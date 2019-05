अनोखी शादी... 75 वर्षीय गमना ने 68 साल की बंजारी से पोते-नातिनाें की मौजूदगी में लिए 7 फेरे

कोटड़ा | ये अनोखी बारात गुजरात से कोटड़ा की सड़ा पंचायत के राजपुर गांव में पहुंची। इस बरात में दूल्हा 75 वर्षीय गुजरात के लांबड़िया के मालवास निवासी गमना भाई सोलंकी थे तो 68 वर्षीय राजपुर निवासी बंजारी देवी पारगी दुल्हन थी। बैंड बाजों के साथ गमना भाई बारात राजपुर गांव पहुंची। दोनों दंपती के पांच पुत्र अाैर दो पुत्रियां हैं। जिनमे सबसे बड़े पुत्र के एक लड़का व तीन पुत्रियां हैं। ये दंपती अब तक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इस विवाह के गवाह पुत्र-पुत्रियां, पोते-पोती, नातिन गवाह बने।भास्कर संवाददाता|डूंगरपुरग्राम पंचायत गामड़ी अहाड़ा में स्ट्रीट लाइट और कचरा पात्र के नाम पर लाखों की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। बिछीवाड़ा पंचायत समिति की गामड़ी अहाड़ा ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर लाखों का बिल उठाया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में कचरा पात्र के नाम से फर्जी तरीके से पैसे उठा लिया गया है। इसमें एक भी जगह कचरा पात्र उपलब्ध नहीं है। इन दोनों की शिकायत गामड़ी अहाड़ा और लोड़वाड़ा के ग्रामीणों ने सोमवार को जिला परिषद सीईओ को दी। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराकर ऑडिट कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने जिला परिषद सीईओ को सौंपे ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत द्वारा 213 स्ट्रीट लाइट 6990 प्रति एलईडी की दर से खरीदी है।दो माह में खराब हो गई घटिया क्वालिटी की एलईडी लाइट : ग्राम पंचायत की ओर से करीब 14 लाख में खरीद एलईडी स्ट्रीट लाइट भी दो माह में खराब हो गई है। 213 लाइट का भुगतान उठाने के बाद मौके पर सिर्फ 180 मिली है। इसके अलावा इसमें करीब 150 खराब हो चुकी है। इसकी शिकायत ग्राम पंचायत को करने के बावजूद कोई सुनने वाला नहीं है।संपर्क पोर्टल की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं : ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि उन्होंने पंचायत में स्ट्रीट लाइट बंद होने की सूचना सरपंच को दी। इसके बाद ग्रामीणों ने संपर्क पोर्टल पर वित्तीय अनियमितता की शिकायत की है। इसके बावजूद अभी तक प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, पूर्व बीडीओ एवं ठेकेदार द्वारा राजकीय पैसों का दुरुपयोग एवं अनियमितता कर घोटाला करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्यवाही करने की मांग जिला प्रशासन से की है।कचरा पात्र लगाए नहीं, भुगतान कर दिया : ग्राम पंचायत में अनियमितता की शिकायत करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि गामड़ी अहाड़ा में कचरा पात्र लगाने के नाम पर 3 माह पूर्व सरपंच, सचिव एवं जेटीए ने सरकारी राशि का गबन कर राजकोष को नुकसान पहुंचाया गया हैं। गामड़ी अहाड़ा में गंदगी का आलम है, नालियों की सफाई नही होती है। उधर कचरा पात्र के नाम पर ग्राम पंचायत ने भुगतान उठा लिया है।सोहनलाल ननोमा, सरपंच गामड़ी अहाड़ा।हाईकोर्ट ने कहा- अनपढ़ ड्राइवर सड़कों पर खतरा, उनके लाइसेंस रद्द करे सरकारप्रार्थी ने याचिका में कहा था कि उसे वर्ष 2006 में एलएमवी श्रेणी का वाहन लाइसेंस जारी किया गया था। उसने मालवाहन का लाइसेंस लेने के लिए विभाग में आवेदन किया, लेकिन विभाग ने आठवीं कक्षा पास हाेने की शर्त होने का हवाला देते हुए लाइसेंस जारी करने से इनकार कर दिया। याचिका में गुहार की गई कि उसे मालवाहन का लाइसेंस जारी किया जाए।नीति बनाए राज्य सरकार : अदालत ने कहा कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए, जो न केवल लाइसेंसधारकों, बल्कि सड़क का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के लिए भी फायदेमंद होनी चाहिए। सरकार ऐसे निरक्षर लोगों को लाइसेंस जारी नहीं करे जो हाइवे सहित अन्य रोड पर यातायात के संबंध में लगे हुए साइन बोर्ड को ही नहीं समझ सकें।