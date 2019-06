भास्कर प्रश्न बैंक - 57

चाहे उच्च शिक्षा के लिए हो या नौकरी के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रीज़निंग या सामान्य जागरूकता से जुड़े प्रश्न रहते हैं। एजुकेशन भास्कर में शनिवार को इस तरह के प्रश्न दे रहे हैं। ये सवाल आपको अभ्यास में भी मदद करेंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार के हैं। आपको उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन करना है। आप इन्हें हल कीजिए और उत्तर तथा कितने समय में सभी प्रश्न हल किए, यह लिखकर नोट कीजिए। यदि आप 10वीं या 12वीं में पढ़ रहे हैं तथा किसी प्रतियागिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह आपके लिए उपयोगी है।1. AD एक Δ ABC का माध्यक है। यदि O केन्द्रक हो और AO = 10 से.मी. हो तो OD की लम्बाई क्या होगी ?(अ) 5 से.मी (ब) 20 से.मी(स) 10 से.मी (द) 30 से.मी2-5 नीचे दिए गए बार-ग्राफ का अध्ययन कीजिए जो किसी कम्पनी द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए कुल खर्च के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है।2. ऋण के ब्याज पर किया गया खर्च, परिवहन पर किए गए खर्च से कितना अधिक है ?(अ) 5% (ब) 10% (स) 40% (द) 30%3. यदि ऋण पर ब्याज 2.45 करोड़ रुपए है, तो प्रचार, टैक्स और रिसर्च एंड डवलपमेंट पर कुल कितना खर्च हुआ ?(अ) 7 करोड़ (ब) 4.2 करोड़(स) 5.4 करोड़ (द) 3 करोड़4. इन्फ्रास्ट्रक्चर और परिवहन पर कुल खर्च तथा टैक्स और ऋण के ब्याज पर कुल खर्च का अनुपात क्या है ?(अ) 5:4 (ब) 8:7 (स) 9:7 (द) 13:115. यदि कंपनी का कुल खर्च 20 करोड़ रुपए है, तो वाहन और वेतन पर खर्च का अनुपात क्या है ?(अ) 5:4 (ब) 4:5 (स) 5:8 (द) 8:56. दिए गए विकल्पों में से संबन्धित शब्द/अक्षरों/संख्या को चुनिए।कॉलेज : छात्र : : अस्पताल : ?(अ) डॉक्टर (ब) उपचार (स) नर्स (द) रोगी7. दिए गए विकल्पों में से संबन्धित शब्द/ अक्षरों/ संख्या को चुनिए।DHL : PTX : : BFJ : ?(अ) NRV (ब) RVZ (स) CGK (द) KOS8. इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द/ अक्षर/ संख्या युग्म चुनिए।(अ) कठोर : नरम (ब) गर्म : ठंडा(स) सही : गलत (द) आना : पहंुचना9. इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द/ अक्षर/ संख्या युग्म चुनिए।(अ) AG (ब) WA (स) ET (द) IQ10. निम्निलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखें।1. RESIGN 2. REPAIR 3. RESIDUE4. RESEARCH 5. RESCUE(अ) 4-5-3-1-2 (ब) 2-5-4-3-1(स) 2-5-4-1-3 (द) 5-4-3-1-211. इस प्रश्न में एक शृंखला दी गई है, जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो शृंखला को पूरा करे।JAZ, LEX, NIV, PMT, ?(अ) QUR (ब) RQR(स) SUR (द) RUS12. X और Y भाई हैं। R, Y का पिता है, T, S की बहन है। S, X का मामा है। T का R से क्या संबंध है ?(अ) माता (ब) प|ी (स) बहन (द) भाई13. A, B से लम्बा है। C A से लम्बा है। D,E से लम्बा है लेकिन B से छोटा है। तदनुसार, उनमें सबसे लम्बा कौन है?(अ) C (ब) A (स) D (द) B14. निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है।SOMNAMBULISM(अ) NAMES (ब) BASALT(स) SOUL (द) BIOME15. जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है ?(अ) परावर्तन (ब) व्यतिकरण(स) विवर्तन (द) ध्रुवीकरण16. गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते है ?(अ) कैच (ब) स्टेक प्वांइटर(स) एक्यूम्यूलेटर (द) डिस्क17. पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है ?(अ) सिक्के (ब) शिलालेख(स) मंदिर (द) पक्षी25201510प्रतिशत खर्चउत्तर : 1 अ, 2 स, 3 ब, 4 द, 5 स, 6 द, 7 अ, 8 द, 9 स, 10 स, 11 ब, 12 ब, 13 अ, 14 स, 15 द, 16 अ, 17 बसवाल और सुझाव के लिए ई-मेल कीिजए education@dbcorp.inइन्फ्रास्ट्रक्चरट्रांसपोर्टविज्ञापनटैक्सरिसर्च एंड डवलपमेंटवेतनऋण पर ब्याज