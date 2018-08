परीक्षाओं की तैयारी के लिए सवाल-जवाब

Q1. जोधपुर किला किसने बनवाया था?(a) गुरु रामदास (b) शाहजहां (c) राव जोधजी (d) महात्मा गांधीQ2. पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष _______ में लड़ी गयी थी?(a) 1764 (b) 1757 (c) 1526 (d) 1857Q3. साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है?(a) रविंद्रनाथ टैगोर (b) सी वी रमन (c) लाल बहादुर शास्त्री (d) अमर्त्य सेनQ4. वायुमंडलीय दबाव __________ के द्वारा मापा जाता है?(a) बैरोमीटर (b) हेक्सामीटर (c) नैनोमीटर (d) ग्लाक्सोमीटरQ5. वर्षा को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है?(a) लुसिमीटर (b) ग्लैक्टोमीटर (c) ह्येटोमीटर (d) हाइग्रोमीटरQ6. _____ एक ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध है?(a) P-CI (b) Ne-Ne (c) Cl-Cl (d) Ca-ClQ7. __ कंप्यूटर मेमोरी, अर्थमेटिक/लॉजिक यूनिट, इनपुट व आउटपुट डिवाइस बताता है कि किसी प्रोग्राम के निर्देशों का उत्तर कैसे देना है?(a) स्टोरेज यूनिट (b) इनपुट डिवाइस (c) कंट्रोल यूनिट (d) लॉजिक यूनिटQ8. अंग्रेजी __________ की आधिकारिक भाषा है?(a) छत्तीसगढ़ (b) मेघालय (c) असम (d) गोवाQ9. समान धन आपूर्ति पर, यदि सरकार टैक्स दर को कम करे तो निम्न में से क्या सत्य होगा?(a) सरकारी राजस्व का निश्चित रूप से कम होगा(b) डिस्पोजेबल आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी(c) बजट घाटा निश्चित रूप से कम होगा(d) बजट अधिशेष निश्चित रूप से कम होगाQ10. इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है?(a)कार्बन डाइआक्साइड (b) जलवाष्प (c)कार्बन मोनोऑक्साइड (d) नाइट्रस ऑक्साइडQ11. पीली नदी किस देश से गुजरती है?(a) रूस (b) चीन (c) अमेरिका (d) ऑस्ट्रेलियाQ12. अर्जेंटीना की राजधानी क्या है?(a) ब्यूनस आयर्स (b) कोपेनहेगन (c) वियना (d) ओटावाQ13. प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया?(a) राइट ब्रदर्स (b) रेनॉल्ड बी जॉनसन (c) एसेन जॉर्डनफ़ (d) केन कुटारगीQ14. रानी जिसका उपनाम ‘ब्लडी मैरी’ था?(a) एलिजाबेथ (b) विक्टोरिया (c) मैरी I (d) रूठQ15. पानी में आसानी से घुलनशील है?(a) कार्बन (b) नाइट्रोजन (c) अमोनिया (d) आयोडीनQ16. निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग मूल अवस्था में किया जाता है?(a) एल्युमीनियम (b) सोना (c) क्रोमियम (d) जस्ताQ17.निम्न में से कौन लौंग तेल का उद्धरण है?(a) इथेनॉल (b) यूगेनॉल (c) मेथेनॉल (d) बेंज्लिडहाइडेडउत्तर : 1 (c), 2 (c), 3 (a), 4 (a), 5 (c), 6 (a), 7 (c), 8 (b), 9 (b), 10 (c), 11 (b), 12 (a), 13 (d), 14 (c), 15 (c), 16 (b), 17 (b) भास्कर संवाददाता | सीकरडिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 'B' के 494 पदों पर भर्ती निकाली है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 'B' के कुल 494 पद हैं, जिनके लिए आवेदन किया जा सकता है। अगर योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान BSc की डिग्री हासिल की हो। जिन उम्मीदवारों ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग/ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ कंप्यूटर साइंस/ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है वह भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं, उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 28 साल होनी चाहिए। उम्मीदवारों के चयन के लिए कम्प्यूटर परीक्षा यानी सीबीटी पास करनी होगी। आवेदन के लिए 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जनरल/ओबीसी उम्मीदवारों को 100 रुपए की फीस देनी होगी। जबकि एससी/एसटी/एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है।कैसे करें आवेदन : उम्मीदवार डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट www.drdo.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।कृषि 04 पद (जनरल -3, ओबीसी -01), ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 06 पद (जनरल -3, ओबीसी -02, एसटी -01), बॉटनी 03 पद (जनरल -01, ओबीसी -02), केमिकल इंजीनियरिंग 13 पद (जनरल -10, ओबीसी -01, एससी -01, एसटी -01), रसायन 24 पद (जनरल -10, ओबीसी -09, एससी -03, एसटी -02), सिविल इंजीनियरिंग 04 पद (जनरल -3, ओबीसी -01), कंप्यूटर साइंस 79 पोस्ट (जनरल -40, ओबीसी -24, एससी -09, एसटी -06), इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 16 पद (जनरल -0 9, ओबीसी -04, एससी -02, एसटी -01), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 35 पद हैं। इनके अलावा भी अन्य पदों के लिए भर्ती होनी है।विभाग के अनुसार, उम्मीदवारों को दो चरणों की लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसका चयन किया जाएगा। पहले टीयर-1 एग्जाम होगी। यह 150 नंबर की होगी। इसके बाद टीचर-2 का एग्जाम 100 मार्क्स का होगा। दोनों परीक्षाओं के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।