तीये की बैठकअत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी कर्नल महावीर सिंह जी नाथावत (मोरीजा) का स्वर्गवास दिनांक 28.05.2019 को हो गया है। तीये की बैठक गुरुवार दिनांक 30.05.2019 को सायं 5:30 से 6:30 बजे तक श्याम नगर सामुदायिक केन्द्र, भागीरथ मार्ग, सोडाला जयपुर में रखी गई है। शोकाकुल:- ठा. सत्यवान सिंह मोरीजा (भाई), अजय सिंह मोरीजा, संजय सिंह मोरिजा (भतीजा), प्रद्युम्न सिंह, आदित्य सिंह (पुत्र), माधव सिंह, न्रिदेव सिंह (पौत्र) एवं समस्त नाथावत परिवार मोरीजा। मो. 9001890260, 9829495887.अादिवासी बहुल काेटड़ा में लिव इन रिलेशनशिप नई बात नहीं है। जनजाति में प्रचलित प्रथा के अनुसार जाेड़े कई सालाें तक लिव इन में रहते हैं। बेटे-बेटी अाैर पाेते-पाेती हाेने के बाद सामाजिक रस्म के अनुसार शादी बाद में करते हैं। क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थााअाें द्वारा भी कई जाेड़ाें की सामूहिक शादियां भी कराई गई हैं।करीब 14 लाख की वित्तीय अनियमितता एलईडी खरीदने मेंग्राम पंचायत गामडी अहाड़ा की ओर से स्ट्रीट लाइट खरीदने के लिए एक फर्म को बगैर टेंडर प्रक्रिया सीधे ठेका दे दिया। उससे 1200 रुपए बाजार में मिलने वाली एलईडी लाइट को 6990 में खरीदा। इसमें भी संख्या 213 दिखाकर करीब 14 लाख 88 हजार 870 रुपए का भुगतान उठाया गया है। इसमें यही लाइट बाजार भाव में 1200 रुपए में मिल रही है। इस हिसाब से पंचायत में करीब 12 लाख का अतिरिक्त भुगतान उठाया गया है। इसके अलावा 213 की जगह बाजार में सिर्फ 180 स्ट्रीट लाइट लगी है।डूंगरपुर| तेज गर्मी और उमस के कारण मंगलवार को दोपहर 4 बजे एक पुलिसकर्मी के चक्कर खाकर गिरने के बाद मौत हो गई। कोतवाली थानाधिकारी चांदमल सिंगारिया ने बताया कि पुलिसलाइन में कार्यरत एएसआई लक्ष्मणराम कलासुआ तहसील चौराह से पुलिसलाइन की तरफ आ रहे थे। पुराने बस स्टैंड के पास तेज गर्मी में अचानक गश खाकर गिर गए। इनको गिरते देख कर राहगीरों ने संभाला। पर, वो बिलकुल अचेत थे। इस पर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। उन्हें अस्पताल ले गए जहां पर डाक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। कलासुआ उदयपुर जिले के खेरवाड़ा पंचायत समिति के काकरादरा के भाटियफला का निवासी है। डूंगरपुर जिले कई वर्षों से सेवा दे रहे थे। वर्ष 2011 से पुलिस लाइन में लक्ष्मणराम कलासुआ एएसआई के पद पर ड्यूटी दे रहा थे। वो 31 अगस्त 2019 को सेवानिवृत होने वाले थे।थोड़ी देर रुके और सिर पकड़ कर सड़क पर ढेर : प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एएसआई कलासुआ पैदल चल रहे थे। अचानक बस स्टैंड पर थोड़ी देर रूके। पसीना साफ किया। पर, अगले ही पल वो लडख़ड़ा कर गिर गए। यह देख लोग भी इनकी ओर दौड़े। कुछ लोगों ने पानी भी छांटा, पर वे बेसुध हो गए। इस पर लोगों ने पास ही स्थित बस स्टैंड चौकी में मौजूद पुलिसकर्मियों को बुलाया। गर्मी अपने पूरे रौद्र रूप में हैं। दोपहर में तो आसमान से आग बरस रही है। हाल यह है कि जूते-मौजे पहनने के बाद भी गर्मी में चलने मात्र से तलवे गर्म हो रहे हैं।डूंगरपुर| बिलड़ी गांव में कचरा जलाना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया है। बिलड़ी निवासी रजनीश साद अपने घर का कचरा एकत्रित कर जला रहा था। इसी समय उसके दस वर्षीय पुत्र दक्ष ने आकर उसमे बॉडी डियोड्रेंट की बोतल फैंक दी। इसके कारण जलता हुआ कचरा उड़कर रजनीश के हाथ और दक्ष के हाथ पर गिर गया। इसके कारण दाेनाें बाप-बेटे झुलस गए।काेटा | जेकेलोन अस्पताल में नवजात शिशुओं के शवों का इधर-उधर फेंकने से रोकने के मामले मेंे अदालत ने अादेश दिए कि लावारिस भ्रूण अथवा मृत भ्रूण काे किसी भी रूप में नहीं फेंका जाए। यदि उसके माता-पिता हाे ताे उन्हें संभलाया जाए। अदालत ने अादेश दिए कि लावारिस भ्रूण मिलने पर सामाजिक व्यवस्थाअाें एवं परिस्थितियाें के अनुसार निस्तारण किया जाए। यह अादेश स्थाई लाेक अदालत ने वकील की याचिका पर जेके लाेन अस्पताल, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन काे अादेश दिए। लाेक अदालत ने अादेश में लिखा कि अाए दिन अखबाराेंं में यह तथ्य सामने अाते हैं।