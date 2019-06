हॉलीवुड के दिग्गजों ने कड़ा रुख अपनाया

जार्जिया में फिल्म अकादमी का एक दृश्य।एंड्रयू चोअमेरिका के जार्जिया राज्य के गर्भपात कानून ने राज्य की फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाया है। 7 मई को गवर्नर ब्रायन कैम्प द्वारा गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने के बाद हॉलीवुड के कई बड़े स्टूडियो और निर्माताओं ने राज्य के बहिष्कार की घोषणा कर दी। सबसे पहले डायरेक्टर रीड मोरानो ने कहा, हम कभी भी वहां शूटिंग नहीं करेंगे। वे अमेजॉन स्टूडियो के नए शो की शूटिंग के लिए वहां जाने वाली थीं। इसके बाद नेटफ्लिक्स, डिज्नी, एबीसी यूनिवर्सल सहित कई स्टूडियो ने कहा, यदि गर्भपात कानून जारी रहता है तो हम राज्य से नाता तोड़ लेेंगे।लगभग दस वर्ष तक एंटरटेनमेंट टैक्स में भारी छूट और अन्य सुविधाओं के कारण राज्य का उदय प्रोडक्शन की प्रमुख ताकत के रूप में हुआ है। जार्जिया की फिल्म इंडस्ट्री में 92 हजार लोग काम करते हैं। उससे 2018 में राज्य को 9.5 अरब डॉलर का आर्थिक लाभ मिला। राज्य ने स्ट्रेंजर थिंग्स, द हंगर गेम्स और ब्लैक पैंथर, अवेंजर्स: इनफिनिटी वार्स सहित मार्वल की फिल्मों को एक अरब डॉलर की टैक्स छूट दी है। हॉलीवुड द्वारा परिवर्तन के लिए अपनी ताकत दिखाने के कारण जार्जिया के फिल्म और टेलीविजन समुदाय के सदस्यों को अपनी आजीविका खतरे में पड़ती दिख रही है।जार्जिया फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों का कहना है, बहिष्कार का प्रभाव महसूस किया जाने लगा है। निर्माताओं ने अन्य स्थानों में फिल्मों के लोकेशन की तलाश शुरू कर दी है।(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।एलिएना डॉक्टरमैनयुवाओं को अच्छे तौर-तरीके, उपयोगी कौशल और सही-गलत में अंतर समझाने के उद्देश्य से बनी संस्था अमेरिकन ब्वाय स्कॉउट (बीएसए) पिछले कुछ समय से विवादों के घेरे में है। वकीलों का कहना है, अभी हाल में उन्होंने 500 से अधिक पुरुषों और लड़कों के यौन शोषण से संबंधित जानकारी हासिल की है। इससे पता लगता है कि संगठन में बाल यौन शोषण की समस्या उससे कहीं ज्यादा व्यापक है जैसी पहले स्वीकार की गई थी। पिछले 72 वर्ष में 12254 लड़कों से दुराचार के मामलों का पता लगा है। मुकदमों के भारी खर्च से प्रभावित संस्था ने दिवालिया घोषित होने की अर्जी दी है।कई पूर्व स्कॉउट ने टाइम को इंटरव्यू में दुराचार के अपने आरोप विस्तार से बताए हैं। एडवर्ड पिटसन कहते हैं, 58 वर्ष पहले स्कॉउट मास्टर ने उनका शोषण किया था। वे उस समय 12 वर्ष के थे। करीब चार वर्ष बाद उन्होंने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। उन्होंने, उत्तर कैलिफोर्निया में ब्वाय स्कॉउट ट्रुप के प्रायोजक स्थानीय चर्च के बिशप से इस संबंध में बात की। चर्च ने स्कॉउट मास्टर को चुपचाप पद से हटा दिया। किसी ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं की थी।पीड़ित लोगों के मामले लड़ने वाले वकीलों का कहना है, संगठन के पास दुराचार के आरोपों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक अटॉर्नी टिम कोसनॉफ कहते हैं, यह स्थिति उस समय है जब संगठन पिछले 100 वर्ष से हर साल एक या दो बाल यौन शोषकों को बाहर निकाल रहा था। ब्वाय स्कॉउट्स ने एक बयान में अमेरिकी संसद से कोई जानकारी छिपाने से इनकार किया है। स्कॉउट्स के प्रमुख माइकेल सरबाग ने स्वीकार किया कई मामलों में यौन दुराचार के विश्वसनीय आरोप सामने आने के बाद भी लोगों को वापस ले लिया गया।पिछले कुछ दशकों के दौरान पूर्व स्कॉउट ने बीएसए के खिलाफ दुराचार के सैकड़ों मामले उठाए हैं। 