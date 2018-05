सीआईएसएफ में 332 पदों पर भर्ती, 11 जनवरी तक आवेदन, पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी

सीआईएसएफकी ओर से कांस्टेबल फायर के 332 पदों पर भर्ती के लिए पुरुष उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। मान्यता प्राप्त...

सीआईएसएफकी ओर से कांस्टेबल फायर के 332 पदों पर भर्ती के लिए पुरुष उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस विषयों के साथ 12वीं पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी। पात्र इच्छुक उम्मीदवार विभागीय वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2018 है। जबकि शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2018 है।



शारीरिकमापदंड : कद170 सेंटीमीटर होना चाहिए। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए 165 सेंटीमीटर निर्धारित है। सीना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए 78 सेंटीमीटर निर्धारित है। फुलाने पर सामान्य से 5 सेंटीमीटर अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि कद उम्र के सही अनुपात में होना चाहिए वजन।



{कैसे करें तैयारी : सीआईएसएफपरीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले पढ़ाई का एक टाइम टेबल तैयारी करें और उसका अनुसरण करें। परीक्षा के सिलेबस को बारीकी से समझें और पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न-पत्रों को हल करें। ऐसा करने से आपको परीक्षा का पैटर्न समझ में जाएगा और आप समय सीमा के अनुसार अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने की तैयारी कर सकेंगे। अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों की तैयारी के लिए 12वीं तक की ग्रामर की पुस्तकों का अध्ययन करें।



{आवेदन प्रक्रिया समझें : https://cisfrectt.inपर लॉगइन करें। यहां Register/ Login बटन नजर आएगा। इस पर क्लिक करने से नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां RECRUITMENT FOR THE POST OF CONSTABLE/FIRE (MALE)-2017 लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपको Register बटन नजर आएगा। अगर आप नए यूजर हैं तो इस बटन पर क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें जानकारियां दर्ज कर Submit करें।



{नेट बैंकिंग/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड से भी शुल्क जमा कर सकते हैं।



{एससी और एसटी आवेदकों को शुल्क से छूट प्राप्त होगी।



{चयन प्रक्रिया : चयनशारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी, शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी पीटीईटी, लिखित परीक्षा और मेडिकल जांच के आधार पर होगा।



100 रुपए।इसका भुगतान एसबीआई चालान के माध्यम से करना होगा।



दो घंटे की लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय सवालों पर आधारित होगी। प्रश्न-पत्र हिंदी अंग्रेजी, दोनों माध्यमों में होगा। योग्य उम्मीदवारों का चयन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (पीएसटी), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (पीईटी), लिखित परीक्षा मेडिकल जांच के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले पीईटी होगा। इसमें हाइट बार टेस्ट और 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल होगी। दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी। इसमें क्वालिफाइंग होने वाले अभ्यर्थियों का पीएसटी होगा। फिर दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यह बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। इसमें जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड और अन्य संबंधित सवाल शामिल होंगे। इसके लिए दो घंटे का समय मिलेगा। प्रश्नपत्र हिंदी और इंग्लिश, दोनों माध्यमों में होगा। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों की मेडिकल जांच की जाएगी।