दूल्हा गमना भाई सोलंकीकिसके लिए : मेधावी 12वीं कक्षा पास विद्यार्थी जो यूके स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से ग्रेजुएशन करने के इच्छुक हों, वे उल्लेखित स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।योग्यता : विद्यार्थी ने फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम हेतु दाखिला लिया हो, वे आवेदन के पात्र हैं।क्या मिलेगा : 5 हज़ार से 10 हज़ार ब्रिटिश पाउंड तक की स्कॉलरशिप प्रतिवर्ष प्राप्त होगी।आवेदन की अंतिम तिथि :30 जूनअधिक जानकारी के लिए देखें : http://www.b4s.in/DBL/UOB10किसके लिए : 12वीं कक्षा पास मेधावी विद्यार्थी, जो फाइनेंस और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ग्रेजुएशन स्तर की उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना है।योग्यता : 12वीं में न्यूनतम 65 प्रतिशत (डिग्री कोर्स के लिए), 80 प्रतिशत (डिप्लोमा कोर्स के लिए), आयु 31 मई 2019 को 19 वर्ष से अधिक नहीं हो, पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपए सालाना से अधिक नहीं हो।क्या मिलेगा : चयनित विद्यार्थियों को डिप्लोमा कोर्स हेतु पचास हज़ार रुपए व डिग्री कोर्स हेतु तीन वर्षों तक पचास हज़ार से लेकर दो लाख सत्तर हज़ार रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे।आवेदन की अंतिम तिथि : 15 जूनअधिक जानकारी के लिए देखें : http://www.b4s.in/DBL/RKM1किसके लिए : विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), भारत सरकार द्वारा विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उभरते वैज्ञानिकों और सक्रिय शोधकर्ताओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से यह शोध अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जिसकी अवधि अधिकतम तीन वर्ष हैं।योग्यता : आवेदक किसी मान्यता प्राप्त अकेडमिक इंस्टीट्यूट, नेशनल लेबोरेटरी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में रेगुलर अकेडमिक या रिसर्च पोजीशन पर कार्यरत हो, वे आवेदन के पात्र हैं।क्या मिलेगा : शोध उपकरण, यात्रा और आकस्मिक खर्च के लिए 3 साल तक वित्तीय सहायता सहित अन्य लाभ प्राप्त होंगे।आवेदन की अंतिम तिथि :10 जूनअधिक जानकारी के लिए देखें : http://www.b4s.in/DBL/SCRG30नीचे दिए गए प्रश्न कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछे गए थे। यदि आप इस साल इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो इन सवालों को हल करें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आधे मिनट में देना है।Answer the questions as per instructions.1. Choose the one which can be substituted for the given words/sentences.Favouritism shown by a person in power to his relatives.(a) Formalism (b) Red-tapism(c) Nepotism (d) Bureaucracy2. Which word can be substituted for the given words/sentences?A round-about way of expression(a) Verbosity (b) Talkativeness(c) Circumlocution (d) Locquacious3. Choose the one which can be substituted for the given words/sentences.Suitable or intended for only young persons.(a) Youthful (b) Puerile(c) Adolescent (d) Juvenile4. Choose the alternative which best expresses the meaning of the Idiom/Phrase.Fit her like a glove.(a) Too large (b) Too shabby(c) Too tight (d) Perfectly5. Choose the correct alternative.Health is too important to be _____.(a) Discarded (b) disposed(c) neglected (d) detested6. Choose the correct alternative.I am ________this crime.(a) ignorant on (b) innocent of(c) indebted to (d) ignoring7. Choose the correct alternative.I was ______paying the toll tax.(a) free from (b) exonerated from(c) exempted from (c) exposed to8. Four words are given, out of which only one word is spelt correctly. Choose the correctly spelt word.(a) Conniosseur (b) Connoisseur(c) Connossieur (d) Connosseiur9. Choose the word which is opposite in meaning to the given word.SOOTHE(a) QUENCH (b) MITIGATE(c) HEAL (d) AGITATEAnswer : 1 c, 2 c, 3 d, 4 d, 5 c, 6 b, 7 c, 8 b, 9 dसवाल और सुझाव के लिए ई-मेल कीिजए education@dbcorp.in