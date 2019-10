वेस्ट जॉन इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल स्पर्धा आज से, पहले दिन 42 मैच

बांसवाड़ा. चार दिनों तक चलने वाले वेस्ट जॉन इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज रविवार से जिला खेल मैदान में हाेगा। इस मैदान में चार काेर्ट बनाए गए हैं, जहां सभी मैच होंगे। पहले दिन 42 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता की पूर्व संध्या पर खेल मैदान में पहुंची महिला खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस करतीं नजर आई। वेस्ट जॉन से महाराष्ट्र, गोवा, मध्यप्रदेश और राजस्थान की यूनिवर्सिटी से 60 टीमों की करीब 800 महिला खिलाड़ी भाग ले रहीं हैं। ये वेस्ट जॉन का इंटर यूनिवर्सिटी महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट स्थानीय गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की ओर से करवाया जा रहा। स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन महीपाल सिंह ने टीम के साथ आए मैनेजरों की मीटिंग लेते हुए कहा कि सभी होटल में रुकने की व्यवस्था की गई है। साथ ही कोई भी खिलाड़ी अपने मैनेजर की इजाजत के बिना कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगी। खिलाड़ियों और उनके साथ आए लोगों के लिए खाने पीने के लिए स्टेडियम में ही कम रेट में व्यवस्था की गई है। साथ ही होटल से खेल मैदान तक खिलाड़ियों को लाने का इंतजाम भी किया है। उद्घाटन समारोह रविवार सुबह 9 बजे होगा। इसके मुख्य अतिथि टीएडी मंत्री अर्जुनसिंह बामनिया होंगे, कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति कैलाश सोडाणी करेंगे। मैच सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएंगे, जो रात तक चलेंगे।बीएन विवि उदयपुर v/s आईआईएस जयपुर, नोर्थ गुजरात विवि पाटन v/s स्वामी रामानंद तीर्थ महारावाड़ा नादेड़, गुजरात विद्यापीठ v/s महात्मा ज्योति राव फूल विवि जयपुर, गोडवाना विवि गड़चिरोली महाराष्ट्र v/s बरकतउल्ला विवि भोपाल, वीर नरमद साउथ गुजरात विवि v/s सौराष्ट्रा विवि राजकोट, देवी अहालिया विवि इंदौर v/s टाटिया विवि गंगानगर, विवि कोट v/s महाराजा करिशनकुमनसिंह भावनगर विवि, जीजीटीयू बांसवाड़ा v/s चारोट विवि साइंस एंड टैक्नोलोजी, रक्षा शक्ति विवि अहमदाबाद v/s माधव विवि पीड़वाड़ा, इंडियन इंस्टीयूट ऑफ टीचर एजुकेशन गांधीनगर v/s एजुकेशन एंड रिसर्च विवि उदयपुर, भक्ति कवि नर सिन्हा मेहता विवि v/s जनार्धना राइ नगर राजस्थान विद्यापीठ, महीपाल विवि जयपुर v/s श्री वैष्णव विद्यापीठ विवि, वनस्थली विद्यापीठ v/s नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगासिंह विवि बीकानेर v/s बाई, राजीव गांधी प्रोद्योगिक विवि भोपाल v/s पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विवि सीकर, बाई v/s जीवाजी विवि ग्वालियर, एसएनडीटी वुमेंस विवि मुम्बई v/s लक्ष्मी बाई इंस्टीयूट ग्वालियर, मार्थवाड़ा विवि ओरंगाबाद v/s शिवाजी विवि खोल पुर महाराष्ट्र, जयनारायण व्यास विवि जोधपुर v/s ज्योति विद्यापीठ वुमेंस विवि जयपुर, महाराजा छतरसिंह बुंदेलखंड मध्यप्रदेश v/s जेजेटी यू झुंझुनूं, गुजरात टेक्नोलॉजी विवि v/s डॉ हरिसिंह गौर विवि सागर, पारुल विवि बड़ौदा v/s मोहनलाल सुखाडिय़ा विवि, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पूणे v/s नॉर्थ महाराष्ट्र विवि जलगांव, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर विवि बीकानेर v/s विक्रम विवि उज्जैन, दी महाराजा साजिरो विवि बड़ौदा v/s महार्षि दयानंद सरस्वती अजमेर, नीरमा विवि अहमदाबाद v/s गुजरात विवि नवरागपुरा, पूनियासलोक इलाहाबादी होल्कर सोलपुर विवि v/s सरदार पटेल विवि, स्वामी गुजरात स्पोर्ट्स विवि गांधीनगर v/s सेमबीयोसीस इंटरनेशनल विवि पुणे, संत गढ़बाबा अमरावती विवि v/s रानी दुर्गावती विवि जबलपुर