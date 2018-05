‘संजू’ में कुछ ऐसी दिखाई देंगी अनुष्का शर्मा

Áइस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘संजू’ का ट्रेलर आज रिलीज होगा। फिल्म में रणबीर कपूर संजय दत्त का किरदार निभा रहे हैं, वहीं अनुष्का भी फिल्म का हिस्सा हैं। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने उनकी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है... Can anyone guess who she plays?....Will reveal tomorrow at the trailer launch. यह फिल्म 29 जून को रिलीज होगी।Áहाल ही में दो साल के लंबे गैप के बाद ऋचा चड्ढा ने थिएटर में वापसी की है। इस प्ले का नाम है 'द लाइफ इन टेलिंग' जो कि 1 घंटे 10 मिनट का है। मुंबई के रॉयल ऑपेरा हाउस में इस प्ले को मंचित किया गया, जहां दर्शकों की भीड़ इकट्ठा थी। प्ले के साथ-साथ ऋचा आैर दूसरे कलाकारों की भी खूब तारीफ की गई। अब इस प्ले पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म बनाई जाएगी। प्ले की तर्ज पर फिल्म का नाम 'द लाइफ इन टेलिंग' ही होगा। इस शॉर्ट फिल्म में विनय पाठक लीड रोल में होंगे।Áबॉबी देओल जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म 'रेस 3' से कमबैक करने वाले हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में बॉॅबी ने बताया कि उनका कॅरिअर बनाने के लिए भाई सनी देओल ने खुद का कॅरिअर दांव पर लगा दिया था। बॉबी ने कहा, 'जब मैं फिल्म 'बरसात' से डेब्यू करने वाला था तो सनी भैया ने अपना कॅरिअर होल्ड कर दिया था। मेरे डेब्यू से पहले उन्होंने मुझे ग्रूम किया। वो मेरी डेब्यू फिल्म के प्रोड्यूसर थे लेकिन वे हर जगह इनवॉल्व रहते थे। उस दौरान भैया के दोस्तों ने उन्हें सलाह दी थी कि वे अपने कॅरिअर पर भी ध्यान दें, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी।' 1995 में रिलीज हुई फिल्म 'बरसात' सुपरहिट साबित हुई थी।Áबिपाशा बसु आैर करण सिंह ग्रोवर की गिनती इंडस्ट्री के रोमांटिक कपल्स में होती है। शादी से पहले दोनों ने 2015 में 'अलोन' में साथ काम किया था। ...आैर शादी के दो साल बाद अब दोनों 'आदत' में साथ। शादी के बाद दोनों की यह पहली फिल्म होगी। इस फिल्म की कहानी विक्रम भट्ट ने लिखी है। कुछ दिन पहले ऐसा भी सुनने को मिला था कि बिपाशा बसु सिंगर मीका सिंह की फिल्म से परदे पर वापसी करेंगी आैर अब यह खबर आई है। इस फिल्म का निर्देशन भूषण पटेल करने वाले हैं। उन्होंने ही हॉरर फिल्म 'अलोन' का निर्देशन किया था। करण जल्द ही फिल्म '3 देव' में नजर आएंगे।अमित कर्ण | मुंबईपि छले एक महीने से विशाल भारद्वाज की अगली फिल्म 'छुरियां' की शूटिंग राजस्थान के रौंसी इलाके में चल रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। इन दिनों फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। फिल्म से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विशाल भारद्वाज इस फिल्म को इसी साल गांधी जयंती यानी दो अक्टूबर को रिलीज करना चाहते हैं। वह इसलिए क्योंकि वे इस डेट को अपने लिए लकी मानते हैं। इससे पहले उनकी लिखी 'तलवार' और डायरेक्ट की गई 'हैदर' भी इसी तारीख पर आई थी। 'हैदर' का तो ऋतिक रोशन की 'बैंग बैंग' के साथ क्लैश भी हो रहा था, पर विशाल भारद्वाज उसी डेट पर फिल्म को रिलीज करने पर अड़े रहे। फिल्म पर उनका भरोसा रंग लाया। उसने उस साल का नेशनल अवॉर्ड भी जीता।'हैदर' इंटेंस फिल्म थी, मगर 'छुरियां' ब्लैक कॉमेडी जॉनर की है। 'मटरू की बिजली का मन‍डोला' के बाद यह उनकी उसी जॉनर की दूसरी फिल्म है। फिल्म में मेन लीड में दो एक्ट्रेस हैं। एक 'दंगल' फेम सान्या मल्होत्रा आैर दूसरी टीवी एक्ट्रेस राधिका मदान। इसमें सान्या आैर राधिका दोनों राजस्थान की ठेठ गंवई औरतें बनी हैं। फिल्म में विशाल ने दोनों से गोबर के उपले भी थुपवाए हैं।दैिनक भास्कर, बांसवाड़ा, बुधवार, 30 मई, 2018सुनील ग्रोवर भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म में उनका क्या किरदार है इसे लेकर भी खुलासा हुआ है। दरअसल, सुनील दोनों झगड़ालू बहनों के बीच सुलह करवाने का काम करते नजर आएंगे।45 दिन में होगी शूटसूत्रों की मानें तो यह फिल्म 45 दिन में शूट की जाएगी। इसकी ज्यादातर शूटिंग लंदन में होगी।सूत्रों ने आगे बताया 'दंगल' की तरह ही इस फिल्म में भी सान्या छोटी बहन का किरदार निभा रही है आैर राधिका बड़ी बहन के किरदार में हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों शादीशुदा महिलाओं के रोल में हैं, जिनका झगड़ा होता रहता है। विशाल ने दरअसल यहां भी शेक्सपीयर के किरदारों वाली खूबियों से अपने किरदारों को लैस किया है। दो बहनों की आपसी जलन की ठोस वजहें ढूंढी गई हैं। वह भी तब, जब दोनों की शादियां हो चुकी हैं। उनका अपने-अपने पतियों के साथ अलग-अलग संसार है। पतियों के रोल में नए कलाकारों को कास्ट किया गया है। झगड़े की वजह क्या है, फिल्म इसी पर बुनी गई है।New look for simmbaÁरणवीर सिंह ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'सिंबा' की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रणवीर सिंह ने मूछें रख ली हैं, हालांकि उनका हेयरकट कैसा है यह अभी पता नहीं चल पाया है। रोहित शेट्‌टी के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में रणवीर एक गुस्सैल पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके अपोजिट सारा अली खान होंगी। यह 2015 में आई तेलुगू फिल्म 'टैंपर' का हिंदी रीमेक है।इ न दिनों मुंबई में मल्टीस्टारर फिल्म 'कलंक' की शूटिंग जारी है। यह फिल्म लाहौर की हीरामंडी के लोहारों की कहानी बयां करेगी। इसमें 1940 का दौर देखने को मिलेगा। माधुरी दीक्षित इस फिल्म में हीरा मंडी की लीडर का किरदार निभा रही हैं। इतिहासकारों की मानें तो तब तवायफों और लोहारों ने उस मंडी में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था।