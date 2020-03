अमेरिका को ट्रम्प सरकार की ढील पड़ेगी भारी, बड़ी संख्या में मौतों की आशंका

कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए पुराने तरीकों और रणनीतियों से आगे जाकर देखना होगा। स्मार्ट फोन एप, डेटा विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से किसी संक्रामक बीमारी का इलाज अधिक दक्षता से हो सकता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव के डायरेक्टर एलेन लेब्रिक का कहना है, मौजूदा कनेक्टिविटी ने हमें इस महामारी से निपटने के जैसे साधन दिए हैं, वे पहले कभी संभव नहीं थे। फिर भी, नोवल कोरोना वायरस-19 का मुकाबला करने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं को इन नए औजारों का जैसा इस्तेमाल करना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है।बीमारी के लक्षण सामने आने पर अब भी लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जा रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी लोगों से एप के जरिये डॉक्टर से संपर्क करने का आग्रह करने लगे हैं। टेली हेल्थ कंपनी मेडीओब्रिस के मुख्य अधिकारी डॉ. जोनाथन वीसेन कहते हैं, मौजूदा सिस्टम में सभी लोगों द्वारा संक्रमण फैलाने का खतरा है। सिंगापुर में दस लाख से अधिक लोगों के पास टेलीहेल्थ एप MaNaDr है। देश में 20 प्रतिशत डॉक्टर एप के माध्यम से भी सेवाएं देते हैं।Â अमेरिका के हेल्थ सिस्टम को सरकार का पर्याप्त सहारा नहीं मिल रहा है। 2001 से 2017 तक सीडीसी के फंड में राज्य और स्थानीय स्तर पर एक तिहाई कटौती हुई।Âअस्पतालों की तैयारियों के कार्यक्रम का बजट आधा कर दिया गया है।Â2008 से 2019 के बीच राज्यों और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने 50 हजार से अधिक जॉब कम कर दिए।Âट्रम्प सरकार ने स्वास्थ्य से जुड़ी संसद की कई समितियों में पद नहीं भरे हैं।कुछ दिन पहले शंघाई में एक बिल्डिंग के बाहर चार स्वास्थ्य कर्मचारी सफेद मेडिकल पोशाक (हेजमेट सूट) पहने घूम रहे थे। मैं इस बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में रहता हूं। वहां एक व्यक्ति स्पीकर पर रिकॉर्डिड मैसेज बजा रहा था। मैसेज आदेश दे रहा था-मास्क पहनें, घर के अंदर रहें, अपने हाथ धोएं। ऐसे अभियान हर जगह जारी हैं। संक्रमण का फैलाव रुकने के बावजूद चीन में महामारी की छाया महसूस की जा रही है। विदेश से आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिन अलग-थलग रहना पड़ता है। ऐसा अपने घर या सरकारी सुविधा सेंटर में करना होता है। टैक्सी ड्राइवरों ने गाड़ी के अगले हिस्से में प्लास्टिक की शीट लटका रखी है ताकि पीछे बैठे यात्री से स्वयं को बचाया जा सके। जीवन लगभग सामान्य होने लगा है। प|ी के साथ नूडल्स खाते हुए टेबल के दूसरे कोने पर बैठना पड़ता है। । मुझे अपनी वकील से स्टारबक्स के कैफे में मिलना पड़ा, क्योंकि उनके ऑफिस में लोगों के आने पर पाबंदी है। वे मुझसे चार फीट दूर खड़ी रहीं। हालांकि, राष्ट्रपति शी जिन पिंग 10 मार्च को वुहान में वायरस पर काबू पाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी पूरी सावधानी बरत रहे हैं।सरकारी सिस्टम ऑनलाइन रिटेल दिग्गज अलीबाबा के नए हेल्थ कोड एप पर नजर रखता है। यह पुरानी यात्राओं और संक्रमित व्यक्ति से संभावित संपर्क के आधार पर यूजर को हरी, पीली या लाल रेटिंग देता है।(टाइम और टाइम लोगो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुबंधके तहत किया गया है।)कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में कारोबार बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बार, रेस्तरां, होटल, मॉल खाली पड़े हैं। थीम पार्क बंद होने लगे हैं। सर्विस सेक्टर पर जबर्दस्त मार पड़ी है। अर्थशास्त्रियों का कहना है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी मंंदी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि लोगों के लिए बाहर निकलना कब सुरक्षित होगा। बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्री माइकल हिक्स कहते हैं, अगले दो सप्ताह के भीतर बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी।छह में से एक अमेरिकी कामगार की नौकरी जाने का खतरा है। मतलब लगभग 17 फीसदी लोग बेरोजगार हो सकते हैं। लेकिन, बड़ी टेक कंपनियां सेवाएं कम होने के बावजूद कर्मचारियों को वेतन देंगी। सैनफ्रांसिस्को में रेस्त्रां, थिएटर, बार चलाने वाली कंपनी पियानो फाइट के डायरेक्टर डैन विलियम्स बताते हैं, हमारे रेस्त्रां की आमदनी 85% घटी है। थिएटर की आय में 95% गिरावट आई है। उन्होंने, पेपाल पर पैसा जुटाने के लिए क्राउडफंडिंग अभियान छेड़ा है। साल की पहली तिमाही में दुनियाभर में आर्थिक गतिविधियां सिकुड़ गईं। जेपी मोर्गन के अर्थशास्त्रियों की भविष्यवाणी है कि पहली तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 4% और दूसरी तिमाही में 14 % की गिरावट आएगी। यूरो जोन के 19 देशों का अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में 15% और दूसरी तिमाही में 22% कम होगी।(टाइम और टाइम लोगो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुबंधके तहत किया गया है।)11, बांसवाड़ा, रविवार, 22 मार्च 2020अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पूरे शासनकाल में एक सवाल हवा में तैरता रहा है कि किसी बहुत गंभीर संकट की स्थिति से वे कैसे निपटेंगे? सरकार ने अब आगाह किया है कि स्वास्थ्य के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी संकट है। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकारी मदद के बिना अमेरिका में बेरोजगारी 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। ट्रम्प ने 17 मार्च को एक प्रेस कांफ्रेंस में दावा किया कि उन्होंने महामारी के खतरे को पहले ही भांप लिया था। महामारी घोषित किए जाने से पहले ही मुझे बीमारी के महामारी होने का आभास हो गया था।(टाइम और टाइम लोगो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुबंध के तहत किया गया है।)संक्रामक बीमारियों के अमेरिकी सरकार के सबसे बड़े विशेषज्ञ डॉ. एंथोनी फासी ने टेस्टिंग के कार्यक्रम को नाकाम बताया था। ट्रम्प सरकार मास्क, अस्पतालों में बिस्तर और वेंटिलेटर जैसे बुनियादी मेडिकल साज-सामान की कमी से बेखबर थी। राज्यों के गर्वनर व्हाइट हाउस से तैयारियों के लिए पैसा देने की मांग कर रहे थे। पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई थी।13 मार्च को कोरोना जांच में लापरवाही के संबंध में पूछे जाने पर ट्रम्प ने कहा, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व के शून्य को राज्यों और स्थानीय नेताओं ने भरा है। राज्यों ने इमर्जेंसी घोषित की। मेयरों ने लॉकडाउन कर दिए। निजी क्षेत्र भी आगे आया। जरूरी सामान की 12 प्रतिशत कमी और आर्थिक संकट पैदा होने की स्थिति में ट्रम्प को स्थिति की गंभीरता का अहसास हुआ। उन्होंने 16 मार्च को स्वीकार किया कि वायरस से स्थिति बेहद खराब है। जल्द ही अरबों रुपए की रियायतों का एेलान हो गया। व्यक्तिगत सेवा के साथ टेलीमेडिसिन सेवाओं में एकत्र डेटा आबादी में महामारी के पांव पसारने की संभावित स्थिति का संकेत दे सकता है। अमेरिका में केसर परमानेंटे टेलीमेडिसिन कंपनी स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग को सहारा दे रही है। देशभर से आ रहे फोन कॉल और एप की सूचनाओं के आधार पर सर्जरी टाली जा रही है। वेंटिलेटर और अन्य जरूरी उपकरण जुटाए गए हैं। चिकित्सकों ने सामान्य एपॉइंटमेंट टाल दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, दवाइयों की बिक्री के आंकड़े भी बीमारी के आगे बढ़ने के संकेत देते हैं। हेल्थ ट्रेकिंग एप किसी क्षेत्र में लोगों का औसत तापमान बढ़ने की जानकारी दे सकते हैं।हर कोरोना पीड़ित के इलाज की जानकारी के गहन विश्लेषण से एआई इलाज की बेहतर रणनीति बना सकता है। हेल्थ केयर एनालिटिक्स कंपनी वियोन तीन करोड़ मरीजों के डेटा की स्टडी कर उन लोगों और समुदायों की पहचान कर रही है, जिन्हें कोरोना फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है। इसमें लोगों की पुरानी बीमारियों, जीवनशैली और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन भी शामिल है। वियोन के प्लेटफार्म ने ऐसे लोगों की सूची बनाई है, जिन्हें उनकी स्थिति के बारे में चेतावनी दी जा सकती है। डॉ. वीसेन का कहना है, हम दस साल पहले जो कर रहे थे और अब जो कर रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। भविष्य में टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग आज की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।(टाइम और टाइम लोगो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुबंध के तहत किया गया है।)(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।