तय कीजिए कि यह काम किस समय करेंगे और कहां। अब एक अलर्ट लगा दीजिए जो आपको इसकी याद दिला सके। इसमें टास्क मैनेजर या कैलेंडर एप काम आ सकती है। अगर ध्यान लगाना अपनी आदत बनाना है तो लोकेशन के रिमांइडर लगाकर अॉफिस पहुंचते ही तीन गहरी सांसे लीजिए।(स्रोत: हाउ यॉर फोन कैन हेल्प यू सेट बेटर हैबिट्स, एलेग्जैंड्रा सैम्युअल)बॉस को बहुत सारे काम एकसाथ करने होते हैं। ऐसे में कर्मचारियों के रोजमर्रा के मुद्दों को भूलना बड़ी बात नहीं है। अगर टीम की कोई समस्या है और बॉस समझ नहीं पा रहे हैं तो बिना ज्यादा स्पष्ट या आलोचनात्मक हुए बॉस को वो जानकारी दें जो उन्हें पता नहीं है। जैसे उन्हें बताएं कि क्या उन्होंने ध्यान दिया कि एक कर्मचारी इस हफ्ते अजीब व्यवहार कर रहा है? या क्या वे देख पा रहे हैं कि सभी लोग इन दिनों तनाव में हैं? ये भी पूछ सकते हैं कि क्या अपने एक साथी के बारे में जरूरी जानकारी शेयर कर सकता हूं? आपका लक्ष्य अपने साथी को शर्मसार नहीं होना चाहिए।(स्रोत: हाउ टू वर्क फॉर ए बॉस हू लैक्स सेल्फ-अवेयरनेस, टोमस कमोरो)अपने ट्रेडमार्क सूट और लिटिल ब्लैक ड्रेस से शुरुआत कर इस फैशन डिजाइनर ने वो टाइमलेस डिजाइन तैयार किए जो आज भी मशहूर हैं।कोको शनेल का जन्म 19 अगस्त 1883 को सोमयू, फ्रांस में हुआ था। इनका असली नाम गैब्रियल बोनर शनेल था। परिवार गरीब था, मां घरों में कपड़े धोकर पैसे कमाती थीं। शनेल 12 साल की थीं जब उनकी मां का निधन हो गया था। पिता ने अपनी तीनों बेटियों को कॉन्वेंट में पढ़ने भेज दिया। यहां एक अनाथालय में रहते हुए शनेल ने सिलाई सीखना शुरू किया।वे 18 साल की थीं जब कॉन्वेंट छोड़कर मूलिन्स शिफ्ट हो गईं। उन्होंने गायिका के तौर पर करियर की शुरुअात की थी लेकिन आवाज इतनी अच्छी नहीं थी कि उसके दम पर स्टेज करियर बनाया जा सके। स्टेज पर वे कोको-री-को गाना अक्सर गाया करती थी, यही वजह थी कि उनका नाम ही "कोको' पड़ गया। 1908 में शनेल का रिश्ता एक बेहद रईस लड़के बालसन से जुड़ा और इसके बाद शनेल का सामाजिक दायरा पूरी तरह बदल गया। इस दायरे में केवल रईस लोग ही रहते थे। 1913 में अपने प्रेमी आर्थर केपल से आर्थिक मदद लेने के बाद शनेल ने एक बुटीक खोल लिया जिसमें बेहद फैशनेबल कपड़े हुआ करते थे। उन्होंने जर्सी फैब्रिक के साथ नया प्रयोग शुरू किया। जल्द ही उन्होंने फैशन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली और उनका एक स्टोर बियारिट्ज में भी खुल गया। पहले विश्वयुद्ध के दौरान ये स्टोर अमीर लोगों का ठिकाना बना हुअा था।1919 तक शनेल ने अपना पहला बुटीक पेरिस में खोल लिया था जो शहर के बीचोंबीच बेहद फैशनेबल इलाके में था। 1920 का दौर महिला क्रांति का दौर था। इस समय महिलाएं अपने अधिकारों को लगातार पहचान रही थीं और नौकरी व व्यवसाय में भी खूब दिखाई दे रही थीं। इस दौरान शनेल का फैशन सामाजिक और राजनीतिक बदलावों का प्रतीक बन गया था। इनके कॉलरलेस कार्डिगन जैकेट, शू-स्ट्रिंग शोल्डर स्ट्रैप, फ्लोटिंग ईवनिंग स्कार्फ और जंक व रियल जूल्स का मिक्स बहुत खास माने जाते थे। 1929 में उन्होंने शनेल बैग बनाया। अन्य शनेल आइटम्स की ही तरह यह भी खूबसूरत होने के साथ प्रैक्टिकल था। इस बैग में उन्होंने पतले स्ट्रैप दे दिए थे जो हाथों को आजाद रखते थे। पोस्ट-वॉर फैशन की दुनिया में क्रिश्चियन डिऑर जैसे नए मेल डिजाइनर्स भी धीरे-धीरे अपने पैर जमा रहे थे। इनकी वजह से शनेल की ब्रैंडिंग पर भी लगातार असर पड़ रहा था। वे 1954 में पेरिस लौट आईं और अपना कूच्योर हाउस खोला। कोको शनेल ने कभी शादी नहीं की, ना ही उनके बच्चे थे लेकिन जीवनभर उनके रिश्ते रईस और प्रभावशाली पुरुषों के साथ रहे। 