2010 में अदालत ने संगठन को शोषण के आरोपियों की आंतरिक सूची सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। स्कॉउट मुख्यालय में सूची को पी फाइल्स या पर्वर्शन फाइल्स (दुराचार की फाइल) के नाम से जानते हैं। कई पूर्व स्कॉउट्स का कहना है, चर्च, एंटरटेनमेंट, मीडिया और खेल इंडस्ट्री में पीड़ितों के सामने आने से उन्हें भी प्रेरणा मिली है। ऐसे कई मामलों में दुराचारियों को ऊंचे पद से हटना पड़ा और कुछ मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। संगठन पर कथित प्रताड़ना, दुराचार, छेड़छाड़ और दुष्कर्म के इतने अधिक मामले दाखिल किए गए हैं कि बीमा कंपनियों ने पिछले वर्ष अदालत में यह कहते हुए हर्जाना देने से इनकार कर दिया कि बीएसए इन मामलों को रोक सकता था। कोसनाॅफ ने इस मामले में मार्च में विज्ञापन अभियान चलाया था।शोशना जुबोफजॉर्ज ओरवेल ने 70 वर्ष पहले जून माह में प्रकाशित अपने चर्चित उपन्यास-1984 में तानाशाही और पुलिस राज से घिरे भविष्य की चिंताजनक तस्वीर खींची थी। ओरवेल हिटलर की पराजय के बावजूद ब्रिटिश और अमेरिकी समाज को लोकतंत्र के लिए एकाधिकार से पैदा होने वाले खतरों के प्रति जागरूक करना चाहते थे। 1984 के प्रकाशन के बाद हमने ओरवेल के साथ ही अनुमान लगाया कि केवल सरकारों से ही व्यापक जासूसी और सामाजिक नियंत्रण का खतरा पैदा होगा। लेकिन, हम गलत थे। इस भूल ने आजादी और लोकतंत्र के लिए अलग तरह के खतरे के प्रति हमें बेफिक्र कर दिया था।बीते 19 वर्ष से प्राइवेट कंपनियों ने जासूसी और निगरानी का पूंजीवाद (सर्विलंास केपिटलिज्म) लागू कर इंटरनेट और उसकी डिजिटल टेक्नोलॉजी का अपहरण कर लिया है। वर्ष 2000 की शुरुआत में गूगल में आविष्कृत नए अर्थशास्त्र ने मनुष्य की निजी अनुभूति का मुफ्त कच्चे माल की तरह उपयोग किया है। उसे व्यवहार डेटा में बदल दिया। कुछ डेटा का इस्तेमाल सेवाओं में सुधार के लिए होता है। बाकी को हमारे व्यवहार की भविष्यवाणी करने वाले कंप्यूटेशनल प्रोडक्ट में बदल दिया गया है। इन भविष्यवाणियों का नए वायदा बाजार में कारोबार होता है। जहां निगरानी पूंजीपति उसे कारोबारियों को बेच देते हैं। यह फार्मूला पहले ऑनलाइन विज्ञापनों पर लागू किया गया। लेकिन, अब हर सेक्टर-बीमा, रिटेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, फाइनेंस- में इसका इस्तेमाल हो रहा है।सर्विलांस पूंजीपतियों ने व्यवहार को निर्देशित कर ज्यादा भविष्यवाणी करने वाले डेटा जुटाने का तरीका अपनाया है। उदाहरण के लिए फेसबुक ने 2013 तक जान लिया कि कैसे उसके पेज से यूजर के वास्तविक कार्यों और भावनाओं को प्रभावित करने वाले सुराग हासिल किए जा सकते हैं। बाद में इन तरीकों को भावनात्मक विश्लेषण के साथ मिलाकर बाजार के लिए लोगों के व्यवहार की जानकारी लेने का रास्ता खोला गया। बाद में कैम्ब्रिज एनालिटिका ने दर्शाया कि इन तरीकों का उपयोग कॉमर्शियल व्यवहार की बजाय राजनीतिक सोच को आकार देने के लिए कर सकते हैं।लोकतंत्र सोता रहा और सर्विलांस केपिटलिज्म पनपता रहा। नतीजा यह कि सर्विलांस पूंजीपतियों के पास 21 वीं सदी में ऐसी असाधारण सत्ता आ गई है जो लगभग 100 साल पहले तानाशाहों के पास थी। डिजिटल ताकत हमें अपने स्वयं के व्यवहार से अलग ले जाती है। उसने हमारा भविष्य सर्विलांस केपिटलिज्म के हवाले कर दिया है। यह मानव के शारीरिक सामर्थ्य और स्वयं फैसले लेने की क्षमता को नुकसान पहुंचाती बनाए रखती है। चीनी नेता उन दिनों का पूरा रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।दूसरी तरफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व ने विश्व इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक करिश्मा कर दिखाया है। आर्थिक सुधारों ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। थ्येनआनमन चौक पर हत्याओं के 30 वर्ष बाद चीन विरोधाभासी विरासत पेश करता है।1989 20194.11% 19.24%1990 में दो तिहाई आबादी की आय 1.90 डॉलर प्रतिदिन थी। 2015 में यह आबादी 1% रह गई। इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय 900% बढ़ी। बाल मृत्यु दर में गिरावट 80 %।