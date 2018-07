आतंकी डेविड पर प्रतीक ने की रिसर्च

स्पिरिचुअल गुरु परमहंस योगानंद पर फिल्म बनाई गई है, जिसका नाम ‘द आंसर’ है। 40 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा चुकी इस फिल्म में विक्टर बनर्जी ने गुरु परमहंस का किरदार निभाया है।Áहाल के महीनों में सुभाष घई और कमलेश पांडे ने स्पिरिचुअल गुरु ओशो पर फिल्म बनाने का ऐलान क्या किया। उसके बाद से ऐसी ही कई अन्य फिल्मों की धड़ाधड़ घोषणाएं होने लगी हैं। बीते दिनों योग गुरु जग्गी वासुदेव पर बायोपिक का ऐलान हुआ है। अब इस फेहरिस्त में परमहंस योगानंद पर बनी फिल्म का नाम भी जुड़ गया है। वे बीसवीं सदी के आध्यात्मिक गुुरु, संत और योगी थे। उनकी पैदाइश गोरखपुर की थी। वे 1920 में अमेरिका चले गए थे। वहां मृत्युपर्यंत रहे। उनकी किताब ‘ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी’ बहुत पॉपुलर थी। बहरहाल, फिल्म का नाम ‘द आंसर’ है। परमहंस योगानंद का रोल विख्यात एक्टर विक्टर बनर्जी ने प्ले किया है। इसकी कहानी योगानंद जी के मरहूम भक्त डोनाल्ड वॉल्टर्स की जिंदगी पर भी बेस्ड है। वे बाद में धर्म और नाम बदलकर स्वामी क्रियानंद बन गए थे। ‘श्श्श्श् कोई है’ बना चुके पवन कौल इसके डायरेक्टर हैं।Áहाल के महीनों में सुभाष घई और कमलेश पांडे ने स्पिरिचुअल गुरु ओशो पर फिल्म बनाने का ऐलान क्या किया। उसके बाद से ऐसी ही कई अन्य फिल्मों की धड़ाधड़ घोषणाएं होने लगी हैं। बीते दिनों योग गुरु जग्गी वासुदेव पर बायोपिक का ऐलान हुआ है। अब इस फेहरिस्त में परमहंस योगानंद पर बनी फिल्म का नाम भी जुड़ गया है। वे बीसवीं सदी के आध्यात्मिक गुुरु, संत और योगी थे। उनकी पैदाइश गोरखपुर की थी। वे 1920 में अमेरिका चले गए थे। वहां मृत्युपर्यंत रहे। उनकी किताब ‘ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी’ बहुत पॉपुलर थी। बहरहाल, फिल्म का नाम ‘द आंसर’ है। परमहंस योगानंद का रोल विख्यात एक्टर विक्टर बनर्जी ने प्ले किया है। इसकी कहानी योगानंद जी के मरहूम भक्त डोनाल्ड वॉल्टर्स की जिंदगी पर भी बेस्ड है। वे बाद में धर्म और नाम बदलकर स्वामी क्रियानंद बन गए थे। ‘श्श्श्श् कोई है’ बना चुके पवन कौल इसके डायरेक्टर हैं।अमित कर्ण | मुंबईप्र तीक बब्बर अनुभव सिन्हा की फिल्म ‘मुल्क’ में नजर आने वाले हैं। इस कोर्ट रूम ड्रामा में ऋषि कपूर आैर तापसी पन्नू भी दिखाई देंगे। यह फिल्म आतंकवादी गतिविधियों में जाने-अनजाने में शामिल हो जाने वाले युवाओं पर भी है। प्रतीक बब्बर फिल्म में ऐसे ही एक भटके हुए युवा शाहिद मोहम्मद का किरदार निभा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, अपने किरदार की स्किन में जाने के लिए उन्होंने अमरीकी मूल के आतंकी डेविड हेडली पर काफी रिसर्च की। डेविड हेडली ने साल 2008 में मुंबई हमले के लिए अलग-अलग जगहों की रेकी की थी।‘मुल्क’ से जुड़े लोगों ने बताया है कि हेडली पर रिसर्च करने के लिए प्रतीक बब्बर ने हेडली की डॉक्यूमेंट्री देखी। इसके बाद उन्होंने हेडली की सायकी और बॉडी लैंग्वेज को पकड़ा। गौर करने लायक बात यह है कि प्रतीक बब्बर के अलावा बाकी कलाकारों ने भी रियल लाइफ के लोगों को अपने रोल के लिए रिसर्च का जरिया बनाया। मिसाल के तौर पर इस फिल्म में आशुतोष राणा पब्लिक प्रॉसीक्यूटर के रोल में हैं और तापसी पन्नू डिफेंस यानी बचाव पक्ष की वकील बनी हैं। इन दोनों ने भी लखनऊ में रहने वाले हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज नदीम सिद्दीकी से ट्रेनिंग ली है।Áसंजय दत्त के प्रोड्क्शन हाउस की फिल्म ‘प्रस्थानम’ से डायरेक्टर देवा कट्‌टा बॉलीवुड में डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहें हैं। जल्द ही वे नेटफ्लिक्स पर एक बड़ा प्रोजक्ट लेकर भी आने वाले हैं। चर्चा है कि वे ‘बाहुबली’ फेम डायरेक्टर एस. एस राजामौली के साथ मिलकर ‘बाहुबली’ का प्रीक्वल बनाने जा रहे हैं। इसका टाइटल होगा ‘शिवगामी’। इस प्रीक्वल के तीन सीजन होंगे और हर एपीसोड़ का बजट लगभग 14 करोड़ रुपए होगा। देवा ने बताया... ‘जिस तरह बाहुबली सीरीज ने लोगों पर खासा प्रभाव डाला है। वैसे ही यह प्रीक्वल भी लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत खुशकिस्मत हूं जो मुझे राजामौली सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है।’अनुभव सिन्हा ने बताया...‘कोर्ट रूम ड्रामा में रिसर्च की कमी नहीं बरती जा सकती है। इस बात को सभी कलाकारों ने भी गंभीरता से समझा। सबने अपने-अपने किरदारों की स्किन में जाने के लिए तीन-तीन महीने का वक्त लिया।’अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन आैर राज कुमार राव स्टारर ‘फन्ने खां’ का नया पोस्टर अनिल ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है...Everything is fair in love, war & in a quest to achieve your dreams! How far will they go? Find out very soon! #FanneyKhanपोस्टर में अनिल कपूर अपने चेहरे पर रजनीकांत का मास्क लगाए हुए हैं। यह पोस्टर फिल्म के ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पर भी शेयर किया गया है आैर लिखा है...Kalakaar. Fankaar. Singer. Kya hoga jab teeno honge aamne saamne. Here’s presenting the new poster...‘फन्ने खां’ का ट्रेलर आज रिलीज होगा।from the sets ofशाहिद कपूर आैर यामी गौतम स्टारर फिल्म ‘बत्ती गुल मीटर चालू’ की शूटिंग इन दिनों जारी है। इस फिल्म में यामी एक वकील की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म के सेट से उनकी एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वे वकील के गेटअप में नजर आ रही हैं।