रेलवे में ग्रुप सी (असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन) भर्ती के लिए नौ अगस्त को परीक्षा आयोजित होगी। एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी indianrailways.gov.in और rrbald.gov.in पर जाकर प्रवेशपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में 75 प्रश्न होंगे। इसमें 20 प्रश्न मैथ्स, 25 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, 20 प्रश्न जनरल साइंस और 10 प्रश्न जनरल अवेयरनेस व करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस कर सभी उम्मीदवार ये पता लगा सकते हैं कैसे प्रश्न सीबीटी में पूछे जाएंगे और उनका जवाब किस तरह देना होगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत जवाब के लिए एक तिहाई नंबर काट लिए जाएंगे। परीक्षा में पास होने के लिए प्रत्येक टेस्ट में कम से कम 42 नंबर की जरूरत है। वहीं एएलीपी मेरिट लिस्ट उन्हीं उम्मीदवारों से ली जाएगी जिन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर किया हो। वहीं दूसरे चरण सीबीटी के भाग ए में प्राप्त अंकों के लिए 70 प्रतिशत वेटेज और कंप्यूटर आधारित एटी में प्राप्त अंकों के लिए 30 प्रतिशत वेटेज होगा।2. इंडियन आर्मी में लॉ ग्रेजुएट्स की वैकेंसी,इंडियन आर्मी ने अविवाहित पुरुष एवं महिला लॉ ग्रेजुएट्स उम्मीदवारों से कुल 14 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगा है। उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में 16 अगस्त, 2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।शैक्षणिक योग्यता : बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड किसी संस्थान/विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ तीन वर्षीय या पांच वर्षीय एलएलबी डिग्री। उम्मीदवारों का जन्म 2 जनवरी, 1992 से पहले एवं 1 जनवरी, 1998 के बाद नहीं हुआ हो।आयु सीमा : पहली जनवरी 2019 को न्यूनतम 21 एवं अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है।आवेदन प्रक्रिया : इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से 16 अगस्त 2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।चयन प्रक्रिया : चयन एसएसबी इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।हाईकोर्ट में असिस्टेंट के 38 पदों पर अवसरकेरल हाईकोर्ट ने असिस्टेंट के कुल 38 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में 20 अगस्त, 2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से प्राप्त लॉ डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है।आयु सीमा : उम्मीदवारों का जन्म 2 जनवरी 1982 से 1 जनवरी 2000 के बीच हुआ हो।आवेदन शुल्क : जनरल एवं ओबीसी को 400 रु. आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।कैसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट http://www.hckrecruitment.nic.in/ से 20 अगस्त, 2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।उत्तर : 1. राइट टू एजुकेशन, 2. सुचेता कृपलानी, 3. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारंटी एक्ट, 4. मिजोरम, 5. संसद को, 6. दलबदल से, 7. 44वाँ संविधान संशोधन, 8. पंचायती राजव्यवस्था से, 9. अनुच्छेद-311।3. एईईएस में शिक्षक भर्ती,एईईएस ने अपने स्कूल/जूनियर कॉलेज में टीचर के कुल 50 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इन पदों के अनुरूप योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिक इसके लिए 10 अगस्त, 2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएट के साथ बीएड। पद एवं योग्यता संबंधी पूर्ण जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।आयु सीमा : 10.08.2018 को पदों के अनुरूप 30/35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। महिला और आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है।आवेदन शुल्क : उम्मीदवारों को 750 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट www.aees.mahaonline.gov.in के माध्यम से 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।बांसवाड़ा, बुधवार, 8 अगस्त, 2018 | 164. सब-इंस्पेक्टर के लिए अबराजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने नई वैकेंसी निकाली है। नए नोटिफिकेशन के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर 216 पद एवं प्लाटून कमांडर के 114 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 08 अगस्त, 2018 कर दी गई है। ऑनलाइन संशोधन की तिथि 09 अगस्त से 15 अगस्त 2018 तक निर्धारित की है।शैक्षणिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट के साथ राजस्थानी संस्कृति के साथ हिंदी की जानकारी होना अनिवार्य है। ज्यादा जानकारी आरपीएससी की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है।कैसे करें आवेदन : अभ्यर्थियों काे वेबसाइट http://www.rpsc.rajsthan.gov.nic पर जाना होगा। इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।चयन प्रक्रिया : इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।