10 जनवरी 1971 के दिन 87 वर्षीय शनेल का निधन होटल रिट्ज में हुआ जहां उन्होंने अपने जीवन के 30 से ज्यादा वर्ष बिताए थे।Âनाम : कोको शनेलÂजन्म : 19 अगस्त 1883Âकाम : फैशन डिजाइनरचार्ल्स एफ हानलजन्म : 22 मई 1866निधन: 27 नवंबर 1949चार्ल्स फ्रांसिस हानल अमेरिकन लेखक, दर्शनशास्त्र और व्यवसायी थे। वे अपनी किताब "द मास्टर की सिस्टम' के लिए जाने जाते थे। इस किताब के जरिए उन्होंने नए विचारों की क्रांति लाने में भी अपना योगदान दिया था।पहले अपनी ताकत का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, साहस। तीसरा, करने का विश्वास।मैं पूर्ण हूं, मैं उत्तम हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं।पीछे जाने से बचने का केवल एक ही तरीका है, आगे चलते रहना। सनातन जागरुकता ही सफलता की कीमत है।दुनिया से एक हो जाने पर लगता है मानो जिस चीज की हमें तलाश थी वही चीज हमें तलाश रही है।अपनी परिस्थितियां सुधारनी हैं तो पहले खुद को ही सुधारना होगा।शांति की तलाश कीजिए क्योंकि शांति से ही ताकत मिलती है।सदियों की सबसे महान खोज है, विचारों की ताकत।सुसाना शॉब्सडोर्फक्या ट्रम्प प्रशासन नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के विपरीत जाकर कुछ अजीब नीति का पालन कर रहा है। क्या यह कुछ कंपनियों के इशारे पर किया जा रहा है, क्योंकि इन बच्चों के उत्पादों का विश्वव्यापी करोबार 45 अरब डॉलर का है। इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, जब ट्रम्प सरकार ने एक फैसला लेकर वर्ल्ड हेल्थ असेम्बली में ब्रेस्टफीडिंग के एक प्रस्ताव को नाकारा करने की कोशिश की। ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि वह ब्रेस्टफीडिंग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वह माताओं को विकल्प चुनने की आजादी देना चाहते हैं।जितनी चिंता एक मां को अपने बच्चे की रहती है, उतनी किसी को भी नहीं रहती। बच्चे के लिए सब ठीक हो रहा है या नहीं, यह उसके दिल-दिमाग से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन मार्केटिंग के इस दौर में दिमाग इस बात को लेकर पंगु हो चुका है कि क्या ठीक है और क्या नहीं। ट्रम्प प्रशासन ने भी ऐसा ही एक कदम उठाकर सबको चौंका दिया। वर्ल्ड हेल्थ असेम्बली ने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि सभी देशों में इस बात का संदेश हर स्तर तक पहुंचा दिया जाए कि मां का दूध ही श्रेष्ठ है और इसे प्रोत्साहन दिया जाए। लेकिन ट्रम्प प्रशासन ने इस प्रस्ताव को ठीक नहीं माना। अब अमेरिकी प्रतिनिधियों को इस बात के लिए कोसा जा रहा है कि वह कुछ कंपनियों के इशारे पर बच्चों की सेहत से खेल रहे हैं।तमाम आंकड़ों और तथ्यों के बाद भी अमेरिका मां द्वारा कराए जाने वाले स्तनपान के मामले में सभी उच्च आय देशों से पीछे हैं। इतना ही नहीं, वह इसे बढ़ावा देने की नीति के मामले में भी पिछड़ा हुआ है। अभी सिर्फ आधी अमेरिकी महिलाएं ब्रेस्टफीडिंग कराती हैं। साथ ही इसे बढ़ावा देने के लिए सहायक नीतियां, जैसे पेड मेटरनिटी लीव आदि को भी वहां इतने गौर से नहीं लिया जाता है। वर्तमान प्रशासन का यह कदम 1981 के समान है। तब 118 देशों ने सर्वसम्मति से ब्रेस्टफीडिंग के लिए चुनौती बनी कंपनियों का विरोध किया था, लेकिन अमेरिका ने नहीं। उस वक्त बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इन कंपनियों के प्रोडक्ट देने को हतोत्साहित करने की बात थी, क्योंकि ये कंपनियां आक्रामक मार्केटिंग कर नवजात शिशुओं की माताओं को अपना ग्राहक बना लेती थीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस तरह की नीतियों से शिशुओं की मृत्यु, कुपोषण और डायरिया जैसी परेशानी होती है। राष्ट्रपति ट्रम्प का कहना है कि वह माताओं के स्तनपान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वह माताओं को विकल्प चुनने की आजादी देना चाहते हैं। स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग की प्रवक्ता केटलिन का कहना है कि इस तरह के फैसले के पीछे मंशा कुछ अलग है। दरअसल, कुछ मां बच्चे को दूध नहीं पिला सकती हैं, लिहाजा उनकी निंदा समाज में न हो, इसलिए हम विकल्प चुनने की आजादी देना चाहते हैं। परंतु दूसरी ओर अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के प्रेसीडेंट कोलीन ए क्राफ्ट का कहना है कि बच्चे को दूध पिलाने की बात लाइफस्टाइल से जुड़ा मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बच्चे के जीवन का सवाल है।चार्ली कैम्पबेलबात चीन की 1980 के दशक की है। एक किशोर में टेक्नोलॉजी के प्रति अजीब सी तड़प रहती थी। चूंकि वह गांव में रहता था, तो वह टेक्नोलॉजी के गैजेट्स या उपकरणों को छूना तो दूर देख भी नहीं सकता था। उसके पिता मामूली शिक्षक थे। तब उनकी तनख्वाह 7 डॉलर थी। इतने में तो कुछ भी नहीं हो सकता था। तब एपल। 2000 डॉलर का था।एक दिन स्कूल में कंप्यूटर आया। वह कंप्यूटर लैब में इस छोटे से कंप्यूटर को घंटों देखता रहता था। कंप्यूटर के प्रति इतनी दीवानगी थी कि एक बार लगातार 72 घंटे में पूरा कीबोर्ड सीख लिया। कागज पर कीबोर्ड बनाया और अभ्यास शुरू कर दिया, ताकि कीबोर्ड सीखने की बजाय ज्यादा से ज्यादा समय कंप्यूटर के मैकेनिज्म पर दिया जा सके। यह लड़का और कोई नहीं ‘एपल ऑफ द ईस्ट’ बनाने के लिए ख्यात ली जुन हैं, जिन्होंने 2010 में शियोमी बनाई। पतले स्मार्टफोन, टीवी, फिटनेस ट्रेकर, वॉइस कमांड स्पीकर्स, एयर प्यूरीफायर्स बनाने वाली इस कंपनी का बीजिंग का मुख्यालय अभी बहुत व्यस्त है। भले ही उसे ‘एपल ऑफ द ईस्ट’ कहा जाता हो, लेकिन इसकी कारोबारी नीति एकदम अलग है। इन्होंने हार्डवेयर पर अपना मुनाफा एकदम कम कर दिया है। अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले इतनी कम कीमत में समान फीचर्स वाले प्रोडक्ट ने सभी को चौंका दिया है। मात्र आठ वर्ष काम करने वाली कंपनी ने हॉन्गकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट कराया। बाजार से 4.7 अरब डॉलर उठाया और अब ये कंपनी 54 अरब डॉलर की है। इस प्रकार से ली जुन 100 अरब डॉलर के आसामी हैं, जो चीन के रईसों में से एक हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कारण ली इन दिनों तनाव में हैं। चीन के खिलाफ अमेरिका का ट्रेड वॉर सबसे ज्यादा परेशानी ली के लिए खड़ी कर रहा है। टाइम ने जब उनसे मुलाकात की तो उनका कहना था की चीन और अमेरिका दोनों ही शक्तियां हैं, लिहाजा दोनों को एक होकर काम करना चाहिए। चीनी उत्पाद होने के बाद भी ली जुन के स्मार्टफोन के लिए 6000 पेटेंट हैं। इसमें से 53 फीसदी तो चीन के बाहर के हैं। आज ली जुन की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तहत उपकरणों को स्मार्ट होम से जोड़ रही हैं। हालांकि अमेरिका ने अपने लोगों को चीनी फोन के खिलाफ चेतावनी दे दी है। अमेरिका को आशंका है कि इससे चीन प्राइवेट डेटा पिछले रास्ते से जुटा सकता है। इसके पहले भी ट्रम्प प्रशासन ने चीन के जेडटीई को चिप देने वाली अमेरिकी क्वालकॉम को इसकी आपूर्ति करने से रोक दिया था। तब चीन के राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना पड़ा। फिर भी जुन को इससे मतलब नहीं है। दुनिया के 70 देशों में उनके स्मार्टफोन खरीदे जा रहे हैं।